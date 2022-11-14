Пять сценариев будущего закупок в России

Поставщики привыкли, что в закупках все быстро меняется: законы, правила, практика. Эксперты «Контура» из команды «Контур.Торгов» изучили тренды в закупках и выделили пять сценариев развития контрактной системы.

Адаптация к санкциям

Запретительные меры не обошли стороной и участников закупок. Прозрачность и открытость контрактной системы упрощает введение ограничений против российских компаний. Чтобы защитить участников закупок, госкомпаниям под санкциями разрешили не публиковать в Единой информационной системе (ЕИС) сведения о своих закупках и поставщиках (Постановление Правительства РФ № 103 от 6.03.2022).

Изменения сохраняют принцип конкурентности контрактной системы, но усложняют для государства контроль за закупками. По доступной Минфину РФ статистике, за второй квартал 2022 объем закупок госкомпаний сократился вдвое. В действительности же информация о половине тендеров оказалась недоступной для анализа. Ведомство планирует вернуть данные о закупках госкомпаний в закрытый контур ЕИС к апрелю 2023 года (104-ФЗ от 16.04.2022).

Из-за внешних вызовов властям приходится корректировать контрактную систему, чтобы поставщики и заказчики чувствовали себя в безопасности.

Гибкий контракт

Рост цен, мобилизация, появление срочных потребностей у заказчиков — эти факторы испытывают на прочность другой принцип контрактной системы — твердый контракт.

Поставщики все менее готовы выполнять заключенные до кризиса контракты на прежних условиях. Однако изменить параметры сделки сложно — 44-ФЗ жестко фиксирует ситуации, когда к госконтракту можно заключить дополнительное соглашение.

Правительство пошло навстречу поставщикам и добавило контрактам гибкости:

Участникам закупок разрешили менять существенные условия контракта, если его мешают выполнить причины, не зависящие от сторон сделки (ч. 65.1 ст. 112 44-ФЗ). Мобилизацию в РФ признали форс-мажором, на который теперь можно ссылаться при неисполнении контракта (ПП № 1838 от 15.10.2022). Послабления получили строители, которые теперь могут увеличивать цену контракта и продлевать срок его исполнения (ПП № 680 от 16.04.2022). Правительство РФ получило право определять случаи и правила списания неустоек (ч. 9.1 ст. 34 44-ФЗ).

Гибкий контракт помогает участникам закупок быстрее адаптироваться к стремительно меняющимся экономическим условиям и не срывать государственный заказ.

«Министерство закупок»

По оценкам экспертов, сегодня госзаказ недостаточно работает на задачу по импортозамещению: заказчики сосредоточены в первую очередь на закрытии собственных потребностей. С точки зрения интересов государства их действия хаотичны.

Решением может стать создание в структуре федеральной власти особого органа, который отвечал бы только за госзакупки. Новая структура сможет формировать запрос государства к поставщикам и определять рамочные параметры госконтрактов.

«Министерство закупок» могло бы собирать предложения поставщиков в одном месте — большом электронном магазине. В нем заказчики смогут закупать товары, работы и услуги в один клик, не растрачивая ресурсы на продолжительные закупочные процедуры.

Такие изменения способны сделать контрактную систему более управляемой и предсказуемой.

Новый игрок в закупках

Институт закупок исторически строился вокруг интересов трех субъектов: заказчиков, поставщиков и контролеров. Однако тенденция такова, что в сложившейся системе может появиться новый игрок — инвестор.

Государство пытается наделить инвестиционными функциями действующих участников закупок — заказчиков и поставщиков. Так, по новому закону о «выращивании» (285-ФЗ от 14.07.2022), который начнет действовать с 12 ноября 2022, госкомпании смогут готовить для себя поставщиков из сферы малого и среднего предпринимательства (МСП), помогая им, в том числе финансово.

Также власти упростили правила заключения контрактов со встречными инвестиционными обязательствами — так называемых офсетных контрактов (ст. 111.4 44-ФЗ). Это соглашение между заказчиком и поставщиком на постройку предприятия с последующей поставкой товара. В этом случае инвестором выступает сам поставщик, а заказчик гарантирует ему закупку продукции.

Если инвесторы появятся в закупках как самостоятельные игроки, то смогут приходить с ресурсами в ниши с высоким спросом и низким предложением. Деньги инвесторов помогут привлечь новых поставщиков и закрыть неудовлетворенные потребности заказчиков.

«Зеленый» поворот

Коммерческие заказчики прививают России новую практику — экологичные закупки. Например, горно-металлургический комплекс «Металлоинвест» оценивает поставщиков по критериям устойчивого развития ООН. При аккредитации на ЭТП поставщики должны подтвердить, что защищают окружающую среду.

Государство также включается в «зеленую» повестку. Хотя стратегии развития экологичных госзакупок в России пока нет, власти делают отдельные шаги в этом направлении. Так, госзаказчиков обяжут указывать минимальную долю вторсырья при описании объекта закупки (ПП № 1224 от 08.07.2022).

Требования коснутся тендеров на закупку изделий из бумаги, тротуарной плитки, гидроизоляционных материалов и ряда других товаров. Если заказчик закупает бумажные полотенца, то в описании закупки должен будет указать, что товар должен на 30% состоять из переработанных материалов.

Введение экологических требований к товарам — дополнительное препятствие для поставщиков, желающих заработать в закупках.

Как будут эволюционировать закупки в России, покажут ближайшие годы. Адаптироваться к любым переменам поставщикам помогут профессиональные инструменты линейки продуктов «Контур.Торги». С помощью программы «Контур.Закупки» можно проанализировать заказчиков и подобрать выгодные тендеры. Эксперты проекта помогут поставщикам участвовать в закупках от начала до конца и минимизировать ошибки.

Эксперты «Контур.Торгов» также помогают при получении сертификатов электронной подписи и оформлении банковских гарантий. А чтобы быть в курсе последних изменений в закупках, поставщики могут пройти обучение торгам.

Реклама, ООО «Сертур-Про», 16+

Фото на обложке: NuPenDekDee / Shutterstock