Искусственный интеллект уже создает музыку, сценарии и стихи. Теперь настала очередь фильмов?

Во время пандемии мы точно стали смотреть больше фильмов и сериалов. Но даже самые умные стриминговые платформы со временем начинают надоедать. Что, если бы существовал видеосервис, полностью подстраивающийся под запросы пользователя? Попробуем его представить и выясним, будет ли он так уж хорош.

Назовем его «Черный ящик». Он всегда показывает именно то, что вам нравится, при этом не повторяет старые видео, а каждый раз предлагает новые. При выборе фильма нужно указать ряд характеристик: жанр, особенности сюжета и персонажей, место действия и несколько ключевых слов.

Нужен фильм, в котором главный герой — во всем похожий на вас — становится легендарным пловцом и побеждает на олимпиаде? Готово! Нужен фильм, где персонажа, подозрительно похожего на вашего босса, съедает бирманский питон? Желание пользователя — закон. Не хотите ничего настраивать и предпочитаете довериться случаю? Этот вариант также возможен.

После того, как вы сделаете свой выбор и внесете оплату, «Черный ящик» начнет обрабатывать заказ и вскоре отправит готовый фильм. Система преобразует выбранные условия в данные и создаст видео на их основе или сгенерирует контент случайным образом. ИИ напишет сценарий фильма с помощью инструмента, напоминающего автозаполнение в смартфоне.

Затем данные будут загружены в вариационные автоэнкодеры — нейросети, которые сейчас в основном используются для написания мелодий. Они подготовят диалоги, звуковые эффекты и музыку для будущего фильма. Следующая часть процесса будет самой сложной — 90 минут звука и сценарий будут обработаны генеративно-состязательной сетью. Система создаст нужное количество персонажей — от главных героев до их домашних животных — пропишет их характеры и добавит несколько реалистичных деталей и неожиданных моментов, чтобы получившееся видео напоминало настоящий фильм.

Такой сценарий пока выглядит совершенно неправдоподобным. Но даже если кому-то удалось бы проделать все это с помощью современных технологий, результат получился бы странным и, скорее всего, довольно пугающим. Как бы «Черный ящик» ни пытался снять нормальный фильм, зрителям — по крайней мере, на данный момент — было бы очевидно, что это результат работы искусственного интеллекта.

Системы генеративного ИИ действительно существуют, но их творческие способности оставляют желать лучшего. В 2015 году в сети появился проект DeepDream — инженер Google Александр Мордвинцев создал систему генерации данных на основе алгоритмического понимания визуального мира. Она стала вирусной, и публика ощутила весь ужас компьютерных фантазий — странных ландшафтов с червеобразными водоворотами, глазами и множеством собак. Время от времени появляются другие не менее странные творения ИИ: рассказы-ужастики, собранные из случайных фактов, и причудливые аудиозаписи на основе песен Фрэнка Синатры.

Готов ли кто-то снять фильм по описанной технологии, учитывая нынешний уровень творческих способностей ИИ? Дэвид Карлсон, специалист в области искусственного интеллекта из Университета Дьюка, считает, что да. «Я думаю, что рано или поздно кто-то попытается это сделать», — заявил он в интервью порталу OneZero. Сам Карлсон тоже мог бы принять участие в таком проекте: ранее он помогал разрабатывать ИИ-системы , которые превращали текст в иллюстрации для статей.

Чтобы снять кино на основе ИИ, недостаточно дать системе запрос «посмотреть миллион фильмов» и увидеть, что получится, или подключить роботу подписку на Netflix на 10 тысяч часов, а затем вежливо попросить его создать блокбастер. Это сложная задача, для решения которой нужно привлечь много специалистов высокого уровня и тщательно продумывать каждый шаг.

Такой подход сильно отличается от создания полноценного видео одним нажатием кнопки с помощью генеративно-состязательной сети, в которую загружено множество фильмов. Судя по всему, человечество пока находится в десятилетиях или даже столетиях от такого уровня развития технологий. Во Вселенной может не хватить кремния для создания системы, способной это сделать.

Существует серьезный разрыв между научной фантастикой или громкими заявлениями прессы и реальными возможностями искусственного интеллекта на нынешней стадии его развития. В Daily Mail недавно вышел материал под заголовком: «Государственное информационное агентство Китая представило первого в мире робота-репортера, созданного на основе ИИ». В реальности же человеческое факсимиле оказалось не более убедительным, чем Энди из «Истории игрушек». Даже наиболее передовые генеративные системы искусственного интеллекта все еще с трудом распознают вне лабораторных условий простые объекты вроде птиц или пожарных машин.

Карлсон считает, что для получения фильма, на 100% созданного искусственным интеллектом, следует использовать «пошаговую процедуру» — схему, описанную на примере «Черного ящика». «Я думаю, что современные технологии позволяют делать довольно убедительные аудиозаписи на основе письменного сценария», — сказал ученый. Но насколько видео сложнее аудио? В своем исследовании Карлсон отмечает, что основная проблема с генерацией видео заключается в смене кадра и обеспечении согласованности — это одно из ключевых слов в данной работе. Компьютеру сложно создавать последовательные видео: кадры и объекты в них могут быть не связаны друг с другом, а некоторые детали исчезают без следа.

