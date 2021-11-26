Сотрудники из Финляндии смогут узнать, сколько зарабатывают их коллеги

Политики в Финляндии предложили законопроект, который позволит сотрудникам знать, сколько зарабатывают их коллеги. Министр по вопросам гендерного равенства Томас Блумквист сообщил, что эта мера направлена на сокращение гендерного разрыва в оплате труда в стране.

Некоторые группы финских работодателей раскритиковали предложение, заявив, что это приведет к конфликту между работниками. Такое мнение часто высказывают противники прозрачности оплаты труда — концепции, которая до сих пор считается недопустимой во многих компаниях США и Великобритании. Некоторым даже запрещается разглашать свою зарплату коллегам.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2020 год, в Финляндии мужчины в среднем зарабатывают на 17,2% больше, чем женщины.

Прозрачность может способствовать сокращению разрыва в оплате труда. Так считает Альмудена Севилья, профессор экономики и публичной политики Университетского колледжа Лондона и председатель женского комитета Королевского экономического сообщества.

Севилья исследовала влияние прозрачности оплаты труда в университетах Великобритании. Оказалось, что, после того как зарплаты научных работников были размещены в открытом доступе в 2007 году, гендерный разрыв сократился на 4,37%.

Однако в основном это было вызвано тем, что женщины-ученые договаривались о повышении зарплаты или переходили в университеты с более равными условиями труда.

Гендерный разрыв в оплате труда — это разница между суммарными годовыми заработками мужчин и женщин. На это влияют множество факторов, в том числе то, что руководящие должности занимают больше мужчин.

Что касается более широкого влияния прозрачности оплаты труда, то исследования, как правило, показывают разные результаты. Некоторые предполагают, что мотивация работников снижается, когда они знают, что их коллеги получают больше.

В другой научной статье было обнаружено, что в некоторых организациях прозрачность оплаты труда снижает средний уровень зарплаты. Работодатели просто отказывались от переговоров с отдельными сотрудниками, чтобы не приходилось повышать зарплату всему коллективу.

Севилья считает, что результат зависит от того, насколько добросовестной человек считает свою организацию и как компании взаимодействуют со своими сотрудниками.

Финляндия — не первая страна, которая начала бороться за гендерное равенство в трудовой сфере.

В Дании компании с более чем 35 сотрудниками должны публиковать информацию об оплате труда с разбивкой по полу.

В Великобритании организации с более чем 250 сотрудниками с 2017 года публикуют данные о гендерном разрыве в оплате труда. По данным Национальной статистической службы страны, со временем разрыв сократился, однако пандемия нарушила отчетность.

В некоторых штатах Америки, в том числе в Калифорнии, Коннектикуте, Неваде, Колорадо и Род-Айленде, скоро будут или уже введены законы, по которым работодатели должны предоставлять будущим сотрудникам более подробную информацию о зарплате текущих. В Колорадо компании также должны публиковать диапазон окладов в каждой вакансии.

Финский законопроект пока находится на стадии разработки, и правительство надеется принять его до апреля 2023 года. По словам Севилья, он может стать «следующим уровнем» прозрачности оплаты труда, так как люди получат более конкретные данные и смогут более уверенно просить повышения.

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