Как адаптироваться к новой реальности и сохранить темпы роста бизнеса в кризис

Пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический спад вынудили предпринимателей и руководителей компаний адаптироваться под новые реалии. CEO UserTesting Энди Макмиллан дает три совета, которые помогут сохранить темпы роста бизнеса.

В отчете консалтинговой фирмы Globalization Partners говорится, что в 2020 году большинство компаний продолжили развитие на международной рынке, несмотря на экономический кризис.

Компания Энди Макмиллана Human Insights стала одной из них: в июле 2019 года она открыла первый международный офис в Шотландии. Введение ограничений из-за COVID-19 началось в середине марта 2020 года — когда Макмиллан и его команда объявили о привлечении $100 млн для расширения глобальной экспансии. В июле этого года Human Insights наняла первого вице-президента по продажам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Знакомство и собеседование с топ-менеджером прошло в Zoom. Вот три совета, которые Макмиллан предлагает учитывать во время пандемии.

Продолжать международную экспансию

Из-за пандемии коронавируса пострадали многие предприятия, но расширение географии бизнеса — вполне разумная стратегия в сложившейся ситуации.

Худшее, что вы можете сделать во время пандемии, — сидеть и ждать, пока все пройдет.

Во-первых, компании могут нанимать талантливых сотрудников со всего мира. Своеобразная международная база удаленных сотрудников может поспособствовать более плавному восстановлению глобальной экономики. Сейчас подходящее время для того, чтобы диверсифицировать персонал.

Во-вторых, компании выходят на зарубежные рынки для расширения и привлечения новых клиентов. Отказ от этой стратегии лишь приостановит рост и предоставит преимущество конкурентам, когда мир вернется к норме.

Регулярно общаться с командой

В обычное время бизнесмены и топ-менеджеры совершают десятки международных рабочих поездок в год. В 2020 году основным способом поддержания деловых связей стал Zoom.

Видеоконференции помогают людям оставаться на связи, где бы они ни находились. Однако они не могут заменить личные встречи, необходимые для нормального развития глобальной компании.

По словам представителей McKinsey, лучший способ преодолеть эту проблему — «ориентированный на людей подход к управлению внутренним персоналом и удаленными сотрудниками». Он предполагает регулярные виртуальные встречи с международными командами. Такие встречи стоит использовать не только для обсуждения отчетов и принятия решений, но и для построения комфортной атмосферы в коллективе.

Быть гибким и подстраиваться под ситуацию

Сейчас процесс приема на работу, даже на самые высокие должности, состоит из звонка в Zoom и рекомендаций от предыдущих работодателей. Можно ли было это представить до COVID-19? Вряд ли.

В современных условиях нужны гибкость, находчивость и умение быстро принимать решения. Нужно хотеть и быть готовым подстроиться под сложившуюся ситуацию.

Потребность в гибкости и адаптируемости необходима и для успешного международного управления. Не стоит рассматривать все зарубежные рынки на равных условиях. В разных странах вводят разные ограничения из-за коронавируса. Кроме того, отличаются темпы восстановления экономики. Поэтому компаниям необходим более детализированный подход к планированию, найму персонала и маркетингу.

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