Нидерландский стартап Mollie стал третьей по величине финтех-компанией в Европе

22 июня Mollie получила $800 млн в мега-раунде при оценке в $6,5 млрд. По данным CB Insights, теперь компания занимает третье по величине место среди финтех-единорогов Европы после Checkout.com.

До начала пандемии платежный сервис Mollie был малоизвестнен. Однако карантинные ограничения повысили популярность цифровых платежей.

Адриан Мол основал Mollie в 2004 году. Штаб-квартира компании расположена в Амстердаме. Сервис стал «единорогом» лишь по прошествии более 10 лет: в сентябре 2020 года оценка компании превысила $1 млрд.

По словам Мола, изначально Mollie предлагала сервис для обмена сообщениями. Но вскоре она перешла на платежи после попытки интегрировать собственную систему, позволяющую клиентам оплачивать счета.

Мол был удивлен, «насколько плохи были системы традиционных банков». «Мы создали этот уровень абстракции для сложных систем банков. Это стало началом нашего платежного бизнеса», — рассказывал он.

Шейн Хаппах, который недавно сменил Мола на посту CEO, рассказал, что компания росла органически в течение нескольких лет. Впервые она получила внешнее финансирование лишь в 2019 году. Год спустя Mollie собрала $100 млн в раунде, возглавляемом техническим инвестором TCV.

По словам Хаппаха, вскоре после этого компанией заинтересовались многие инвесторы. «Мы стремимся построить компанию стоимостью $100 млрд», — рассказал он CNBC.

Последний инвестиционный раунд C, в котором участвовала Mollie, возглавлялся инвестиционным подразделением Blackstone. В компанию также вложились EQT, General Atlantic, HMI Capital и Alkeon Capital.

Ожесточенная конкуренция

За последнее десятилетие конкуренция в сфере платежей усилилась. За возможность охватить большую долю рынка стоимостью $2 трлн борются такие игроки, как Stripe, компания Джека Дорси Square и нидерландская платформа Adyen.

В отличие от своих американских конкурентов, Mollie в основном сотрудничает с малым бизнесом в Европе. По словам Хаппаха, значительная часть платежных компаний приходит из США, в том числе PayPal, Visa и Mastercard. Он добавляет, что «многие инвесторы не делают ставку на Европу», а Mollie — «один из немногих активов, открывающих такую возможность».

Ранее в этом году американский платежный сервис Stripe привлек сотни миллионов долларов на расширение в Европе. По последним данным, компания оценивается в $95 млрд и имеет две штаб-квартиры в Сан-Франциско и в Дублине.

Мол считает, что его компания предоставляет более «локальные» услуги, чем Stripe, и не нацелена на корпоративных клиентов в отличие от Adyen и Checkout.com. Он добавляет, что регистрация более мелких продавцов требует комплексных проверок, чему не хотят уделять внимание многие конкуренты.

Развитие европейского финтеха

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что к 2030 году в Европе появится не менее 10 компаний стоимость 100 млрд евро каждая. По данным Dealroom, на текущий момент в 2021 году европейские стартапы собрали 45,9 млрд евро, что уже превышает общий объем инвестиций за весь 2020 год.

Mollie утверждает, что уже достигла прибыльности и планирует использовать полученные средства на международное расширение как в Европе и Великобритании, так и в других регионах (Азия и Латинская Америка). В течение следующих шести-девяти месяцев стартап также хочет увеличить численность персонала с 480 до 780 сотрудников.

Цифровые платежи стали особенно популярны во время пандемии, поскольку все больше продавцов перешло в онлайн. Представители Mollie отмечают, что стоимость обработанных сервисом транзакций в 2020 году составила более 10 млрд евро. Компания планирует, что к концу 2021 года эта сумма вырастет до 20 млрд евро.

Сейчас Mollie сотрудничает со 120 тысячами активных продавцов в месяц и привлекает 400-500 новых бизнесов в день. Среди клиентов компании — сервис доставки еды Deliveroo и бренд спортивной одежды Gymshark.

Источник.