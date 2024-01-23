6 правил, которые помогут получить максимум пользы от фитнес-трекера

Рассказываем, как не поддаться рекламным обещаниям и рационально использовать технологические новинки.

Нашли под елкой смарт-часы или пообещали себе стать активнее в новом году? Возможно, вы задумываетесь, как применять носимое устройство и насколько оно будет для вас полезным.

Самоквантификация — тренд, который подразумевает сбор множества количественных данных о самочувствии и повседневном образе жизни пользователя. И он сохраняет популярность.

На рынке все больше носимых устройств и фитнес-трекеров — от смарт-часов, браслетов и колец до умных весов и глюкометров непрерывного действия, которые обещают замечательные преимущества пользователю, который будет отслеживать пульс, уровень активности и сон.

Некоторые из этих гаджетов якобы даже способны заметить нарушения или риски заболевания.

Но наличие медицинской сертификации у таких устройств — скорее исключение. Большая часть данных в этой категории продуктов не оценивается регуляторами, поэтому потребителю бывает непросто понять, насколько точными и полезными окажутся эти «персональные измерения», и как относиться к оценкам и показателям из приложений.

Впрочем, есть несколько надежных эмпирических правил, позволяющих получить максимальную отдачу от продуктов, не упуская из виду их ограничения.

Правило 1: Обращайте внимание на мелкий шрифт

В сфере товаров для фитнеса и хорошего самочувствия главное правило заключается в том, чтобы подходить к ним критически и особенно осторожно относиться к громким обещаниям. Главное — читать мелкий шрифт, а не поддаваться рекламным обещаниям.

Некоторые продукты, особенно новые и непроверенные, могут отдавать приоритет сбору пользовательских данных, особенно если они делают смелые заявления об оценке рисков для различных состояний здоровья. Однако фактическая выгода для пользователя может быть минимальной.

Например, представленное на выставке CES умное зеркало MagicMirror от NuraLogix, как утверждается, измеряет жизненно важные показатели и оценивает риски для здоровья. Для этого ему нужно лишь просканировать лицо в течение 30 секунд.

Фото в тексте: NuraLogix

Несмотря на впечатляющие обещания, в заявлении об отказе от ответственности мелким шрифтом сказано, что продукт предназначен только для исследовательского использования в США, а его эксплуатационные характеристики не установлены.

Проблема выходит за рамки отдельных продуктов и затрагивает более широкую тенденцию в индустрии медицинских технологий. Хотя гаджеты могут показаться инновационными, есть риск, что они введут пользователя в заблуждение относительно его здоровья.

Часто при продвижении таких продуктов стираются границы между «оздоровительными» и медицинскими приборами, поэтому в одной категории продаются настоящие инновации и продукты, не имеющие надежной доказательной базы.

Критически относитесь к рекламным описаниям. Помните: некоторые устройства для мониторинга здоровья носят экспериментальный характер, а решения, которые подкреплены показаниями непроверенного гаджета, несут риски.

Правило 2: Читайте инструкции

Это простое, но очень важное правило. Дело в том, что медицинские регуляторы проверяют соответствие гаджетов только для конкретных случаев использования и протоколов. Отклонение от них лишает продукт преимуществ.

Так, при использовании функции ЭКГ Apple Watch крайне важно соблюдать инструкции относительно движения запястья и плотной посадки, иначе результат будет ненадежным.

Даже если гаджет используется корректно, чтобы получить верные показатели, нужно учесть предел погрешности и следить за условиями использования.

Маркетинговая тактика иногда может ввести потребителей в заблуждение, заставив их поверить, что продукт прошел всестороннюю проверку, хотя регулирующие органы одобрили только определенные компоненты. Продукты, использующие сенсорное оборудование медицинского класса для немедицинских целей, требуют тщательного изучения, поскольку алгоритмы и программное обеспечение могут не иметь одобрения регулирующих органов.

В заключение, пользователи должны определить, является ли трекер диагностическим медицинским устройством или нет. Большинство потребительских устройств, хотя и позиционируются как товары для здоровья, относятся скорее ко второй категории.

Чтобы корректно трактовать результаты и принимать обоснованные решения, тщательно соблюдайте инструкции и реалистично оценивайте возможности продукта.

Правило 3: Следите за трендами, а не точками данных

Гаджеты могут допускать ошибки и неточности, поэтому отдельные точки данных будут не так полезны. Однако со временем данные накапливаются и могут составить картину, заслуживающую внимания.

