ИИ научился делать привлекательные селфи для профилей в соцсетях

Как правило, сервисы знакомств запрещают использовать чужие фото, но допускают снимки с постобработкой. Однако теперь нейросети научились генерировать симпатичные аватары на основе посредственных снимков. Внимательный взгляд все еще может найти на них неестественные черты лица, но пока неясно, какие правила применить к подобным изображениям.

Сервис PhotoAI использует 12-20 посредственных, плохо освещенных селфи, чтобы на их основе сгенерировать целую серию изображений, специально адаптированных к выбранному стилю или платформе. Это обойдется всего в $19.

Если выбрать настройки для LinkedIn, алгоритм будет генерировать фотографии в костюме или деловой одежде, а Tinder сделает пользователя привлекательнее и добавит к нему солнечные очки.

Скриншот: PhotoAI

Есть также варианты, которые воссоздают снимок на полароид, сделают вас героем мема или поместят на портрет, копирующий стиль популярных художников. После загрузки фотографий сайт обещает предоставить результаты через 12 часов. В соответствии с политикой конфиденциальности площадки использованная модель ИИ удаляется через 7 дней.

Для проверки издание Motherboard загрузило на сервис 12 фотографий исполнительного редактора Эмануэля Майберга. Для обработки выбрали пакет Tinder, и менее чем через четыре часа получили ссылку на галерею из 78 изображений, которые хорошо бы подошли как для Tinder, так и для Linkedin.

Как это часто случается с изображениями, созданными искусственным интеллектом, на первый взгляд некоторые из них впечатляют, но они вряд ли убедят того, кто захочет внимательно изучить фото в профиле Tinder. Часть фотографий выглядит или смешно, или ужасающе.

Фото в тексте: PhotoAI

На этих изображениях Эмануэль действительно выглядит как человек, у которого есть несколько отличных советов по повышению производительности, но если присмотреться, можно оценить, насколько реалистичен его рот. Подобные мелкие недостатки есть на каждом изображении.

На группе изображений, ориентированных на Tinder, алгоритм добавил Эмануэлю кожаную куртку, солнечные очки, а его черты лица стали чуть харизматичнее. Опять же, ни то, ни другое не является полностью правдоподобным, если смотреть на изображение дольше секунды.

По словам создателя сервиса Себастьена Ломма, PhotoAI работает путем создания модели «тонкой настройки» из фотографий, отправляемых пользователем. Затем результаты фильтруются через вторую небольшую модель, которая применяет выбранный стиль, а затем, наконец, в общедоступном алгоритме Stable Diffusion.

Иными словами, плата взимается не за передовую запатентованную технологию, а за сервис, который загружает фотографии в уже существующий генератор изображений ИИ.

В последние месяцы появилось множество аналогичных сервисов.

За определенную плату ИИ сгенерирует текстовую подсказку, которую потом можно будет использовать для другого ИИ, чтобы создать изображение в желаемом стиле.

За последние месяцы генеративный ИИ вызвал немало споров. Некоторые художники жаловались, что такие инструменты, как DALL-E и Midjourney, могут копировать их стиль после того, как обучаются на их работах, не получив на то разрешения. Таким образом, хотя создавать автопортреты с помощью нейросети может быть забавно, неясно, где и когда их можно использовать — как с юридической, так и с моральной точки зрения.

Также непонятно, нарушают ли селфи, созданные искусственным интеллектом, условия предоставления услуг в приложениях для знакомств, в которых есть правила, запрещающие выдавать себя за другого и вводить в заблуждение. Но на данный момент, похоже, ничто не мешает кому-то попытаться привлечь внимание людей в Tinder, используя привлекательные фотографии, созданные ИИ.

Ломм утверждает, что он не будет нести ответственности за то, как люди используют фотографии, созданные его сервисом. Он отмечает, что даже без помощи ИИ люди уже давно используют Photoshop или нанимают фрилансеров, чтобы отредактировать фотографии — хотя, возможно, и не с такими немедленными результатами.

«Технология настолько нова, что варианты использования, которые она предложит в течение следующих нескольких месяцев или лет, неизбежно приведут к интересным вопросам о законности и морали», — говорит Ломм.

Условия предоставления услуг PhotoAI гласят, что пользователям «не разрешается загружать фотографии других людей», а также «обнаженные или порнографические фотографии». Однако на практике не существует надежных способов обеспечить соблюдение таких правил.

Например, создатель DALL-E OpenAI вручную создал фильтры, которые автоматически отклоняют определенные типы изображений. Впрочем, преданные пользователи Stable Diffusion нашли способы обойти запрет, просто разместив модель на своих собственных серверах без фильтров.

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Большой потенциал судебных исков и нарушений авторских прав заставил некоторые платформы с опаской относиться к изображениям, созданным искусственным интеллектом.

В то время как некоторые сайты со стоковыми фотографиями запретили продажу фотографий, созданных с помощью таких инструментов, как DALL-E, другие приняли их — фотобанк Shutterstock недавно объявил, что будет сотрудничать с OpenAI, чтобы предлагать сгенерированные изображения на сайте.

Тем не менее Ломм предполагает, что фотографии, созданные с помощью искусственного интеллекта, в конечном итоге станут повсеместными. В конце концов, отмечает он, селфи уже обрабатываются цифровым способом с помощью программного обеспечения для настройки изображения, которое работает на камерах смартфонов, и большинство людей об этом не догадываются.

«Конечно, технология еще не совсем готова, но скоро это произойдет. И как только фотографии, сгенерированные ИИ, станут неотличимы от "реальных", вопрос о том, реальны они или нет, станет неактуальным», — говорит Ломм.

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Фото на обложке: Alex Photo Stock / Shutterstock