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«Макдоналдс» начал тестировать решение с распознаванием лиц для контроля температуры гостей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сеть быстрого питания «Макдоналдс» начала тестировать решение для удаленного измерения температуры всех входящих в ресторан людей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

«Макдоналдс» начал тестировать решение с распознаванием лиц для контроля температуры гостей

«На входе в "Макдоналдс" на Менделеевской в тестовом режиме установлено решение от VisionLabs Thermo, которое применяется для замера температуры всех входящих на предприятие людей. Это сделано для обеспечения безопасности наших гостей и сотрудников, которая является для нас безусловным приоритетом», — пояснили в сети.

Ранее авторы Telegram-канала «Московские новости» опубликовали фотографию с интерфейсом системы VisionLabs и отметили, что, вероятно, в «Макдоналдс» на Менделеевской работает система распознавания лиц посетителей.

Telegram-канал «Московские новости»

«Комплекс эпидемиологического контроля измеряет температуру одновременно 40 людям в кадре с максимальной погрешностью измерения — всего 0,2 C°. Информация о произведенных замерах выводится на экран уполномоченному сотруднику. При выявлении людей с повышенной температурой система направляет сообщение в служебный чат», — рассказал Rusbase представитель VisionLabs.

Благодаря этому решению сотрудник на входе может быстро и бесконтактно определить, что в помещение заходит человек с повышенной температурой, добавили в «Макдоналдс».

Представители обеих компаний подчеркнули, что персональные данные посетителей в рамках этой технологии не собираются и не хранятся.

Фото на обложке: Unsplash

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