Закрытый показ: как пандемия повлияла на индустрию моды

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Дизайнер Прабал Гурунг, CEO Farfetch Жозе Невиш, Стивен Колб из Совета модельеров Америки и Клара Чаппаз из Vestiaire Collective рассказывают, чего ждать в новом сезоне.

Пандемия коронавируса изменила многие отрасли бизнеса, и индустрия моды не стала исключением. Модельеры переносят продажи на онлайн-платформы и стремятся к экологичному производству.

Каждый сентябрь в течение последних 10 лет дизайнер Прабал Гурунг представлял свои коллекции на Неделе моды в Нью-Йорке. Но не в этом году. Из-за пандемии коронавируса Гурунг и многие другие модельеры отказались от участия в Неделе моды. Однако организаторы не отменили шоу: оно прошло без зрителей и с соблюдением мер безопасности.

«Шоу в 2021 году не было похоже ни на одну из предыдущих Недель моды», — утверждает CEO Совета модельеров Америки Стивен Колб.

Колб отмечает, что свою роль сыграли финансовые трудности: пандемия коронавируса нанесла значительный ущерб мировой индустрии моды. Из-за самоизоляции и роста уровня безработицы потребители стали реже покупать одежду и обувь. Консалтинговая компания McKinsey прогнозирует сокращение сектора моды в 2020 году на 30% по сравнению с 2019 годом. Рынок предметов роскоши пострадает еще сильнее, считают эксперты, — он сократится на 39%.

В то же время многие представители модной индустрии считают, что пандемию стоит рассматривать как возможность для перезагрузки. Дизайнеры начали продавать товары на онлайн-платформах и перестраивать цепочки поставок. «Мы до сих пор действуем по правилам, установленным в прошлом столетии, — говорит Гурунг. — Пандемия позволила нам все переосмыслить».

Бренды переходят в онлайн

С момента зарождения американской моды лейблы продавали одежду в универмагах и бутиках. Однако за последнее десятилетие традиционная розничная торговля пошла на спад, а после вступления в силу ограничений из-за пандемии ритейлеры столкнулись с еще большими проблемами. Некоторые бренды, такие как Lord&Taylor и Neiman Marcus, объявили о банкротстве, а большинство дизайнеров так и не смогли распродать весь товар.

«Американская индустрия моды состоит из маленьких брендов, у которых нет больших ресурсов и команд. Поэтому многие оказались не готовы к такому кризису», — утверждает Колб.

Многие бренды начали продавать товары напрямую через собственные интернет-магазины. Другие заключили партнерство с крупными онлайн-ритейлерами вроде Amazon. В сентябре Amazon запустил платформу Luxury Stores, доступную только членам программы лояльности Amazon Prime. Оскар де ла Рента стал первым дизайнером, подключившимся к платформе. Вскоре за ним последовали Джозеф Альтузарра и Роланд Мюре. «Дизайнеры начали использовать подходы, которых избегали раньше. Например, продажи через Amazon, который считался площадкой для масс-маркета», — говорит Колб.

Фото: fashionstock / Depositphotos

Дизайнер Прабал Гурунг использует оба подхода. Раньше он сотрудничал с элитными магазинами Saks и Barneys, а также работал с частными клиентами. Но в последние несколько лет он начал продавать коллекции на своем сайте. Также Гурунг запустил новый бренд доступной одежды Impower, который продается на Walmart.com. Новый бренд позволяет получить новых клиентов, а часть доходов Гурунг отправляет на благотворительность.

Небольшие бутики находят клиентов на платформах крупных ритейлеров

Основатель и CEO онлайн-магазина люксовой одежды Farfetch Жозе Невиш утверждает, что завоевать популярность в интернете не так легко. Для этого нужно потратить несколько лет и значительно вложиться в маркетинг.

Крупные ритейлеры могут стать посредниками между начинающими дизайнерами и покупателями.

Поэтому Невиш считает, что небольшие независимые бутики не исчезнут в будущем: «Эти бутики являются важной частью экосистемы моды. Многие считают, что в индустрии очень высокая конкуренция, но я не согласен: все мы нуждаемся друг в друге».

Невиш основал Farfetch в 2007 году, сегодня платформа продает продукцию 3500 дизайнеров. Пандемия нанесла огромный ущерб маленьким бутикам, у которых нет достаточных средств, чтобы пережить спад продаж.

Для многих дизайнеров продажи на Farfetch стали единственным доходом во время карантина. Платформа оказалась востребованной: за полгода к сайту присоединились полмиллиона новых клиентов, посещаемость выросла на 60%. Во втором квартале 2020 года выручка Farfetch выросла на 48% по сравнению с прошлым годом.

Во время пандемии у онлайн-платформы Farfetch выросла аудитория и выручка. Фото: postmodernstudio / Depositphotos

Невиш считает, что после окончания кризиса люди вернутся в традиционные магазины. Тем не менее пандемия показала всем представителям модной индустрии важность инвестирования в цифровые каналы продаж. «Не думаю, что в будущем мода будет существовать только в интернете. Мода — это физический объект, который невозможно цифровизировать полностью, как например музыку и фильмы. Тем не менее модная индустрия должна использовать цифровые технологии, чтобы выжить», — считает Невиш.

Модная индустрия стремится к экологичности

McKinsey считает, что модная индустрия вернется к росту уже в 2021 году, хотя и небольшому — не более 4%. Главный вопрос в том, как изменится восприятие моды после долгих месяцев, проведенных в домашней обстановке.

Во время пандемии многие дизайнеры впервые начали создавать домашнюю одежду. Однако эксперты предполагают, что эта тенденция продлится недолго.

Дизайнер Том Форд отметил, что после пандемии гриппа в 1918-1920 годах индустрия моды пережила новый расцвет в «Ревущих двадцатых».

Тем не менее Стивен Колб полагает, что смена ценностей потребителей и производителей будет иметь долгосрочные последствия. Последние несколько лет в разных сферах производства развивается тренд на экологичность и ответственное потребление. По словам Колба, пандемия научила нас, что не нужно гнаться за последними трендами.

«Новый подход будет основан на более «медленной» моде, что способствует повышению экологичности индустрии», — прогнозирует Колб.

Директор по развитию онлайн-секондхенда Vestiaire Collective Клара Чаппаз разделяет это мнение: «Кризис привлек еще больше внимания к вопросам экологии и влияния человека на планету». По данным опроса компании Boston Consulting Group, из 7000 покупателей по всему миру в 2020 году 70% предпочитают товары из секондхендов в силу их экологичности. В 2018 году об этом заявили только 62%.

Чаппаз считает, что покупки в секондхендах не только более экологичны, но и позволяют сэкономить, а это особенно важно в период кризиса.

Эксперты Boston Consulting Group предполагают, что в течение следующих трех лет рынок секондхендов может вырасти с 21% до 27%.

По словам Прабала Гурунга, дизайнеры также задумываются о влиянии на окружающую среду. Сейчас модельер перестраивает цепочку поставок, чтобы сделать ее более экологичной. Гурунг считает, что роль дизайнеров изменилась. «Мода не существует в вакууме — это часть культуры. Дизайнеры рассказывают истории. Поэтому создавать новые коллекции стоит только в том случае, если дизайнеру есть что сказать миру», — говорит Гурунг.

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