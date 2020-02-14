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Куда движется индустрия туризма: выступления спикеров на Moscow Travel Hack

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

На финале хакатона Moscow Travel Hack, который прошел 9 февраля, известные эксперты — Андрей Себрант, Евгений Лисовский и Макс Крайнов — рассказали о бизнесе и технологиях в сфере туризма. Rusbase собрал их выступления и делится ими с читателями.

Куда движется индустрия туризма: выступления спикеров на Moscow Travel Hack
  • Андрей Себрант, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс».

Андрей — опытный путешественник. Он поделился с гостями и участниками своими наблюдениями и фотографиями, а также рассказал о развитии сервисов для путешественников и предложил свои идеи.

Я ни одно из 100 приложений не запустил второй раз.

Мне сегодня сказали, что тревел-индустрия переживает цифровую трансформацию. Я вздрогнул. Пускай переживает. Дай бог, чтобы она пережила.
  • Евгений Лисовский, глава сервиса карт для путешественников MAPS.ME.

Евгений рассказал про сервис MAPS.ME, как люди его используют, что монетизируется, кто с ними конкурирует, какие функции востребованы у путешественников сегодня. Также спикер объяснил, как команда развивает продукт и занимается планированием.

Была концепция, что если человек ходит с нашей картой и смотрит достопримечательности, то логично предложить ему купить билет в музей, пока он идет. Но выяснилась проблема — 80% наших пользователей не покупают билеты заранее.
  • Макс Крайнов, управляющий директор туристического сервиса Aviasales.

Макс представил первое исследование рынка онлайн-туризма в России и СНГ, подготовленное совместно с PhoCusWright. Он рассказал о росте офлайн- и онлайн-туризма, турах, лоукостерах, агентствах, конкуренции и многом другом.

Россия в принципе может восприниматься как развитым, так и развивающимся рынком. Мы считаем, что Россия уже «выросла из штанишек» развивающихся рынков и все больше приближается к развитым по онлайн-проникновению и стабильности темпов роста.
Если кто-то говорит, что люди не путешествуют, не верьте им. Люди путешествуют и еще как.

Лучший способ потратить деньги в интернет-бизнесе — пытаться конкурировать с компанией Booking.com. Это неправильное занятие, не надо так делать. Если возникает такое желание, бейте себя по рукам и просто пропейте деньги. Вместе с инвестором — это важно.

Фото на обложке: Spinon

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