Как защитить свои интересы и не отпугнуть франчайзи: 4 правила заключения франчайзингового договора

Мы публикуем с сокращениями главу книги, посвященную заключению франчайзингового договора и его юридическим аспектам.

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга эксперта по франчайзингу и масштабированию бизнеса Виктора Ляшевского «Франшиза на 360°» . В ней автор дает понятные и применимые на практике советы для тех, кто хочет запустить собственную франшизу.

Договор — это ключевой документ, в котором зафиксированы ваши договоренности с франчайзи. Именно он защитит вас от партнеров, не выполняющих свои обязательства, и от франчайзи, которые захотят стать вашими конкурентами.

Он же защитит вас и от претензий со стороны партнеров. Одновременно с этим договор является своеобразным маркетинговым материалом, на основании которого ваши франчайзи могут принимать решение — работать с вами или нет.

Как обезопасить себя при заключении договора франчайзинга

В Гражданском кодексе РФ нет понятия «франчайзинг», так что не получится и заключить договор франчайзинга в чистом виде.

На практике под ним понимается тип договора, который использует подавляющее большинство российских франчайзеров, — договор коммерческой концессии. Он предусматривает, что франчайзер передает своему франчайзи право использования объектов интеллектуальной собственности: зарегистрированного товарного знака, ноу-хау, патентов и т. д., — но кроме этого вы можете оказывать услуги, передавать доступ к информационной системе, поставлять товары и многое другое.

Такой договор позволяет максимально защитить интересы франчайзера, и я рекомендую заключать его с вашими партнерами-франчайзи, а для простоты в этой главе мы будем использовать формулировки «договор коммерческой концессии» и «договор франчайзинга» как синонимы.

Однако не все так просто! Даже заключая договор коммерческой концессии, нужно следовать нескольким правилам, чтобы максимально обезопасить себя.