Как оставаться востребованным специалистом, даже если ваша профессия устареет

«Единственное, что можно предсказать, — это непредсказуемость», — утверждает Скотт Стейнберг, автор книги Think Like a Futurist 2022: The Next Normal. Стейнберг считает: несмотря на то что многие события невозможно контролировать, ситуацию всегда можно повернуть в свою пользу.

Первый шаг — проанализировать свое текущее положение. Следует насторожиться, если вашу работу может с легкостью выполнять кто угодно или она состоит из рутинных задач, с которыми справляются технологии.

Если вы оказались в такой ситуации, то стоит подготовиться к будущему с помощью следующих стратегий.

Станьте незаменимым специалистом

Как утверждает Стейнберг, автоматизация затрагивает не все должности, и компании всегда будут нуждаться в инициативных и креативных специалистах.

«Компьютеру можно доверить определенные задачи, в основном рутинные, скучные и предсказуемые», — говорит он. А вот с задачами со множеством переменных лучше справляются люди. Таким образом, чтобы не потерять актуальность в будущем, стоит обзавестись незаменимыми навыками.

Стейнберг добавляет, что такие способности следует проявлять на работе: люди должны понимать, какую ценность вы приносите компании. Она может не ограничиваться списком рабочих обязанностей.

Например, вы можете служить источником вдохновения и новых идей для всего офиса или же быть ответственным сотрудником, готовым взять на себя решение любым проблем.

Расширяйте набор навыков

Анализируйте, какие умения будут популярны в будущем, и регулярно обновляйте собственные. Определить востребованные навыки можно по объявлениям о вакансиях, научным исследованиям и темам, популярным на конференциях и мероприятиях.

Обратите внимание на «эластичные навыки» (так их называет Стейнберг), которые могут применяться в различных профессиях и индустриях. К примеру, умение исследовать, критически мыслить и решать проблемы пригодится как в области коммуникаций, так и в бизнес-аналитике.

Чтобы приобрести эластичные навыки, Стейнберг советует участвовать в волонтерской деятельности или сотрудничать с развивающимися стартапами. Это позволит познакомиться с новыми технологиями, тенденциями и бизнес-моделями, которые можно задействовать в других областях.

Читайте по теме: Сам себе CEO: как строить карьеру с позиции управления бизнесом

Расширять способности помогают курсы и даже простое общение с коллегами из других команд. Как утверждает Стейнберг, главное — «собрать как можно больше информации», а затем грамотно объединить эти умения.

Будьте готовы к горизонтальному и даже обратному движению

Самые успешные люди не пытаются взобраться по карьерной лестнице или добраться на корпоративном эскалаторе до вершины. «Этот эскалатор сломан, а ступеньки карьерной лестницы выглядят шаткими», — утверждает Стейнберг.

Вместо этого будьте готовы к тому, чтобы перейти на равную должность с той же зарплатой (или даже более низкую с меньшей зарплатой) в организацию, которая предлагает больше возможностей для обучения и роста. Как утверждает Стейнберг, часто это приводит к «эффекту рогатки», который позволяет продвинуться гораздо дальше в долгосрочной перспективе.

Чтобы оставаться востребованным специалистом, нужно всегда думать на два-три шага вперед. Однако по своей природе люди предпочитают удобные и привычные подходы.

«Часто кажется, что будущее наступает слишком быстро, — говорит Стейнберг. — Но это лишь из-за того, что оно долгое время игнорируется». Стейнберг выступает за то, чтобы не «плыть по волнам перемен», а брать ситуацию под свой контроль.

Источник.

Фото на обложке: Song_about_summer / Shutterstock