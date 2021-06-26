Регуляторы Евросоюза призывают запретить распознавание лиц в общественных местах

Регуляторы ЕС по защите данных хотят запретить распознавание лиц и прочих «биометрических и поведенческих сигналов»‎ с помощью искусственного интеллекта в общественных местах. Они также предложили признать незаконным применение ИИ для социального скоринга, чтобы избежать дискриминации.

Европейский совет по защите данных (European Data Protection Board, EDPB) и Европейский надзорный орган по защите данных (European Data Protection Supervisor, EDPS) настоятельно призвали запретить использование ИИ для «‎распознавания лиц, походки, отпечатков пальцев, ДНК, голоса, нажатий клавиш и прочих биометрических и поведенческих сигналов при любых обстоятельствах» в публичных местах.

Регуляторы заявили, что следует признать незаконным применение ИИ-системами биометрических данных для разделения людей «‎по группам на основе их этнической принадлежности, гендера, политической и сексуальной ориентации»‎, а также других типов классификации, которые могут привести к дискриминации.

EDPB и EDPS также посчитали, что нужно запретить «‎определять эмоции физического лица»‎ с помощью ИИ. По их мнению, это допустимо лишь в определенных ситуациях, например по медицинским причинам.

Так регуляторы отреагировали на правовую базу ИИ, предложенную Европейской комиссией (исполнительный орган ЕС). Документ предлагает запретить различные реализации технологии, в том числе социальный скоринг и «‎использование удаленных систем биометрической идентификации в режиме реального времени в публичных местах с целью поддержания правопорядка»‎.

Однако в запрете есть и исключения. Так, например, с помощью ИИ власти смогут искать пропавших детей и предотвращать «‎серьезные и неминуемые угрозы»‎, такие как террористические акты.

В состав EDPB входят контролирующие органы по защите данных из каждой страны-члена ЕС.

EDPS контролирует соблюдение институтами и органами ЕС прав граждан по защите данных и конфиденциальности при обработке персональной информации.

Предложение Европейской комиссии выделяет EDPS как «‎компетентное ведомство и орган по надзору за рынком»‎ для контроля за учреждениями ЕС. Однако EDPB и EDPS потребовали подробнее разъяснить функции и обязанности последнего. Они также выразили беспокойство тем, что предложение исключает «‎международное сотрудничество между правоохранительными органами»‎.

Председатель EDPB Андреа Елинек и член EDPS Войцех Вевюровски заявили, что удаленная биометрическая идентификация в общественных местах уничтожит анонимность. Они считают, что общий запрет таких систем в публичных местах необходим, чтобы «‎сохранить свободу и создать правовую базу ИИ, ориентированную на человека»‎.

Относительно запрета на составление социального рейтинга с помощью ИИ, Елинек и Вевюровски сообщили, что это «‎противоречит основным ценностям ЕС и может привести к дискриминации»‎.

Источник.