Как защитить свои интересы и не отпугнуть франчайзи: 4 правила заключения франчайзингового договора

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга эксперта по франчайзингу и масштабированию бизнеса Виктора Ляшевского «Франшиза на 360°». В ней автор дает понятные и применимые на практике советы для тех, кто хочет запустить собственную франшизу.
Мы публикуем с сокращениями главу книги, посвященную заключению франчайзингового договора и его юридическим аспектам.
Договор — это ключевой документ, в котором зафиксированы ваши договоренности с франчайзи. Именно он защитит вас от партнеров, не выполняющих свои обязательства, и от франчайзи, которые захотят стать вашими конкурентами.
Он же защитит вас и от претензий со стороны партнеров. Одновременно с этим договор является своеобразным маркетинговым материалом, на основании которого ваши франчайзи могут принимать решение — работать с вами или нет.
Как обезопасить себя при заключении договора франчайзинга
В Гражданском кодексе РФ нет понятия «франчайзинг», так что не получится и заключить договор франчайзинга в чистом виде.
На практике под ним понимается тип договора, который использует подавляющее большинство российских франчайзеров, — договор коммерческой концессии. Он предусматривает, что франчайзер передает своему франчайзи право использования объектов интеллектуальной собственности: зарегистрированного товарного знака, ноу-хау, патентов и т. д., — но кроме этого вы можете оказывать услуги, передавать доступ к информационной системе, поставлять товары и многое другое.
Такой договор позволяет максимально защитить интересы франчайзера, и я рекомендую заключать его с вашими партнерами-франчайзи, а для простоты в этой главе мы будем использовать формулировки «договор коммерческой концессии» и «договор франчайзинга» как синонимы.
Однако не все так просто! Даже заключая договор коммерческой концессии, нужно следовать нескольким правилам, чтобы максимально обезопасить себя.
Правило 1. Зарегистрируйте товарный знак или подайте заявку на регистрацию до заключения договора
Обязательным условием договора франчайзинга является предоставление права использовать товарный знак, поэтому если товарного знака нет, то юридически это не франшиза.
Чем вы рискуете, продавая франшизу без товарного знака?
- Во-первых, суд может признать договор недействительным, а вас обязать вернуть паушальный взнос франчайзи.
- Во-вторых, суд может посчитать, что ваш договор — это на самом деле вовсе не договор концессии, а лицензионный договор. Может показаться, что ничего страшного здесь нет, но это далеко не так! Дело в том, что условия, которые установлены на законодательном уровне для договора коммерческой концессии, к лицензионному договору просто неприменимы.
Например, по договору коммерческой концессии франчайзи обязан работать под брендом франчайзера. А по лицензионному договору — может работать под вашим брендом, а может и без, главное — чтобы лицензионные платежи перечислялись в срок.
По договору коммерческой концессии франчайзи обязан соблюдать инструкции и указания франчайзера, а по лицензионному договору — нет, если это прямо не указано в договоре.
Но что делать, если вы уже готовы расширяться, а регистрация товарного знака — длительный и не всегда простой процесс? Если ждать, пока товарный знак будет зарегистрирован, есть риск лишиться всех своих потенциальных франчайзи, желающих сотрудничать здесь и сейчас.
В таком случае можно заключить договор и начать сотрудничать уже на этапе, когда вы подадите в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака. Договор юридически не будет являться договором коммерческой концессии, а будет носить характер смешанного договора с элементами предварительного договора.
Сторонам необходимо прийти к согласию о том, что после регистрации франчайзером товарного знака будет заключено дополнительное соглашение к договору о предоставлении права использования товарного знака, после чего предоставление такого права будет зарегистрировано в Роспатенте.
Правило 2. При передаче документов и доступа к материалам — всегда подписывайте акты приема-передачи!
В подавляющем большинстве случаев в рамках договора франчайзер предоставляет франчайзи право пользования своим ноу-хау (секретом производства). А это значит, что по договору вы передаете франчайзи материалы, содержащие ноу-хау, — те самые, которые мы разбирали в разделе «Руководство по запуску и ведению бизнеса».
На практике часто встречаются ситуации, когда франчайзи, не рассчитав свои возможности для ведения бизнеса, пытается расторгнуть договор и возвратить паушальный взнос, утверждая в суде, что франчайзер не предоставил ему в пользование ноу-хау, которое указано в договоре.
В таком случае франчайзер должен доказать обратное, и для этого необходимо предоставить в суд доказательства передачи франчайзи сведений, составляющих ноу-хау. Таким доказательствами могут выступать подписанные сторонами акты приема-передачи, в которых указывается, что именно передал франчайзер франчайзи.
Правило 3. Регистрируйте договор в Роспатенте!
Согласно Гражданскому кодексу РФ (далее — ГК РФ), факт предоставления права пользования товарным знаком по договору франчайзинга подлежит государственной регистрации в Роспатенте.
Если договор не зарегистрирован, он все равно будет действовать. Но только для вас и для франчайзи.
Для всех третьих лиц (контрагенты, потребители, государственные органы и т. д.) предоставление права использования товарного знака будет считаться несостоявшимся.
Хотя отсутствие регистрации не делает договор недействительным, регистрация исключит попытки франчайзи оспорить договор в связи с тем, что он не был зарегистрирован.
Таким образом, регистрация выступает гарантом благонадежности и открытости отношений франчайзи и франчайзера.
Кроме того, регистрация позволит избежать дополнительных вопросов со стороны налоговых органов при поступлении на счет франчайзера дохода в виде ежемесячных роялти.
Также важно помнить, что в соответствии с законодательством регистрация предоставления прав по договору франчайзинга — это обязанность франчайзера, если иное не предусмотрено договором.
Правило 4. Заключайте договор с индивидуальными предпринимателями или организациями, но не с физическими лицами!
Согласно закону, сторонами договора франчайзинга могут выступать только ИП или коммерческие организации. Однако бывают ситуации, когда потенциальный франчайзи еще не успел получить статус ИП или зарегистрировать юридическое лицо, но уже готов подписать договор и начать сотрудничать.
Физическое лицо без статуса ИП не сможет открыть расчетный счет в банке, что затруднит процесс выплаты вознаграждения франчайзеру. Гражданин без статуса ИП не сможет трудоустроить своих сотрудников в соответствии с требованиями трудового законодательства, арендовать помещение для своего предприятия, сотрудничать с поставщиками.
Таким образом, заключение договора франчайзинга с физическим лицом без статуса ИП влечет за собой множество препятствий и рисков — как для него, так и для вас!
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