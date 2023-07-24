Как защитить сотрудников от экстремальной жары: 6 советов

У компаний есть еще одна причина беспокоиться о растущих температурах и тепловых волнах — риски для здоровья людей. Вот как их предупредить.

В этом году мы фиксируем один температурный рекорд за другим, и кажется, что решения нет. Похоже, экстремальные погодные явления становятся новой нормой. И для бизнеса это еще один повод для беспокойства.

Согласно отчету Moody’s 2021 года, тепловой стресс — это физический риск, который затрагивает практически каждый сектор. Кроме растущих затрат на охлаждение или изменения потребительского спроса, он становится серьезной угрозой для бизнеса из-за влияния на здоровье человека.

Тепловые волны могут вызывать упадок сил, судороги, ухудшение ментального здоровья, осложнения диабета и даже инсульты. Это серьезные риски для всех, в том числе для ваших сотрудников.

ВОЗ отмечает, что кроме угрозы для здоровья, есть и экономические последствия — падение продуктивности. Ежегодно из-за теплового стресса теряются 2% рабочих часов, и к 2030 году этот ущерб достигнет $4 трлн в год.

В таких условиях сохранять хладнокровие непросто. Облегчить задачу помогут следующие 6 рекомендаций из области здравоохранения.

Действуйте превентивно

Прежде всего, стоит объяснить команде, что такое тепловой стресс, как он влияет на их здоровье, и как его можно предотвратить.

Человеческое тело способно избавиться от избыточного тепла, чтобы поддерживать здоровую температуру. Это происходит естественным образом, через пот и повышенный приток крови к коже. Если это случится недостаточно быстро, температура растет, и человек может испытать тепловой стресс.

Среди его симптомов жажда, раздражительность, тепловая сыпь, тепловой удар и даже тепловая апоплексия, которая включает дисфункции мозга (нечленораздельная речь, спутанные мысли, дизориентация и даже кома).

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Тепловой стресс может сказаться на моторных навыках, например печати, и снижает способность обрабатывать информацию. В конечном итоге он способен привести к болезни, госпитализации и даже смерти.

С началом жары работодателям стоит поощрять сотрудников пить воду, чаще делать перерывы и быстро обращать внимание на любые симптомы, связанные с жарой.

Определите, что значит слишком жарко — и для кого

Чтобы определить степень теплового стресса, оцените следующие факторы:

среда (в том числе влажность, солнечный свет и воздушный поток),

работа (требует ли она физической активности или защитной экипировки),

сотрудник (индивидуальные факторы риска, такие как возраст, состояние здоровья и образ жизни).

Самый точный способ измерить воздействие окружающей среды на температуру тела — использовать WBGT, измеритель температуры по влажному термометру, который объединяет температуру, влажность, солнечный свет и движение воздуха в одно измерение. Рекомендации по использованию и интерпретации результатов доступны по ссылке.

Физическую активность, связанную с работой, можно оценить с помощью таблиц метаболического тепла и рабочей нагрузки, которая классифицируется от легкой (например, сидя или стоя) до очень тяжелой (например, интенсивная деятельность).

Также есть риск столкнуться с тепловым ударом из-за рабочей униформы и занимаясь работой в жарких условиях, например при тушении пожаров, в сельском хозяйстве, строительстве, горнодобывающей промышленности и на фабриках.

Существуют и индивидуальные факторы, из-за которых разные работники по-разному реагируют на жару:

возраст от 65 лет,

беременность,

сердечные заболевания,

высокое кровяное давление,

ожирение,

диабет,

использование определенных лекарств.

Важно учитывать и гендерные различия. Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH) предупреждает, что по результатам нескольких исследований, что женщины менее устойчивы к жаре, чем мужчины.

Обеспечьте максимальный комфорт в помещении

Температурный комфорт невероятно важен:

слишком тепло, и сотрудники испытывают усталость и перепады настроения,

слишком холодно, и люди становятся беспокойными и отвлекаются.

