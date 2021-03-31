ИИ-коуч и сексолог в области невесомости: пять профессий в космической индустрии будущего

Первая команда космонавтов отправилась на Национальную космическую станцию (МКС) в конце 2000 года. С тех пор мир стремительно движется к следующему этапу Космической эры, в котором мы будем выполнять новые виды деятельности за пределами Земли. Этот скачок в истории человечества откроет различные направления на рынке труда. Расскажем о пяти профессиях, которые могут внести важный вклад в космическую индустрию будущего.

Социальный архитектор и ИИ-коуч

Космическим путешественникам приходится преодолевать непростые условия, такие как длинные перелеты и нахождение в тесном пространстве. Поэтому построение взаимоотношений будет играть важную роль для поддержания психического здоровья, равенства и инклюзивности.

В этом поможет искусственный интеллект. Он уже отлично справляется с тем, что некоторым людям не по силам, а именно способен выслушать. Когда ИИ научится распознавать стресс, тревожность и депрессию, он сможет помогать людям преодолевать эти эмоциональные состояния. Кроме того, технология окажет помощь в разрешении конфликтов и нахождении компромиссов.

Эта работа будет результатом совместной деятельности социального архитектора и ИИ, обученного мониторингу и управлению личными и межличностными динамиками. Человек в этой паре будет выполнять важную задачу: обучать ИИ с помощью новых наборов данных, которые обеспечат непредвзятость его решений.

Космический деятель искусств

С самого начала своего существования человечество улучшало свою жизнь с помощью искусства. Оно поможет и космическим путешественникам бороться с ощущением скуки и одиночества.

Космос представляет новые испытания и возможности для деятелей искусства самых разных направлений — от рисования и фотографии до создания фильмов и музыки.

Космонавтка Николь Стотт рисовала акварельные картины, находясь на борту МКС. Она отметила, что эта среда требует использовать другую технику, поскольку поверхностное натяжение жидкостей в невесомости ведет себя совершенно иным образом. С тех пор ее работу называют «космическим импрессионизмом».

В 2017 году художник Эяль Гевер воспользовался 3D-принтером, способным работать в отсутствии гравитации, на МКС, чтобы создать первую скульптуру в космосе. В процессе нужно было учитывать ограниченный запас электричества.

И это лишь начало. Каким будет первый фильм, снятый в отсутствии гравитации? Какие новые виды исполнительского искусства станут возможны в этих условиях? Будут ли изобретены новые музыкальные инструменты с учетом иного окружения? Как картины и фотографии, сделанные в космосе, будут вдохновлять жителей Земли и других планет? Человеческая история зафиксирована в произведениях искусства. Эта тенденция продолжится и по мере освоения других планет.

Пивовары с Луны и Марса

Пиво фигурирует в человеческих цивилизациях уже более семи тысяч лет. Учитывая такую богатую историю, люди вряд ли откажутся от него из-за смены места пребывания.

Однако пивоварение на Луне и Марсе будет непростой задачей. Поверхность Луны очень сухая, но на ее полюсах хранится огромное количество водяного льда. Вода на поверхности Марса, скорее всего, очень соленая. Кроме того, ячмень и хмель потребуется выращивать при искусственном освещении.

Ситуацию еще больше усложняет то, что из-за уникального атмосферного давления фирменная пивная пена будет проявляться по-разному на Луне и Марсе. Но и это еще не все: пиво даже будет иметь другой вкус, поскольку чувство запаха и вкуса меняется в зависимости от гравитации. Все это говорит о том, что лунные и марсианские пивовары откроют совершенно новые направления в истории любимого напитка человечества.

Сексолог в области невесомости и специалист по внеземному зачатию

Первый искусственный спутник Земли «Спутник-1» был запущен на орбиту в 1957 году. С тех пор население Земли увеличилось почти на 5 млрд человек. Людям свойственно не только активно размножаться, но и заниматься сексом ради удовольствия. Однако зачатие в космосе связано с рисками и опасностями. В частности, из-за космической радиации, которая сокращает количество сперматозоидов и повреждает развивающиеся зиготы.

В целом, секс в космосе вызывает некоторые этические, технические и биологические трудности. Но, вероятно, до интимной части даже не удасться добраться: скафандры для этого не предназначены. Полностью снять их также не получится — капли пота и прочих жидкостей организма представляют опасность для бортовой электроники. Микрогравитация также снижает кровяное давление, что затрудняет возбуждение как у мужчин, так и у женщин.

Кроме того, в настоящее время неизвестно, как человеческая репродуктивная система, которая приспособлена к условиям земной гравитации, будет функционировать на Луне или Марсе. Это означает, что развитие нашего вида за пределами Земли потребует нового поколения сексологов и специалистов в области репродуктивного здоровья.

Космический специалист на все руки

О будущих профессиях часто размышляют через призму специализации. Отчасти это происходит потому, что профессии возникают из новейших технологий. Например, разработчик блокчейна. Однако уникальные особенности жизни и работы в космосе потребуют появления нового класса специалистов общего профиля.

В космосе может возникнуть множество непредвиденных обстоятельств, которые потребуется решать ограниченному числу человек. Поэтому понадобятся профессионалы, способные выполнять несколько задач. Например, инженер-спасатель, который по совместительству является фотографом и историографом миссии, оператор орбитральной сети и астроботаник или даже космический врач и сертифицированный инструктор по фитнесу в условиях нулевой гравитации.

Космический персонал будущего нуждается во множестве специалистов на все руки, обладающих техническими знаниями, критическим мышлением и умением импровизированно решать проблемы. Таланты и способности этих людей пригодятся на ранних этапах освоения космоса. И именно они, вероятно, помогут определить культуру сообществ будущего, когда мы перейдем от выживания к процветанию в космосе.

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