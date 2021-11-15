Gather создала доступную метавселенную, в которой можно работать и проводить мероприятия

Gather построила комплексную виртуальную вселенную: внутри нее не только находятся офисы компании, но и проводятся различные мероприятия. Платформа задумана как доступное и открытое место для каждого, которое воссоздает многие черты реального мира. Например, разговоры у куллера и семейные праздники.

Виртуальные офисы Gather — одни из самых типичных для технологической сферы: множество конференц-залов, места для отдыха и общения с коллегами, охраняемые территории только для персонала. Во вселенной, оформленной в стиле пиксель-арт, можно создавать собственные пространства, обычно из готовых шаблонов.

«Это единственные штаб-квартиры, которые у нас когда-либо были, — рассказывает CEO Gather Филлип Ванг. — Мы используем наши офисы точно так же, как другие используют реальные».

Фото в тексте: Gather

На платформе также проводились квест-игры, крупная конференция по ИИ, мероприятие, посвященное выходу нового набора коллекционных карт для игры Magic: the Gathering, театральное шоу и семейные дни рождения. Одно из них организовывала семидесятилетняя женщина, которая попросила компанию помочь ей настроить виртуальное пространство для семьи.

Организации, которые хотят провести мероприятие или построить офис во вселенной Gather, могут сделать это самостоятельно с помощью онлайн-инструментов или API. Они также могут нанять других людей, которые организуют все за них, прямо как в реальном мире.

Фото в тексте: Gather

Пространства для определенных событий могут существовать всего несколько часов или дней, а виртуальные офисы и места для встреч — до бесконечности. По словам Ванга, чтобы создать площадку для мероприятия, нужно один-два часа — все зависит от пожеланий.

Для Ванга эта платформа — часть растущей тенденции на создание метавселенных. Сейчас это довольно расплывчатый термин, который обычно используется по отношению к месту для онлайн-встреч, напоминающему цифровой интерактивный мир. Однако Gather планирует действовать не так, как другие компании.

В частности, она хочет отказаться от рекламных моделей, которые долгое время финансируют онлайн-сервисы и социальные сети. Кроме того, Ванг стремится сделать так, чтобы платформа могла взаимодействовать с другими провайдерами метавселенных через открытые стандарты, подобные тем, что используются в электронной почте и интернете.

Фото в тексте: Gather

Gather намеренно выбрала графику относительно низкого качества, чтобы сделать платформу доступной в любом современном браузере. Сейчас посетить ее можно даже без учетной записи. А чтобы присоединиться к публичному или частному пространству, достаточно лишь пары минут на настройку аватара.

Бизнес-пользователи пространства Gather получают возможность воссоздавать особенности реального офиса. Например, разговоры у кулера. «Если вы с командой работаете в Gather, то можете пойти на кухню и начать разговор с тем, кто там находится», — рассказывает Пэт Грейди, партнер Sequoia Capital и инвестор Gather. В этом году компания привлекла $77 млн в раундах серии A и B.

Фото в тексте: Gather

В Gather также можно запускать видеочат, делать презентации и делиться файлами, такими как Google Документы. Ванг ожидает, что в будущем платформа добавит больше функций. Например, расширит виртуальный мир, чтобы люди могли выйти из офисов и прогуляться по городу.

Тем не менее он добавляет, что компания стремится сохранить доступность платформы для широкого круга пользователей, даже по мере развития технологий. «Мы выбрали визуальный стиль, который легко использовать», — утверждает Ванг.

В будущем Gather, вероятно, столкнется с сильной конкуренцией со стороны технологических гигантов, таких как Facebook и Microsoft, которая недавно также объявила о планах создать метавселенную.

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