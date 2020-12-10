Советы фрилансеру: как оценить свою работу и сообщить об этом клиенту

Выставить стоимость за свою работу бывает непросто. Многие фрилансеры не знают, какие стратегии для этого использовать, и в результате недооценивают себя и свои проекты. Чтобы не допустить эту ошибку, воспользуйтесь этим руководством. В нем мы рассмотрим пять стратегий, преимущества и недостатки каждой, а также бонусные советы для начинающих фрилансеров.
Почасовая оплата
При таком подходе клиент платит за каждый час работы фрилансера. Это одна из самых распространенных стратегий, но далеко не самая лучшая.
Недостатки
- Нужно отслеживать количество отработанных часов.
- Когда вы научитесь выполнять задачи быстрее, вам потребуется меньше времени на выполнение проекта, а значит вы заработаете меньше.
- Некоторые клиенты могут посчитать, что вы специально тянете время, и другой фрилансер мог бы справиться быстрее.
- Потребуется множество расчетов.
Преимущества
- Отлично подходит для проектов, в которых не определен точный объем работы.
- Выполнение проекта может потребовать больше времени, а значит вам заплатят больше.
Допустим, клиенту нужно разработать сайт. Ваша ставка составляет $80, и вы рассчитываете, что на выполнение проекта потребуется две недели или 40 часов в целом. Итоговая стоимость составит $3200. Однако если проект затянется, клиент заплатит больше, но, скорее всего, будет недоволен.
Дневная ставка
Такая стратегия больше подходит для долгосрочного сотрудничества. Оплата производится за полный рабочий день, количество часов в котором вы определяете сами. Обычно это 6-8 часов в день. Клиент может платить как еженедельно, так и раз в две недели.
Недостатки
- Как и в случае с почасовой оплатой, чтобы заработать больше, нужно потратить больше времени.
- Скорее всего, клиенты также будут вас контролировать и вряд ли обрадуются, если проект затянется.
- Заработок ограничен.
- Работа с одним клиентом будет отнимать большую часть дня.
Преимущества
- Вы можете установить более высокую ставку, так как клиент не знает, сколько часов вы тратите на работу.
- Отслеживать время будет легче, чем при почасовой оплате.
Дневные ставки больше подходят для работы с крупными компаниями, которые не определяют точный объем проектов, но могут предложить долгосрочное сотрудничество. Например, если вы предоставляете услуги копирайтинга, а ваша ставка за день составляет $500 за 6 часов, то за пятидневную рабочую неделю вы стабильно будете получать $2500.
Гонорар
При таком подходе клиент платит фиксированную сумму, обычно ежемесячно, взамен за ваше время. Даже если ему не понадобятся ваши услуги в течение месяца, вы все равно получаете оплату. Гонорар лучше всего подходит для долгосрочного сотрудничества.
Однако эта стратегия может снизить гибкость вашего расписания. Вы должны быть готовы к неожиданным задачам или видеозвонкам и при необходимости передвигать других клиентов.
Недостатки
- Большинство клиентов предпочитают почасовую оплату, а не гонорары, чтобы точно знать, сколько часов вам требуется для выполнения задач.
Преимущества
- Вы получаете постоянную работу и стабильный заработок, а также избавляетесь от необходимости постоянно искать новых клиентов.
- Возможность продлить контракт и выстроить долгосрочные рабочие отношения.
- Клиент не может контролировать каждое ваше действие.
Если вы уверены, что проект затянется на несколько месяцев, то лучше заключите контракт с фиксированным гонораром за месяц.
Фиксированная стоимость
Отлично подходит для проектов с четко определенным объемом работы. Например, клиенту нужно написать семь электронных писем для кампании по капельному маркетингу. Вы устанавливаете цену за всю работу и не сообщаете ему, сколько часов или дней будет потрачено на ее выполнение.
Недостатки
- Клиент может запросить множество правок, если вы не определили их допустимое количество.
- Вы можете недооценить стоимость работы.
- У вас нет возможности получить больше установленной суммы.
Преимущества
- Заработок не зависит от количества часов, проведенных за работой.
- Вы можете завысить ставку.
- Клиент не сможет отслеживать каждое ваше действие.
Рассчитать цену очень просто. Например, клиенту нужно определенное количество постов в блог, а за один вы берете $100. Чтобы узнать итоговую стоимость, нужно просто умножить ставку на требуемый объем работы.
Cтоимость на основе ценности проекта
В данном случае стоимость работы определяется в зависимости от ценности, которую получит клиент. Вам потребуется провести исследование и оценить, какую сумму принесет ему проект. Затем взять себе определенный процент. Однако учтите, что такая стратегия больше подходит для проектов, приносящих большие дивиденды.
Недостатки
- Стоимость высчитывается из предполагаемого, а не гарантированного дохода.
- Вам потребуется убедить клиента в финансовых выгодах проекта.
Преимущества
- Возможность хорошо заработать. Чем выше предполагаемая ценность проекта, тем больше вы получите.
- Вы можете завершить работу быстрее.
- Объем задач четко определен.
- Не нужно отслеживать рабочие часы.
Допустим, вам поручили написать email-кампанию. Вы рассчитываете, что она принесет клиенту примерно $10 тысяч продаж. Таким образом вы берете $1 тысячу — 20% от его дохода.
Бонус: советы для начинающих фрилансеров
Стоимость проекта во многом зависит от его объема и особенностей. Однако советы ниже пригодятся любому фрилансеру.
- Если клиент просит вас снизить цену, сократите количество предоставляемых услуг. Например, вместо пяти постов предложите три. Но ни в коем случае не снижайте цену.
- По возможности избегайте почасовой оплаты. Как правило, при такой стратегии вы получаете намного меньше.
- Прежде чем назвать точную ставку, узнайте побольше о проекте. Проведите исследование, а затем предоставьте клиенту конкретное предложение.
- Выясните общий бюджет проекта и установите соответствующую цену. Вполне возможно, он намного больше, чем вы ожидали.
- Когда клиент спрашивает стоимость вашей работы, укажите, сколько вы обычно получаете за подобные проекты.
- Не продолжайте разговор после того, как назвали свою цену. Позвольте клиенту высказаться.
- Повышайте стоимость работы по мере накопления опыта.
Одно из важнейших качеств для фрилансера — это уверенность. Именно она позволяет продавать услуги за разумную цену. Помимо этого, нужна сообразительность, чтобы грамотно подбирать подходящую стратегию для каждого проекта. И конечно, для общения с клиентами потребуются высокие коммуникативные навыки.
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