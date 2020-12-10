Советы фрилансеру: как оценить свою работу и сообщить об этом клиенту

Выставить стоимость за свою работу бывает непросто. Многие фрилансеры не знают, какие стратегии для этого использовать, и в результате недооценивают себя и свои проекты. Чтобы не допустить эту ошибку, воспользуйтесь этим руководством. В нем мы рассмотрим пять стратегий, преимущества и недостатки каждой, а также бонусные советы для начинающих фрилансеров.

Почасовая оплата

При таком подходе клиент платит за каждый час работы фрилансера. Это одна из самых распространенных стратегий, но далеко не самая лучшая.

Недостатки

Нужно отслеживать количество отработанных часов.

Когда вы научитесь выполнять задачи быстрее, вам потребуется меньше времени на выполнение проекта, а значит вы заработаете меньше.

Некоторые клиенты могут посчитать, что вы специально тянете время, и другой фрилансер мог бы справиться быстрее.

Потребуется множество расчетов.

Преимущества

Отлично подходит для проектов, в которых не определен точный объем работы.

Выполнение проекта может потребовать больше времени, а значит вам заплатят больше.

Допустим, клиенту нужно разработать сайт. Ваша ставка составляет $80, и вы рассчитываете, что на выполнение проекта потребуется две недели или 40 часов в целом. Итоговая стоимость составит $3200. Однако если проект затянется, клиент заплатит больше, но, скорее всего, будет недоволен.

Дневная ставка

Такая стратегия больше подходит для долгосрочного сотрудничества. Оплата производится за полный рабочий день, количество часов в котором вы определяете сами. Обычно это 6-8 часов в день. Клиент может платить как еженедельно, так и раз в две недели.

Недостатки

Как и в случае с почасовой оплатой, чтобы заработать больше, нужно потратить больше времени.

Скорее всего, клиенты также будут вас контролировать и вряд ли обрадуются, если проект затянется.

Заработок ограничен.

Работа с одним клиентом будет отнимать большую часть дня.

Преимущества

Вы можете установить более высокую ставку, так как клиент не знает, сколько часов вы тратите на работу.

Отслеживать время будет легче, чем при почасовой оплате.

Дневные ставки больше подходят для работы с крупными компаниями, которые не определяют точный объем проектов, но могут предложить долгосрочное сотрудничество. Например, если вы предоставляете услуги копирайтинга, а ваша ставка за день составляет $500 за 6 часов, то за пятидневную рабочую неделю вы стабильно будете получать $2500.

Гонорар

При таком подходе клиент платит фиксированную сумму, обычно ежемесячно, взамен за ваше время. Даже если ему не понадобятся ваши услуги в течение месяца, вы все равно получаете оплату. Гонорар лучше всего подходит для долгосрочного сотрудничества.

Однако эта стратегия может снизить гибкость вашего расписания. Вы должны быть готовы к неожиданным задачам или видеозвонкам и при необходимости передвигать других клиентов.

Недостатки

Большинство клиентов предпочитают почасовую оплату, а не гонорары, чтобы точно знать, сколько часов вам требуется для выполнения задач.

Преимущества

Вы получаете постоянную работу и стабильный заработок, а также избавляетесь от необходимости постоянно искать новых клиентов.

Возможность продлить контракт и выстроить долгосрочные рабочие отношения.

Клиент не может контролировать каждое ваше действие.

Если вы уверены, что проект затянется на несколько месяцев, то лучше заключите контракт с фиксированным гонораром за месяц.

Фиксированная стоимость

Отлично подходит для проектов с четко определенным объемом работы. Например, клиенту нужно написать семь электронных писем для кампании по капельному маркетингу. Вы устанавливаете цену за всю работу и не сообщаете ему, сколько часов или дней будет потрачено на ее выполнение.

Недостатки

Клиент может запросить множество правок, если вы не определили их допустимое количество.

Вы можете недооценить стоимость работы.

У вас нет возможности получить больше установленной суммы.

Преимущества

Заработок не зависит от количества часов, проведенных за работой.

Вы можете завысить ставку.

Клиент не сможет отслеживать каждое ваше действие.

Рассчитать цену очень просто. Например, клиенту нужно определенное количество постов в блог, а за один вы берете $100. Чтобы узнать итоговую стоимость, нужно просто умножить ставку на требуемый объем работы.

Cтоимость на основе ценности проекта

В данном случае стоимость работы определяется в зависимости от ценности, которую получит клиент. Вам потребуется провести исследование и оценить, какую сумму принесет ему проект. Затем взять себе определенный процент. Однако учтите, что такая стратегия больше подходит для проектов, приносящих большие дивиденды.

Недостатки

Стоимость высчитывается из предполагаемого, а не гарантированного дохода.

Вам потребуется убедить клиента в финансовых выгодах проекта.

Преимущества

Возможность хорошо заработать. Чем выше предполагаемая ценность проекта, тем больше вы получите.

Вы можете завершить работу быстрее.

Объем задач четко определен.

Не нужно отслеживать рабочие часы.

Допустим, вам поручили написать email-кампанию. Вы рассчитываете, что она принесет клиенту примерно $10 тысяч продаж. Таким образом вы берете $1 тысячу — 20% от его дохода.

Бонус: советы для начинающих фрилансеров

Стоимость проекта во многом зависит от его объема и особенностей. Однако советы ниже пригодятся любому фрилансеру.

Если клиент просит вас снизить цену, сократите количество предоставляемых услуг. Например, вместо пяти постов предложите три. Но ни в коем случае не снижайте цену.

По возможности избегайте почасовой оплаты. Как правило, при такой стратегии вы получаете намного меньше.

Прежде чем назвать точную ставку, узнайте побольше о проекте. Проведите исследование, а затем предоставьте клиенту конкретное предложение.

Выясните общий бюджет проекта и установите соответствующую цену. Вполне возможно, он намного больше, чем вы ожидали.

Когда клиент спрашивает стоимость вашей работы, укажите, сколько вы обычно получаете за подобные проекты.

Не продолжайте разговор после того, как назвали свою цену. Позвольте клиенту высказаться.

Повышайте стоимость работы по мере накопления опыта.

Одно из важнейших качеств для фрилансера — это уверенность. Именно она позволяет продавать услуги за разумную цену. Помимо этого, нужна сообразительность, чтобы грамотно подбирать подходящую стратегию для каждого проекта. И конечно, для общения с клиентами потребуются высокие коммуникативные навыки.

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