Перелеты в эпоху COVID-19: семь новых правил и одно старое

Круизные лайнеры уже показали свою опасность при распространении COVID-19. Авиапутешествия мало чем отличаются от них в этом отношении. В аэропорту собираются толпы пассажиров, а бизнес-модель авиакомпаний построена на том, чтобы поместить как можно больше людей в небольшое пространство с замкнутой системой кондиционирования. В этих условиях даже один зараженный может запустить новую волну пандемии.

Доля авиаперевозок в мировом ВВП составляет $2,7 трлн, а значит, эта индустрия постарается вернуться к активной работе вопреки всему. IATA (International Air Transport Association — Международная ассоциация воздушного транспорта) представляет интересы 290 авиакомпаний, на долю которых приходится 82% всех воздушных перевозок в мире. На этой неделе организация выпустила «дорожную карту» по биобезопасности при возобновлении авиаперелетов. Этот документ не считается окончательным и пока не принят ни одним из государственных органов. Но, учитывая серьезность организации, этот 21-страничный отчет — лучший способ составить представление о будущем отрасли и понять, как будут выглядеть перелеты в изменившемся мире.

Итак, чего стоит ожидать пассажирам? Вот основные моменты, на которые обратили внимание в издании Fast Company.

1. Проводить меньше времени в аэропорту

IATA собирается минимизировать время, которое люди проводят в аэропорту. Это означает, что регистрация на рейс перейдет в еще более удаленный формат. Организация обратилась к правительствам мира с просьбой разрешить электронную регистрацию виз и других проездных документов. Изменения коснутся и более простых вещей — например, пассажирам предложат самостоятельно распечатывать ярлычки для багажа.

2. Измерять температуру и мечтать о паспорте иммунитета

На входе в терминал аэропорта придется измерить температуру (предположительно, с помощью бесконтактного инфракрасного термометра). В пункте назначения эта процедура повторится.

В IATA надеются, что в будущем получится проводить экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19 — это позволит обеспечить условную стерильность терминалов. Также специалисты организации признают важность появления паспортов иммунитета, о которых уже задумались некоторые правительства.

3. Стоять как можно дальше друг от друга

Предполетный досмотр, посадка на самолет, сдача багажа — в аэропорту всегда было много длинных извилистых очередей. Теперь к ним добавится очередь на измерение температуры, а расстояние между людьми составит от одного до двух метров. На бумаге предложение IATA выглядит достаточно просто. Но любой, кто хоть раз стоял в очереди в аэропорту, понимает, как нелегко это будет организовать в реальности.

4. Сдавать в багаж ручную кладь

Еще одно непростое решение. IATA считает, что аэропортам и правительствам нужно будет изменить работу гейтов, чтобы ускорить процесс посадки на борт. Первый шаг выглядит достаточно очевидным: ограничения коснутся ручной клади. Теперь придется сдавать в багаж больше сумок, чем обычно. Будут ли при этом авиакомпании предлагать бесплатные багажные места — большой вопрос.

5. Соблюдать социальную дистанцию повсюду… кроме самолета

«Из проанализированной нами информации следует, что риск передачи COVID-19 от одного пассажира другому на борту очень низок», — пишет IATA. Специалисты объясняют это тем, что в самолетах воздух проходит через HEPA-фильтры десятки раз в час, а люди сидят друг за другом, а не напротив.

Как минимум один эксперт с этим не согласен: он напоминает, что выдыхаемый пассажирами воздух распределяется по салону, прежде чем попасть в фильтр. Но позиция IATA остается неизменной. В значительной степени она продиктована финансовыми интересами авиаперевозчиков, которые стремятся продать как можно больше билетов на один рейс. «В создании дополнительной дистанции на борту (например, с помощью заблокированных мест) нет необходимости», — сообщают специалисты организации. В документе IATA нет предписания оставлять свободные места в салоне или ограничивать количество продаваемых билетов на рейс. Пассажирам советуют надевать маски, но это предложение носит рекомендательный характер.

6. Рассчитывать на особое отношение при появлении симптомов

Даже если пассажир прошел все проверки и попал на борт, он может начать кашлять уже в полете. Заранее обученные стюардессы проверят его на наличие COVID-19 и постараются обеспечить безопасность других людей на борту. Как именно? Кашляющего пассажира попросят надеть маску, отсадят на метр от остальных или освободят места вокруг него (впрочем, это вряд ли удастся сделать при полной загрузке самолета). Один из членов экипажа возьмет на себя заботу о заболевшем. При возможности такому пассажиру предоставят отдельный туалет. Кажется, это уже напоминает условия частных самолетов.

7. Обрабатывать сиденье антибактериальными салфетками

Их бесплатно предоставит авиакомпания.

8. Получать багаж быстрее, чем обычно

Маленькая победа любителей чемоданов: IATA предлагает использовать максимальное количество конвейерных лент, чтобы ускорить процесс получения багажа и обеспечить социальное дистанцирование. Теперь не придется соревноваться с пассажирами трех других рейсов за право добраться до своих вещей.

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