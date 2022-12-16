Точки роста: эксперты ФЦК повысят эффективность российских станкостроителей

В аналитическом материале сравнивается передовой отечественный и зарубежный опыт производства оборудования для обработки металлов и других твердых материалов. В основе исследования — пятилетний опыт ФЦК по повышению эффективности более 1000 предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».

Российские предприятия станкостроительной отрасли обладают серьезным потенциалом к импортозамещению и росту выручки, отмечают в новом исследовании эксперты Федерального центра компетенций — ведущей российской компании в сегментах управленческого и производственного консалтинга.

Сегодня выпуском металлообрабатывающего оборудования занимаются около 800 отечественных предприятий. Основным драйвером развития отрасли является производство наиболее сложных станков: машин с ЧПУ, обрабатывающих центров (многооперационных, многоцелевых станков) и оборудования, где основным режущим элементом является лазер или плазма. В мировом рейтинге станкостроения Россия занимает 14 строчку.

«На станкостроительные предприятия России влияет комплекс факторов как извне, так и изнутри самих предприятий. Для того чтобы победить внешние факторы и вырваться в лидеры производства, необходимо навести порядок и решить проблемы внутри компании», — рассказал Александр Почепня, ведущий инженер ООО «Завод механических прессов».

Согласно исследованию, сейчас многие российские компании вынуждены закупать импортное оборудование, поскольку отечественные производители станков удовлетворяют потребности внутреннего рынка лишь на 33%. Также существует серьезный разрыв по уровню производительности труда между крупнейшими российскими предприятиями станкостроения и ведущими странами.

«Производительность труда у крупнейших российских станкостроителей в среднем составляет чуть более 3 млн рублей на человека в год, что ниже уровня США в девять раз, Японии и Германии — в шесть раз, Тайваня — в пять раз, Китая — в два-три раза. Это указывает на наличие огромных резервов повышения эффективности отрасли в России. Проведенный экспертами ФЦК анализ выявил причины потерь и точки роста на всех этапах создания станков», — считает Николай Соломон, генеральный директор ФЦК.

В то же время, как подчеркивают авторы исследования, предприятия станкостроения в России имеют определенные преимущества по сравнению с аналогичными компаниями в странах-лидерах, позволяющие иметь низкую себестоимость и создавать конкурентоспособную продукцию для реализации на мировом рынке. Среди них — доступность отдельных видов сырья и низкая стоимость электроэнергии.

Эксперты ФЦК советуют станкостроителям сосредоточиться на минимизации потерь времени и финансов. Для максимальной экономии затрат рекомендуется внедрять инструменты бережливого производства и реализовать следующие шаги:

развивать внутреннюю логистику;

выстраивать взаимодействие производственного блока с ремонтными службами;

формировать и развивать системы снабжения и планирования производства, а также управления запасами.

В связи с длительным циклом производства станков предприятиям нужно снижать себестоимость и максимально сокращать время выполнения заказов на изготовление станков. Учитывая, что в себестоимости производства станков доля ручного труда занимает до 30%, за счет устранения потерь необходимо снижать нормы времени на выполнение каждой операции.

Авторы исследования также рекомендуют определить продуктовую стратегию предприятия, взяв курс на снижение доли импортных комплектующих и узлов за счет организации собственного производства деталей или создания станкостроительного кластера с включением в него предприятий-поставщиков.

Кроме того, они обращают внимание на необходимость привлечения вузов и колледжей для обеспечения предприятий качественными кадрами, в том числе для разработки и серийного производства современных станков. Подобные кластеры могли бы стать центрами для обмена опытом для всей отрасли.

«Приведенный в обзоре сравнительный анализ производительности труда отечественных и зарубежных предприятий является своевременным и необходимым исследованием для выявления точек роста станкостроения в России», — отметил Георгий Самодуров, президент Ассоциации «Станкоинструмент».

Руководителям компаний, которые хотят развиваться и успешно конкурировать, нужно определиться с целями и задачами, которые они перед собой ставят. ФЦК оказывает услуги производственного, управленческого и ИТ-консалтинга, а также готовит специалистов и тренеров по бережливому производству.

Услуги ФЦК доступны как крупным, так и средним компаниям из любых отраслей. Например, «Рост эффективности производства» позволяет в два раза сократить время протекания процессов, в полтора раза увеличить выработку и снизить запасы, которые, по сути, являются замороженными деньгами, повысить загрузку оборудования до 85%. Все эти эффекты достигаются с тем же количеством сотрудников и на том же оборудовании.

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