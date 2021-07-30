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Истории

Спонсоры веб-сериала Stoner Cats потеряли более 300 монет Ethereum из-за перегрузки сети

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Анимационный веб-сериал Stoner Cats, созданный актрисой Милой Кунис, помог выявить недостатки протокола Ethereum. Данные блокчейна показывают: пользователи потеряли примерно 310 ETH при попытке заплатить за NFT по сериалу. По текущему курсу потери достигают $700 тысяч. Что же именно пошло не так?

Спонсоры веб-сериала Stoner Cats потеряли более 300 монет Ethereum из-за перегрузки сети

Шоу Stoner Cats полностью финансируется от продаж NFT: по словам команды создателей, на этот шаг они пошли с целью избежать телевизионной цензуры и сохранить творческий контроль. Одним из актером озвучки выступил сооснователь Ethereum Виталик Бутерин.

Первый выпуск вышел 27 июля, а вместе с ним в продажу поступили 10420 NFT. По данным из официальной страницы шоу в Twitter, весь лот был раскуплен в течение 35 минут (или meow-nutes, как написали создатели).

Каждый актив обошелся покупателю в 0,35 ETH, а всего было собрано 3647 ETH ($8,4 млн). Некоторые активы уже отправились на вторичный рынок. Однако высокий всплеск продаж в очередной раз выявил недостаток блокчейна Ethereum — масштабируемость.

Пользователи, потерявшие монеты, установили недостаточно высокий лимит газа. Это означает, что их транзакции оставались в подвешенном состоянии, в то время как майнеры предпочли записывать в блокчейн более дорогие операции. Транзакции не завершились успешно, но при этом пользователи потеряли 100% комиссии. 

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Цена за газ в сети Ethereum повышается из-за плохой масштабируемости, когда количество транзакций приближается к пропускной способности сети. При этом конкуренция за запись в блок увеличивается, что побуждает майнеров отдавать приоритет самым дорогим транзакциям.

С одной стороны, ответственность лежит на разработчиках, которые не установили достаточно высокий лимит газа по умолчанию. Но с другой, вероятно, они просто не смогли предвидеть столь высокий спрос на NFT от Stoner Cats.

Источник.

Фото на обложке: Pop Villains / Shutterstock

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