Фото: metamorworks / Shutterstock

«Если не указать, что кадры должны быть связаны логически, может получиться так, что в начале сцены реплики произносит одна группа людей, а после обычной смены ракурса тот же самый текст продолжают говорить совсем другие персонажи, — объясняет Карлсон. — Сложность заключается в том, чтобы выразить это в математике».

Оскару Шарпу интереснее наблюдать за результатом творчества ИИ, чем пытаться воплотить с его помощью собственные идеи. В 2016 году он выступил в роли режиссера короткометражки Sunspring, сценарий которой был написан искусственным интеллектом. В главной роли снялся актер из «Кремниевой долины» Томас Миддлдитч. Шарпу нравится делать то, чего еще не делали другие: по его мнению, это хорошая тренировка креативности. «Мы столкнулись с чем-то совершенно новым», — заявил режиссер, говоря о съемках необычной короткометражки.

В Sunspring действительно есть сцены, которые вряд ли могло придумать человеческое существо — за исключением, быть может, Дэвида Линча или Алехандро Ходоровского. Диалоги, которые пришлось произносить актерам, также были довольно непонятными.

Шарп — не ученый. Во всем, что связано с компьютерной частью проекта, он полагался на Росса Гудвина — специалиста по искусственному интеллекту из Нью-Йоркского университета. «У меня есть только общее представление о работе систем, — пояснил он. — Я предпочитаю по возможности не вмешиваться в технические процессы». Тем не менее он достаточно сотрудничал с инженерами, чтобы понимать пределы возможностей данной системы. Ставя перед собой задачу снять первое в мире кино на основе ИИ, он, как и Карлсон, понимал, что создать систему, которая сделает фильм самостоятельно, пока невозможно.

После Sunspring Шарп решил пойти дальше и доверить искусственному интеллекту несколько новых творческих задач, помимо создания сценария. Результатом стала короткометражка Zone Out. Создание фильма представляло собой пошаговый процесс, близкий к описанному Карлсоном, но итоговый проект потребовал чуть больше человеческого вмешательства, чем изначально планировал Шарп. В работе была задействована не одна генеративно-состязательная сеть, а несколько систем на основе ИИ, выполнявших разные задачи. Нейронная сеть анализировала множество общедоступных фильмов в поисках визуальных элементов, соответствующих местам и объектам в сценарии, также созданном ИИ. Другая система отвечала за подбор «актеров» — персонажей из старых фильмов, напоминавших героев сценария, — и сопоставление их артикуляции и произносимых реплик. Еще два ИИ синтезировали голоса персонажей и создавали музыку. «Это был провал по большинству фронтов», — сказал Шарп.

Согласованность определенно нельзя отнести к сильным сторонам Zone Out. Постоянное изменение лиц героев — лишь одна из проблем фильма. При этом фрагментарность видео не стоит считать ошибкой. ИИ в его современном состоянии поглощает массу информации и выдает случайный материал на ее основе, и, кажется, именно это его свойство привлекает Шарпа больше всего. Он видит сходство между обучающими данными в системе ИИ и фрагментами множества чьих-то идей, которые составляют часть сознания творческого человека.

«Машинное обучение — своеобразная метафора человеческого мышления, — считает он. — Мы вкладываем в систему массу вещей, придуманных людьми, и наблюдаем за результатом».

Также Шарп сравнивает результат проекта со снами: «Когда мы закрываем глаза, мозг продолжает работать и создавать образы на основе увиденного, — сказал он. — Наш проект устроен похожим образом».

Главный научный сотрудник Adobe Research Аарон Херцманн, который часто комментирует материалы, связанные с творческим потенциалом компьютеров, не верит, что они «могут видеть сны»: «Аналогия между человеческими сновидениями и случайной выборкой из генеративной модели несовершенна потому, что у компьютерных систем нет сознания или подсознания. Иногда случайные выборки выглядят похожими на сны, но это сходство имеет скорее стилистический характер».

Херцманн считает, что художественный фильм, созданный искусственным интеллектом, — если это когда-либо произойдет — нельзя будет отнести ни к искусству, ни к поп-культуре.

«Нет никаких оснований полагать, что в настоящее время существует технология, позволяющая создавать произведения искусства без участия человека, — заявил он. — Кроме того, у нас нет возможности представить, на что это будет похоже. Это все равно, что спросить Жюля Верна в 1850 году, какими будут книги в 2020 году. Это подходящий сюжет для научной фантастики, но для серьезных предположений у нас недостаточно данных».

Карлсон уверен, что возможность появления «фильма, созданного искусственным интеллектом» во многом зависит от того, что мы понимаем под этим определением: анимированную короткометражку с простым сюжетом теоретически тоже можно назвать примером такого видео.

«Но если речь идет о создании реалистичного фильма с множеством согласованных деталей, то его определенно не стоит ждать в этом году», — заключил ученый.

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