Регуляторы Евросоюза призывают запретить распознавание лиц в общественных местах

Регуляторы ЕС по защите данных хотят запретить распознавание лиц и прочих «биометрических и поведенческих сигналов» с помощью искусственного интеллекта в общественных местах. Они также предложили признать незаконным применение ИИ для социального скоринга, чтобы избежать дискриминации.
Европейский совет по защите данных (European Data Protection Board, EDPB) и Европейский надзорный орган по защите данных (European Data Protection Supervisor, EDPS) настоятельно призвали запретить использование ИИ для «распознавания лиц, походки, отпечатков пальцев, ДНК, голоса, нажатий клавиш и прочих биометрических и поведенческих сигналов при любых обстоятельствах» в публичных местах.
Регуляторы заявили, что следует признать незаконным применение ИИ-системами биометрических данных для разделения людей «по группам на основе их этнической принадлежности, гендера, политической и сексуальной ориентации», а также других типов классификации, которые могут привести к дискриминации.
EDPB и EDPS также посчитали, что нужно запретить «определять эмоции физического лица» с помощью ИИ. По их мнению, это допустимо лишь в определенных ситуациях, например по медицинским причинам.
Так регуляторы отреагировали на правовую базу ИИ, предложенную Европейской комиссией (исполнительный орган ЕС). Документ предлагает запретить различные реализации технологии, в том числе социальный скоринг и «использование удаленных систем биометрической идентификации в режиме реального времени в публичных местах с целью поддержания правопорядка».
Однако в запрете есть и исключения. Так, например, с помощью ИИ власти смогут искать пропавших детей и предотвращать «серьезные и неминуемые угрозы», такие как террористические акты.
- В состав EDPB входят контролирующие органы по защите данных из каждой страны-члена ЕС.
- EDPS контролирует соблюдение институтами и органами ЕС прав граждан по защите данных и конфиденциальности при обработке персональной информации.
Предложение Европейской комиссии выделяет EDPS как «компетентное ведомство и орган по надзору за рынком» для контроля за учреждениями ЕС. Однако EDPB и EDPS потребовали подробнее разъяснить функции и обязанности последнего. Они также выразили беспокойство тем, что предложение исключает «международное сотрудничество между правоохранительными органами».
Председатель EDPB Андреа Елинек и член EDPS Войцех Вевюровски заявили, что удаленная биометрическая идентификация в общественных местах уничтожит анонимность. Они считают, что общий запрет таких систем в публичных местах необходим, чтобы «сохранить свободу и создать правовую базу ИИ, ориентированную на человека».
Относительно запрета на составление социального рейтинга с помощью ИИ, Елинек и Вевюровски сообщили, что это «противоречит основным ценностям ЕС и может привести к дискриминации».
Фото на обложке: The_Molostock /
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