Стоит ли уходить в другую компанию вместе со своим начальником? Эти 5 вопросов помогут решить

Ваш начальник решил сменить работу — это невольно заставляет задуматься о своих целях и о том, движется ли ваша карьера в правильном направлении. А главное, стоит ли вам последовать за ним? Чтобы принять обдуманное решение, задайте себе эти пять вопросов.
Почему мой начальник уходит?
Люди, в том числе и ваш начальник, увольняются по разным причинам. Это не обязательно означает, что он разочаровался в работе или считает, что компания обречена.
«Возможно, он хочет больше денег, или карьерного роста, или лучшего баланса между работой и личной жизнью, или просто заниматься чем-то новым», — говорит Арика Пирс Уильямс, консультант по развитию лидерства, а также президент и основательница Piercing Strategies.
Невозможно точно узнать, что движет этим решением. Но если вы собираетесь последовать за этим человеком, стоит попытаться понять его мотивы. Уильямс рекомендует попросить начальника о личной встрече — так он, вероятно, будут более открытым. «Постарайтесь выяснить, какие, по его мнению, возможности предлагает новая организация и должность, которых нет в текущей», — советует она.
Эта информация поможет принять более обоснованное решение касательно своей карьеры, добавляет она. Это также может побудить к тому, чтобы обдумать, соответствуют ли должность и организация вашим личным и профессиональным целям.
Насколько сильно он влияет на мой успех?
Если начальник был для вас скорее наставником, чем менеджером, его уход может вызвать беспокойство о том, как это повлияет на вашу карьеру и положение в компании.
Нэнси Ротбард, профессор менеджмента и заместитель декана Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете, рекомендует оценить широту своих связей на работе. Проанализируйте возможные пути роста и развития.
Если у вас есть наставники, помимо начальника, и вы можете продвигаться по карьерной лестнице без его поддержки, это шанс изучить новые возможности — и даже выйти из-под его тени. В противном случае вы будете менее заинтересованы в том, чтобы оставаться, добавляет она.
Какое будущее ждет организацию?
Уход начальника может повлиять не только на вашу карьеру, но и на организацию в целом — особенно, если вы разделяете его видение и стиль руководства.
Ротбард рекомендует проанализировать, кто может занять освободившуюся должность (за исключением вас самих) и сможет ли этот человек руководить организацией в соответствии с вашими ценностями.
«Это также лучшее время, чтобы поговорить с руководителем начальника о своем будущем», — добавляет Уильямс. Возможно, вы не готовы занять место начальника, но сможете взять на себя некоторые из его обязанностей.
«Пришло время выяснить, каких технических и руководящих навыков вам не хватает, — говорит она. — Определите, в каком направлении вы будете работать и чего вам нужно достичь, чтобы получить более высокую должность».
Есть ли у меня возможность уйти и хочу ли я этого?
«Уволиться с работы — это роскошь, — говорит Ротбард. — И трудно быть идеалистом в отношении карьеры, если нет альтернативы, соответствующей вашим ценностям».
В таком случае стоит переждать — и это не всегда плохо. Возможно, изначально новость об уходе начальника вызвала эмоции и беспокойство, но со временем может прийти понимание, что ваша карьера и компания продолжат развиваться даже без него.
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Отсутствие альтернатив — также возможность для самоанализа, считает Уильямс. Перемены даются нелегко: может показаться, будто с новым руководителем работу придется начинать с нуля.
Однако, как утверждает она, цепляться за знакомое — возможно, не самый мудрый шаг в карьере. Обратитесь к человеку, которому вы доверяете, например к наставнику или другу — он поможет разобраться в этих чувствах и предложит непредвзятый совет.
Предложил ли начальник мне работу?
Не расстраивайтесь, если начальник не позвал вас с собой — возможно, он даже не задумывался об этом.
Однако если вы близки и цените свои профессиональные отношения, стоит спросить об этом. Ротбард отмечает, что это может быть выгодно и вашему начальнику. Она цитирует исследование, согласно которому хорошо сработавшаяся команда способна быстро приступить к делу в новой организации.
Не будьте настойчивым: просто спросите, найдется ли в другой компании должность для вас. По словам Ротбард, даже если такая должность не появится в обозримом будущем, полезно оставить этот диалог открытым.
Уильямс предупреждает: не стоит полагать, будто начальник все знает лучше. Она советует пообщаться с будущими коллегами, чтобы изучить особенности новой должности и культуру организации.
Здорово, если вы доверяете руководителю, но стоит помнить, что и он может действовать эгоистично. «Возможно, он хочет забрать вас с собой, потому что это облегчит ему жизнь», — говорит Уильямс.
Фото на обложке: sukiyaki /
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