Эти 6 вопросов часто задают на собеседованиях. Вот как на них ответить

Тимоти Колин Бедналл, доцент кафедры менеджмента Технологического университета Суинберна, рассказала, как отвечать на шесть типов вопросов, которые часто задают кандидатам.

Для многих людей собеседование — серьезное испытание: нужно не только быстро отвечать на вопросы, но и производить положительное впечатление. Поэтому стоит заранее выяснить, какие темы будут обсуждаться.

Расскажите немного о себе

В начала собеседования обычно задают общие вопросы, связанные с опытом кандидата и его интересом к работе. Например, «Почему вы выбрали именно эту вакансию?» и «Какие у вас карьерные цели?»

Расскажите, какие из ваших навыков пригодятся на новой должности. При этом не обязательно иметь опыт работы на аналогичной позиции. Так, если вы устраиваетесь в службу поддержки клиентов, то опишите методы решения проблем, которые вы применяли при выполнении студенческих проектов.

Сосредоточьтесь на внутренней мотивации — в частности, на тех аспектах вакансии, которые кажутся интересными (например, работа с людьми или решение сложных бизнес-проблем). Избегайте негативных комментариев в адрес текущего работодателя и (на данном этапе) разговоров о зарплате.

Ответ также показывает, соответствует ли должность ценностям кандидата. Если вы хотите стать преподавателем, подчеркните, что верите в важность образования, а также расскажите, какие программы в других учебных заведениях вас вдохновляют.

Как вы решали ту или иную проблему раньше?

В ответ на поведенческие вопросы кандидат должен объяснить, как он справлялся с подобными ситуациями в прошлом. Например, «Расскажите, как вы действовали, когда получали жалобу от клиента. Каким был результат?» Цель — предсказать, как человек поведет себя в аналогичных ситуациях.

Не беспокойтесь, если никогда не сталкивались с проблемой, описанной в вопросе. Скажите, что не помните конкретного примера, но можете описать, как бы вы поступили.

Каковы ваши слабые стороны?

Кандидатов часто просят перечислить свои сильные и слабые стороны.

В ответ на первую часть вопроса можно подчеркнуть имеющиеся знания и навыки, наиболее подходящие для желаемой должности. Рекомендуется привести примеры конкретных достижений, подтверждающих эти умения.

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В то же время «слабости» можно представить как профессиональные стремления. Выберите навык, который не является необходимым для этой должности (например, ораторское мастерство), и скажите, что хотите сформировать его.

Кандидат, готовый обучаться и развиваться, оставит гораздо более положительное впечатление, чем тот, кто просто перечислит свои недостатки.

Каковы ваши ожидания относительно зарплаты?

Обычно заработную плату обсуждают после того, как кандидат получит оффер, но иногда эта тема поднимается во время собеседования.

Прежде чем излагать свои ожидания, стоит выяснить, какую зарплату и другие льготы предлагают на аналогичных должностях с учетом вашего опыта. Если в описании вакансии не указана сумма, спросите у работодателя, какой диапазон предусмотрен для этой позиции.

Не всегда стоит раскрывать, сколько вы зарабатываете сейчас — из-за этого может быть трудно договориться о большей сумме. Если вам зададут этот вопрос, можно вежливо отказаться отвечать на него и отметить, что эта информация касается только вас и вашего текущего работодателя.

Неуместные вопросы

К сожалению, некоторые работодатели задают неуместные вопросы. Они могут касаться семейного положения, наличия опекунства, планирования детей, физического или психического здоровья, культурного или этнического происхождения, а также профсоюзной деятельности.

Если вам задали такой вопрос, можно вежливо поинтересоваться, как эта информация влияет на вашу способность выполнять работу.

У вас есть какие-то вопросы?

Часто кандидатам предлагают задать свои вопросы — это возможность произвести положительное впечатление.

На этом этапе собеседования можно уточнить какой-либо аспект должности, например рабочее время. Также можно заранее изучить организацию и задать более конкретные вопросы о ее клиентах, проектах и долгосрочных планах.

Помимо этого, стоит поинтересоваться командой и организационной культурой. Например, можно спросить, как проходит типичный рабочий день.

В конце следует узнать, каковы следующие шаги и когда ожидать ответа.

Помните: собеседование — это двусторонний процесс. Вы также изучаете работодателя, чтобы узнать, подходит ли вам эта работа как с личной, так и с профессиональной точки зрения. Если должность, организация или люди кажутся отталкивающими, стоит поискать другое место.

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Фото на обложке: Branislav Nenin / Shutterstock