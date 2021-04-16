Экзоскелеты становятся доступнее: SuitX обещает, что их можно будет купить в каждом торговом центре

По сообщению BBC, калифорнийский производитель экзоскелетов SuitX утверждает , что его технология скоро станет общедоступной и будет продаваться в каждом торговом центре. Сейчас средняя стоимость экзоскелета достигает около $45 тысяч, однако со временем она должна снизиться.

«‎Я не сомневаюсь в том, что эти устройства однажды появятся в хозяйственных магазинах», — утверждает основатель SuitX Хомаюн Казеруни.

Экзоскелеты не обязательно должны напоминать костюм из фильмов «‎Железный человек». Многие из сегодняшних предложений решают гораздо более повседневные задачи. Они помогают работникам автомобильного производства выполнять энергозатратные задачи, снимая нагрузку в пояснице, а сотрудникам аэропорта — поднимать тяжелый багаж.

Специалист консалтинговой компании Accenture Адриан Спрагг считает, что такое объединение людей и машин открывает новую сферу возможностей. Первые экзоскелеты в основном использовались для военных и медицинских нужд. Но за последние несколько лет они распространились и в другие отрасли.

Сейчас один экзоскелет обходится в среднем около $45 тысяч. Однако, по словам Спрагга, когда масштабы производства увеличатся, а технология достигнет зрелости, стоимость снизится.

Казеруни соглашается с этим и добавляет, что экзоскелеты могут сделать такие виды деятельности, как скалолазание и пеший туризм, проще и доступнее для всех возрастов.

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