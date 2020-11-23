Зачем BBC разрабатывает Songbird — ИИ-алгоритм, который преобразует новости в аудио

BBC развивает проект Songbird — новый коммерческий инструмент на базе искусственного интеллекта. Алгоритм преобразует тексты в речь и позволит аудитории BBC слушать статьи, не используя руки для доступа к контенту.

Эррол Баран, старший вице-президент по развитию бизнеса и инновациям BBC Global News, объясняет: «Проект Songbird предлагает "третий способ" потребления цифрового контента BBC кроме текста и новостных видео. Так мы укрепим отношения с аудиторией и обеспечим постоянное предложение для партнеров.

Songbird даст нашим читателям альтернативный опыт, который позволит им не только читать и смотреть наш контент, а слушать его.

Благодаря успеху наших подкастов World Service мы убедились, что спрос на аудио и подобные предложения не показывает признаков замедления, и это позволяет нашим читателям иметь возможность выполнять несколько задач одновременно».

Другие издатели, например, The Wall Street Journal, уже предлагают инструменты для преобразования текста своих статей в речь. Однако Баран говорит, что инструмент BBC будет от них отличаться. Когнитивные и поведенческие технологии алгоритма будут изучать поведение читателей и предлагать им контент, исходя из их предпочтений.

При этом сбалансированный подход BBC будет сохраняться — компания гарантирует, что аудитория получит самые важные и релевантные новости.

В планах компании также разработать бесконечный скроллинг для пользователей, предложить звуковые ландшафты и фоновые эффекты для повышения качества прослушивания.

«Только представьте сообщение об уличном рынке в Индии с соответствующими звуками или репортаж с футбольного стадиона, в котором слышно болельщиков», — говорит Баран.

«Часть нашего коммерческого аргумента — тон голоса. Мы приложили много усилий, чтобы сделать его теплым и располагающим. Кроме того, мы стремимся развивать его дальше, чтобы он подходил для самого разнообразного контента», — добавляет он.

Он добавил, что в будущем может появиться целая шкала тонов голоса: серьезный — для политических новостей, оживленный — для спорта, расслабленный — для спецрепортажей или их сочетание в зависимости от конкретной истории. Возможно, со временем добавятся и другие голоса.

Сначала проект Songbird будет запущен в рамках проекта BBC Work Life, а затем развернут на всех направлениях. В последнюю очередь это будут спорт и новости.

«Наряду с этим у нас было много коммерческих запросов от клиентов, и мы намерены совместно разработать следующие этапы развития проекта», — добавляет Баран.

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