Экзоскелеты становятся доступнее: SuitX обещает, что их можно будет купить в каждом торговом центре

По сообщению BBC, калифорнийский производитель экзоскелетов SuitX утверждает, что его технология скоро станет общедоступной и будет продаваться в каждом торговом центре. Сейчас средняя стоимость экзоскелета достигает около $45 тысяч, однако со временем она должна снизиться.
«Я не сомневаюсь в том, что эти устройства однажды появятся в хозяйственных магазинах», — утверждает основатель SuitX Хомаюн Казеруни.
Экзоскелеты не обязательно должны напоминать костюм из фильмов «Железный человек». Многие из сегодняшних предложений решают гораздо более повседневные задачи. Они помогают работникам автомобильного производства выполнять энергозатратные задачи, снимая нагрузку в пояснице, а сотрудникам аэропорта — поднимать тяжелый багаж.
Специалист консалтинговой компании Accenture Адриан Спрагг считает, что такое объединение людей и машин открывает новую сферу возможностей. Первые экзоскелеты в основном использовались для военных и медицинских нужд. Но за последние несколько лет они распространились и в другие отрасли.
Сейчас один экзоскелет обходится в среднем около $45 тысяч. Однако, по словам Спрагга, когда масштабы производства увеличатся, а технология достигнет зрелости, стоимость снизится.
Казеруни соглашается с этим и добавляет, что экзоскелеты могут сделать такие виды деятельности, как скалолазание и пеший туризм, проще и доступнее для всех возрастов.
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