Те, кто испытывает стресс, еще менее толерантны к дискомфорту, поэтому температура особенно важна для работы с высоким спросом и в кризисные периоды.

Оптимизируйте температуру в соответствии с рекомендациями. Например, Американское общество инженеров по обогреву, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) рекомендует диапазоны 20,2-23,9°C зимой и 23,9-26,9°С летом. Такая разница в основном обусловлена выбором одежды.

Рекомендуемые температуры подходят для 80% людей, но некоторые все равно могут испытывать дискомфорт. Универсального решения не существует.

Как правило, женщины предпочитают более высокие температуры и более уязвимы к тепловым волнам. После менопаузы эта уязвимость растет.

Учитывая, что термальный комфорт определяется не только температурой, но и уровнем активности, проникновением солнечного тепла и воздушным потоком, эти факторы стоит оптимизировать. Обеспечьте доступ к вентиляторам на рабочих местах и возможность проветривать помещения, предусмотрите перерывы или перенесите рабочие часы на более прохладное время суток.

Продумайте обучение и меры безопасности для тех, кто работает на улице

Вот несколько тем, которые стоит обсудить:

правильное использование защитной одежды и оборудования,

воздействия наркотических веществ и алкоголя на переносимость жары,

немедленное сообщение о признаках или симптомах недомогания из-за жары,

процедуры реагирования на эти симптомы.

Руководителям потребуется дополнительное обучение. Оно может включать мониторинг сообщений о тревогах, реагирование на предупреждения о жаркой погоде, процедуры, которым следует следовать, когда у работника появляются признаки или симптомы заболевания, связанного с жарой (включая обращение в службы неотложной медицинской помощи, где это уместно), поощрение гидратации и соблюдения перерывов.

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Помимо обучения, работодатели должны снижать тепловую нагрузку на рабочем месте с помощью инженерного и административного контроля.

Технический контроль — изменения в конструкции рабочей зоны, которые снижают воздействие тепла, например, использование отражающей или теплопоглощающей защиты.

Административный контроль — это изменения в задачах или расписаниях, которые снижают тепловую нагрузку, например, ограничение времени пребывания на жаре, увеличение времени восстановления в прохладных затененных помещениях, увеличение количества работников на одно задание или обеспечение достаточным количеством прохладной питьевой воды.

Также важно ограничить тепловую нагрузку при ношении средств индивидуальной защиты (СИЗ) и изучить вспомогательные системы охлаждения, такие как одежда с водяным охлаждением или охлаждающие жилеты.

Практикуйте акклиматизацию

В преддверии жары разработайте графики акклиматизации в жарких условиях, которые постепенно увеличивают время пребывания работников на солнце и их физические нагрузки. Обычно это делается поэтапно в течение периода от 7 до 14 дней.

Новым работникам потребуется больше времени для акклиматизации.

Уровень адаптации каждого работника зависит от физической подготовки и пережитого теплового стресса.

Внедрите долгосрочный план действий

Поскольку экстремальная жара продолжает усиливаться, работодатели должны применять долгосрочный подход.

Используйте точные и своевременные системы оповещения о температуре и установите связи с местными системами общественного здравоохранения и службами реагирования на чрезвычайные ситуации. Продумайте план коммуникации: что сообщать, кому и когда. Не перегружайте сотрудников множеством несинхронизированных сообщений. Внедряйте долгосрочные меры (стратегическое планирование рабочих помещений) в дополнение к кратко- и среднесрочным (снижение воздействия тепла в помещениях, обеспечение защиты работников на открытом воздухе). Отслеживайте эффективность вашей стратегии.

Экстремальная жара может значительно ухудшить производительность и здоровье вашего главного актива — ваших сотрудников. Поскольку такие высокие температуры становятся все более распространенным явлением, работодателям важно знать, как предусмотреть риски сегодня и в будущем.

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