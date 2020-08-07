Пандемия возможностей: за шесть месяцев тепловизоры превратились в полноценную индустрию

Технологии дистанционного измерения температуры могут помочь нам приблизить снятие ограничений и, по-видимому, станут частью новой нормы. Количество поставщиков подобных инструментов растет, а крупный бизнес дальновидно инвестирует в тепловизоры. Посмотрим, как всего за шесть месяцев сравнительно небольшой сегмент рынка эволюционировал в настоящую индустрию.

В октябре 2016 года компания видеонаблюдения Sunell из Шэньчжэня провела эксперимент: она установила термокамеры и устройства распознавания лиц на входах в шесть школ на севере Пекина.

Устройства распознавали лица и измеряли температуру входящих учеников. Поначалу точность оставляла желать лучшего, но в течение года технология была усовершенствована. Затем компания начала расширять спектр услуг.

Среди ее клиентов появились другие учебные заведения и даже тюрьмы. В частности, в 2018 году компания заключила контракты со всеми школами в районе Аньнин города Ланьчжоу. По данным Sunell, на сегодняшний день она измерила температуру у 6,86 млн студентов.

Пандемия 2020 года стала для компании временем больших возможностей. С марта тепловизионные системы были установлены еще в 20 учебных заведениях. По данным ресурса для специалистов в области систем видеонаблюдения IPVM, сейчас Sunell продает свои технологии по крайней мере 19 другим компаниям.

Пока большая часть мира адаптируется к новой норме, устройства для дистанционного измерения температуры могут приблизить момент снятия ограничений.

Фото: IPVM

На данный момент на рынке представлено 170 компаний, предлагающих устройства для обнаружения людей, потенциально зараженных коронавирусом. Согласно списку IPVM, до пандемии их было всего 30.

Некоторые из этих компаний перепродают тепловизионные камеры от более крупных производителей, добавляя собственные программы или алгоритмы обнаружения температуры, а какие-то просто занимаются установкой систем проверки. Практически все основые игроки рынка из Китая — Sunell, Dahua, Hikvision, TVT и YCX. Исключение — американская FLIR. Кроме прямых продаж, эти шесть компаний также сотрудничают с 47 посредниками, которые недавно начали продавать тепловизионные камеры с базовым функционалом.

Крупный бизнес начал инвестировать в тепловизионную инфраструктуру, косвенно подтверждая, что эта технология еще долго будет востребована. В мае 2020 года генеральный директор FLIR Джеймс Кэннон рассказал инвесторам, что только в первом квартале компания выделила $100 млн на продажи, связанные с коронавирусом, и планирует установить тепловизоры на заводах General Motors. Согласно предварительным данным FLIR, опубликованным на этой неделе, ее показатели во втором финансовом квартале превзойдут прогнозы аналитиков.

Однако китайские Hikvision и Dahua сконцентрируются на росте за пределами США, поскольку обе были внесены в федеральные черные списки за нарушение прав человека.

Камеры устанавливаются не только на стационарных контрольно-пропускных пунктах. Робототехническая компания Cobalt оснастила своих мобильных офисных роботов датчиками температуры FLIR и предлагает свою технологию в качестве полного решения для «возвращения к работе». Привлекать человека с тепловым сканером больше не нужно: роботы выполняют тест автономно. Также они могут сказать, носят ли сотрудники маски, и напомнить рабочим о важности средств индивидуальной защиты.

Другая компания, Invixium, создает терминалы распознавания лиц, модернизированные для определения температуры человека. На онлайн-платформе руководство компании может отслеживать температуру всего персонала, а также выводить статистику по дате и возрасту сотрудников.

Все тепловизионные камеры обычно работают аналогичным образом. Устройство захватывает изображение лица, а затем программа анализирует температуру кожи человека. Основываясь на этих данных, она прогнозирует его внутреннюю температуру. Как правило, температура кожи ближе всего к истинной температуре в области вокруг глаз и слезных протоков.

В тестах, проведенных IPVM, в оптимальных условиях камеры определяли температуру с точностью до менее чем 0,2 градусов по Цельсию.

Реальные условия не всегда идеальны. Так, терминал для измерения температуры от ZKTeco был точен, когда датчик находился в 45 см от лица человека, но ошибался почти на градус, когда расстояние составляло более 80 см.

Некоторые производители, например, Hikvision и Sunell, сканируют лоб, утверждая, что тесты одинаково точны, и тем, кто носит очки, не нужно их снимать. Однако, по данным IPVM, волосы, скрывающие лоб человека, мешают измерить температуру лба, а теплоту на других участках лица эти камеры игнорируют. Также на эффективность измерений влияют головной убор, шлем или прикладывание холодного или теплого компресса к голове.

Фото: John Keeble / Getty Images

Об этом предупреждают десятки компаний, использующих технологии Hikvision и Sunell, а также конечных клиентов. Опаснее всего то, что у больных коронавирусом не всегда есть температура. Согласно исследованиям, от 20% до 40% случаев могут протекать бессимптомно, то есть у тех, кто способен распространять болезнь, не будет обнаруживаться повышенная температура тела.

Однако Sunell этим не испугать.

«Мы верим, что обязательно выиграем эту битву и в ближайшее время вернемся к нормальной жизни», — заявляет компания.

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