Чтобы извлечь их них значимую информацию, следите за тенденцией. Некоторые устройства автоматизируют эту задачу, позволяя пользователям просто наблюдать за общей динамикой показателей.

Несмотря на потенциальную неточность, огромное количество подробных данных, которые генерируют носимые устройства в течение многих лет, может оказаться очень полезным и дать ценную информацию о здоровье пользователя.

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Удобно отображая тенденции в приложении, пользователи могут сопоставить изменения в своих данных с определенным образом жизни или видом деятельности.

Такая синергия позволяет пользователям принимать обоснованные решения о своем здоровье — и это доказывает, что фитнес-трекер может оказать реальную пользу.

Правило 4: Не все гаджеты одинаково полезны

На рынке появляется все больше предложений, которые обещают отслеживать такие сложные функции, как метаболизм и микробиом кишечника, вариабельность сердечного ритма (ВСР) и сегментацию стадий сна.

Однако их ценность для потребителей остается туманной: понимание биологии человека на таком глубоком уровне еще ограничено, а современным гаджетам не хватает точности в сборе данных.

Кроме того, для среднестатистического потребителя намного ценнее отслеживать простые показатели, например число шагов и продолжительность сна. Исследования показали, что носимые устройства, способствующие изменению поведения с помощью обратной связи, могут положительно влиять на здоровье. Даже такие функции, как поощрение физической активности или рекомендации по качественному сну, могут быть полезными.

И, напротив, чем сложнее показатели, тем менее очевидна ценность носимого устройства. Потребителям рекомендуется тщательно взвесить, насколько для него полезны данные, которые собирает трекер, прежде чем в него инвестировать.

Правило 5: Посоветуйтесь с врачом

Если показатели фитнес-трекера вызывают сомнения, обратитесь за экспертным заключением к доктору. Эта информация может дать ценную информацию о вашем здоровье, особенно если она соотносится с симптомами.

Кроме того, статистика носимого устройства может быть более ясной, чем личные воспоминания. Это уникальная точка зрения, обычно недоступная врачу, если пациент не лечится в стационаре.

Потребительские трекеры постоянно рядом и в критические моменты собирают такие данные, как мониторинг учащенного сердцебиения. Смарт-часы — не медицинское устройство, но функции вроде мониторинга ЭКГ помогают получить представление о сердечном ритме пациента и диагностировать нарушения.

Хотя пожилые люди реже используют носимые устройства, широкое внедрение таких гаджетов может привести к значительным преимуществам для общественного здравоохранения этой демографической группы.

Правило 6: Не забывайте о конфиденциальности

Носимые устройства собирают, хранят и обрабатывают медицинские данные чувствительного характера.

Важно учесть, по какой модели работает оператор данных, поскольку он может зарабатывать на пользовательских данных или нарушать конфиденциальность пользователей.

Так, выяснилось, что некоторые бесплатные приложения для отслеживания менструального цикла пытались заработать на своем ПО, отправляя данные пользователей в экосистему онлайн-рекламы — очевидное нарушение конфиденциальности.

Потребителя должны уведомить о методах сбора данных, соглашениях о согласии и потенциальном повторном использовании их информации для исследований. Даже если вы готовы поделиться своими данными в научных целях, убедитесь, что производитель продукта ясно предупреждает, как он хочет использовать вашу информацию, и запрашивает соответствующее соглашение пользователя.

Взгляд в будущее: что ждет носимые устройства?

Потребность в точном сборе данных, защите конфиденциальности и эффективной обработке данных о биомаркерах может привести к следующему крупному прогрессу в области носимых устройств. Растет интерес к средствам, которые нужно проглотить для сбора или потенциального проведения целенаправленного медикаментозного лечения.

Индустрия носимых устройств и фитнес-трекинга находится на переломном этапе, и некоторые устройства уже находят применение в больницах и медицинских учреждениях.

Пока что носимые устройства не могут собирать данные, которых было бы достаточно для принятия решений врачом. Однако исследователи признают, что эти продукты останутся с нами надолго и настроены скорее оптимистично.

Данило Мандик, преподаватель машинного интеллекта в департаменте инжиниринга Имперского колледжа Лондона, отмечает: «Для нас хорошо знать о возможностях хороших носимых устройств, а для публики — привыкать к этой идее, пока у нас не появится класс сверхнадежных и достоверных показателей, включая получение разрешений на использование в качестве медицинских изделий».

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