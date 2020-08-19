Стартует фестиваль по программированию и искусственному интеллекту RuCode

31 августа 2020 года открывается фестиваль по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту RuCode. В нём участвуют более тысячи человек из 15 регионов России, сообщает пресс-служба МФТИ.

Фестиваль начнётся с двух онлайн-программ — «основы C/C++ для спортивного программирования» и «быстрый старт в искусственный интеллект». После курсов все желающие смогут пройти отбор на участие в интенсивных программах по алгоритмическому программированию и искусственному интеллекту, которые проведут в интерактивной форме.

Участникам необходимо предложить лучшее решение по ИИ, которое будет разрабатываться на реальных задачах из индустрии. Презентация проектов пройдёт 3 октября. Финал трека по алгоритмическому программированию пройдёт 4 октября в виде дистанционного чемпионата.

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