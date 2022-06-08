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Истории

Как оставаться востребованным специалистом, даже если ваша профессия устареет

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Считается, что автоматизация может лишить работы многих специалистов. Однако на деле вместо профессий, которые возьмет на себя ИИ, в будущем появятся новые.

Если ваша работа находится в зоне риска, то стоит придумать запасной план уже сейчас. Это позволит постепенно перейти в новую сферу и оставаться актуальным специалистом.

Как оставаться востребованным специалистом, даже если ваша профессия устареет

«Единственное, что можно предсказать, — это непредсказуемость», — утверждает Скотт Стейнберг, автор книги Think Like a Futurist 2022: The Next Normal. Стейнберг считает: несмотря на то что многие события невозможно контролировать, ситуацию всегда можно повернуть в свою пользу.

Первый шаг — проанализировать свое текущее положение. Следует насторожиться, если вашу работу может с легкостью выполнять кто угодно или она состоит из рутинных задач, с которыми справляются технологии.

Если вы оказались в такой ситуации, то стоит подготовиться к будущему с помощью следующих стратегий.

Станьте незаменимым специалистом

Как утверждает Стейнберг, автоматизация затрагивает не все должности, и компании всегда будут нуждаться в инициативных и креативных специалистах.

«Компьютеру можно доверить определенные задачи, в основном рутинные, скучные и предсказуемые», — говорит он. А вот с задачами со множеством переменных лучше справляются люди. Таким образом, чтобы не потерять актуальность в будущем, стоит обзавестись незаменимыми навыками.

Стейнберг добавляет, что такие способности следует проявлять на работе: люди должны понимать, какую ценность вы приносите компании. Она может не ограничиваться списком рабочих обязанностей.

Например, вы можете служить источником вдохновения и новых идей для всего офиса или же быть ответственным сотрудником, готовым взять на себя решение любым проблем.

Расширяйте набор навыков

Анализируйте, какие умения будут популярны в будущем, и регулярно обновляйте собственные. Определить востребованные навыки можно по объявлениям о вакансиях, научным исследованиям и темам, популярным на конференциях и мероприятиях.

Обратите внимание на «эластичные навыки» (так их называет Стейнберг), которые могут применяться в различных профессиях и индустриях. К примеру, умение исследовать, критически мыслить и решать проблемы пригодится как в области коммуникаций, так и в бизнес-аналитике.

Чтобы приобрести эластичные навыки, Стейнберг советует участвовать в волонтерской деятельности или сотрудничать с развивающимися стартапами. Это позволит познакомиться с новыми технологиями, тенденциями и бизнес-моделями, которые можно задействовать в других областях.

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Расширять способности помогают курсы и даже простое общение с коллегами из других команд. Как утверждает Стейнберг, главное — «собрать как можно больше информации», а затем грамотно объединить эти умения.

Будьте готовы к горизонтальному и даже обратному движению

Самые успешные люди не пытаются взобраться по карьерной лестнице или добраться на корпоративном эскалаторе до вершины. «Этот эскалатор сломан, а ступеньки карьерной лестницы выглядят шаткими», — утверждает Стейнберг.

Вместо этого будьте готовы к тому, чтобы перейти на равную должность с той же зарплатой (или даже более низкую с меньшей зарплатой) в организацию, которая предлагает больше возможностей для обучения и роста. Как утверждает Стейнберг, часто это приводит к «эффекту рогатки», который позволяет продвинуться гораздо дальше в долгосрочной перспективе.

Чтобы оставаться востребованным специалистом, нужно всегда думать на два-три шага вперед. Однако по своей природе люди предпочитают удобные и привычные подходы.

«Часто кажется, что будущее наступает слишком быстро, — говорит Стейнберг. — Но это лишь из-за того, что оно долгое время игнорируется». Стейнберг выступает за то, чтобы не «плыть по волнам перемен», а брать ситуацию под свой контроль.

Источник.

Фото на обложке: Song_about_summer / Shutterstock

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