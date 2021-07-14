«Это похоже на 1999 год»: бум финансирования стартапов вызывает опасения рынка

Похоже, что сейчас — лучшее время для сбора средств. Инвесторы активно вкладываются в стартапы, а оценки компаний становятся все выше и дальше от реальности. Эксперты предупреждают: подобная ситуация происходила и перед тем, как лопнул пузырь доткомов.

«Частное финансирование может значительно сократиться, как это произошло в 2001 и 2009 годах», — информирует Sequoia Capital основателей и CEO портфельных компаний в памятке, напоминающей ее презентацию R.I.P. Good Times («Покойтесь с миром, хорошие времена») во время кризиса 2008 года.

Сейчас уже июль 2021 года, и технологическая сфера получает больше инвестиций, чем когда-либо.

По данным CB Insights, в этом году стартапы по всему миру уже собрали $292,4 млрд, и наверняка превысят результат 2020 года в $302,6 млрд.

С начала 2021 года в мире уже прошел 751 мегараунд (так называют масштабные венчурные сделки на сумму свыше $100 млн), а за весь 2020 год — всего 665.

«Для меня это очень похоже на 1999 год, — говорит Хусейн Канджи, партнер Hoxton Ventures. — Было так много ресурсов, так много энтузиазма. Была эпоха, когда достаточно было зарегистрировать дотком на свое имя, чтобы акции выросли на публичном рынке. Было так много энтузиазма по поводу того, чтобы не упустить что-то значимое».

В конце 1990-х гг. на фоне распространения интернета доткомы (так называли все интернет-компании) пользовались бешеным успехом на Уолл-стрит. В период с 1995 по 2000 гг. спекулятивные инвестиции вызвали рост индекса фондового рынка Nasdaq Composite на 400%. К октябрю 2002 года он упал почти на 80% по сравнению с пиковым значением.

За последние пять лет индекс Nasdaq вырос почти втрое, а рыночная стоимость нескольких высокотехнологичных акций с большой капитализацией, включая Amazon, Google и Facebook, превысила отметку в $1 трлн. Сейчас Microsoft и Apple стоят более $2 трлн.

Стремительно растущие оценки частных технологических компаний уже беспокоят некоторых инвесторов. В марте американский платежный оператор Stripe получил оценку в $95 млрд. Это иллюстрирует растущую тенденцию: стартапы будут дольше оставаться частными.

Количество мегараундов по регионам. Инфографика: CB Insights

Согласно CB Insights, за первое полугодие 2021 года целых 249 компаний получили оценку в $1 млрд и выше. Это почти в два раза больше числа единорогов, появившихся в прошлом году.

«Это прекрасное время для сбора средств в качестве предпринимателя, — отмечает Андрей Брасовяну, партнер венчурной компании Accel. — Качество компаний и скорость их роста просто беспрецедентны».

Фактор FOMO

Tiger Global, хедж-фонд, известный тем, что инвестирует в технологические компании до IPO, в последнее время значительно расширил свое присутствие в венчурном капитале. Тем временем, японский SoftBank смог перевернуть мир инвестиций в стартапы благодаря запуску масштабного Vision Fund.

Возросшая конкуренция в сфере венчурных сделок не осталась незамеченной инвесторами. Канджи из Hoxton Ventures отмечает, что оценки частных технологических компаний становятся все более и более далекими от реальности из-за FOMO (страха упущенных возможностей).

Яна Димитрова, CEO британского OpenPayd, говорит, что ее финтех-стартап сейчас находится на этапе сбора средств.

«У нас есть инвесторы, которые говорят: "Вы просите слишком мало, мы одобряем суммы только от $100 млн», — рассказывает CEO OpenPayd Яна Димитрова.

Некоторые инвесторы очень плохо понимают, как работает программа OpenPayd, которое позволяет другим компаниям предлагать финансовые услуги. Однако они все равно делают предложения.

Как сообщает CB Insights, во втором квартале 2021 года на сектор финансовых технологий пришлось 22% мировых венчурных инвестиций.

«Инвесторы все чаще выписывают все более и более высокие чеки, — продолжает Димитрова. — Честно говоря, я вижу, что это наносит ущерб долгосрочной устойчивости нашей отрасли, потому что бизнес сосредоточен не на создании ценности, а на том, чтобы тратить денежные средства и вкладывать их».

Она добавляет, что среда с низкими процентными ставками приводит к тому, что денежные средства и высоколиквидные активы вкладываются в рискованные венчурные сделки.

Европейский технологический бум

По мнению Канджи, есть несколько различий между текущей ситуацией и пузырем доткомов 1999 года. Во-первых, тогда рынком двигал скорее ажиотаж, чем фундаментальные принципы.

Еще один тренд — бутстрэппинг, развитие стартапов без внешнего финансирования, пока они не станут достаточно большими, чтобы объявить о сборе средств. Американский разработчик Articulate, основанный в 2002 году, в начале июля сообщил о планах провести раунд финансирования A на $1,5 млрд.

Тем временем, хотя Европа долго отставала от Америки и Китая в технологической отрасли, инвестиции в стартапы начали активно расти. В Европе в этом году наблюдался огромный рост венчурных инвестиций, в то время как финансирование китайских компаний сократилось.

«Вся эта тенденция на удаленную работу ускорила цифровую трансформацию, а также открыла европейским компаниям доступ к мировым рынкам, — говорит Брасовяну. — Через Zoom можно одинаково хорошо продавать как из Румынии, так и из Нью-Йорка».

По данным Factset, за первые шесть месяцев 2021 года стартапы в Европе привлекли почти $50 млрд, а за весь 2020 год — $38 млрд.

Оценки некоторых европейских технологических компаний выросли до десятков миллиардов. Среди них шведский производитель аккумуляторов Northvolt, BNPL-сервис (buy-now-pay-later) Klarna и немецкий стартап корпоративного ПО Celonis.

За последний год несколько европейских стартапов стали единорогами в рекордно короткие сроки. Приложение для онлайн-покупок Gorillas достигло этого статуса быстрее, чем прочие компании Европы, побив рекорд сервиса онлайн-мероприятий Hopin 2020 года.

Бум частных инвестиций в технологическую отрасль привел к росту числа компаний, которые, похоже, собираются стать публичными. За минувший год в США сразу несколько крупных компаний, в том числе Airbnb и Coinbase, вышли на биржу. А на прошлой неделе в Великобритании финтех-компания Wise провела одно из крупнейших прямых размещений бумаг на фондовой бирже.

Распространение SPAC предоставляет еще одну альтернативу быстрорастущим проектам, которые собираются выйти на публичный рынок. Например, британский медтех-стартап Babylon планирует провести слияние с компанией-«пустышкой» в конце этого года.

Источник.

Фото на обложке: Pexels