Отель как офис: тренд на время пандемии или новая реальность?

Идея использовать гостиничные помещения для аренды рабочих мест появилась во время пандемии, когда отельеры пытались как-то использовать пустующие номера. Сейчас тенденция «отель как офис» развивается, но сохранится ли она, когда жизнь станет прежней?

В конце сентября 2020 года сервис коворкингов Industrious объединился с Proper Hospitality, чтобы использовать гостиницы в Остине, Сан-Франциско и Санта-Монике в качестве офисных пространств. Проект запущен в принадлежащих Proper Hospitality отелях под брендами June и Avalon в Южной Калифорнии.

Гости, которые все еще не хотят возвращаться в офис, но ищут место для работы вдали от дома, могут забронировать номер люкс на день, неделю или месяц. Скидка за бронирование на неделю и на месяц составит 15% и 25% соответственно.

Тем временем, стало известно, что MGM Resorts, Mandarin Oriental и голландский гостиничный бренд CitizenM также предложат свою концепцию работы из отеля.

Но партнерство с настоящим коворкинг-сервисом, таким как Industrious, намекает, что отношения между отелями и офисами продлятся дольше, чем можно ожидать.

«Эталонные партнерские отношения в эпоху COVID-19 — это те, что решают потребность клиентов прямо сейчас, но готовы к тому, что будет актуально в течение длительного времени, — говорит CEO Industrious Джейми Ходари. — Я действительно думаю, что в какой-то степнени эта тенденция сохранится надолго».

Пока отельеры пытаются справиться с рекордно низким уровнем заполненности, многие работники не возвращаются в офис из-за того, что в последние годы open space стал популярнее, чем изолированные офисы, а эта планировка не способствует социальному дистанцированию.

Программа Industrious и Proper Hotels предусматривает трансформацию гостиничных номеров в рабочие пространства, сочетающие преимущества отеля и офиса.

По прибытии гости могут пройти бесконтактную регистрацию. На рабочем месте им доступны высокоскоростной Wi-Fi, неограниченный доступ к New York Times, услуги печати и обслуживание номеров. Дневное бронирование осуществляется с 8 утра до 6 вечера, также гости смогут воспользоваться фитнес-центром и бассейном.

«Очевидно, что в эти времена нам нужно по-новому использовать помещения, чтобы удовлетворить тот спрос, который мы видим, — говорит Патрик Палке, вице-президент по коммерции в Proper Hospitality. — Поскольку туриндустрия продолжает меняться, наша задача — адаптироваться к этим изменениям и удовлетворить потребности гостей».

Необходимый опыт

Использование гостиничных номеров в качестве офисов может показаться временной мерой или очень нишевым продуктом, однако эту возможность рассматривают все больше гостиниц. Это свидетельствует, что игроки рынка всерьез расценивают эту меру как источник дохода на период пандемии.

«Многие устали работать удаленно. На данный момент прошло уже шесть месяцев карантина, и это сказывается на умственном благополучии и производительности отдельных людей. Люди хотят переменить обстановку, и работа из отеля обеспечивает им эту возможность, — сказал Аарон Йодка, управляющий директор по исследованиям и обслуживанию клиентов Colliers International. — Это беспроигрышный вариант для гостиничной индустрии и работников».

Mandarin Oriental предлагает свою дневную программу «Работа от М.О.» в отелях по всему миру, в Нью-Йорке, Майами и Гонконге. Корпоративная абонентская служба CitizenM позволяет гостям использовать общие зоны отеля как пространство для коворкинга. Ежемесячно подписчики сервиса получают право на проживание в номерах в течение три дней.

Кейс Proper Hospitality и Industrious отличается тем, что гостиничный бизнес привлек опытного поставщика офисных сервисом, а не пытался сделать это самостоятельно.

Руководство Proper Hospitality видит в этом путь развития для своего бренда. Палке рассказывает, что они начали искать партнера-поставщика рабочих мест после того, как заметили, что в последние недели заполняемость в середине недели растет, а гости хотят просто использовать открытое пространство различных подходящих отелей в качестве места для работы.

«В первую очередь, мы гордимся тем, что являемся лайфстайл-брендом, который обеспечивает высокий уровень обслуживания гостей и комфорт в отличной обстановке, — добавил он. — То же самое действительно верно и в отношении этого партнерства из-за того рабочего пространства, которое мы предлагаем гостям. Industrious доказал, что является одним из лидеров в предоставлении хорошо продуманных и отличных рабочих пространств».

По схожим причинам Industrious обратилась к Proper Hospitality.

«[Мы решили] рискнуть и выбрать гостиничный бренд среднего размера, чтобы у нас была возможность что-то сделать в течение нескольких недель и не пришлось согласовывать это с политикой бренда и вести обсуждения в течение нескольких месяцев», — сказал Ходари.

В июле 2020 года Industrious запустила пилотную программу в бутик-отеле Wythe в Бруклине, и эта программа была продлена на неопределенный срок. С момента запуска многие гостиничные компании разного масштаба задумались о потенциальном партнерстве, добавил Ходари.

Industrious выбрала Proper Hotels для своего первого партнерства с гостиничным брендом, и сейчас идут переговоры о сделках с более крупными национальными брендами, о которых Ходари не был готов объявить во время интервью.

Долгосрочные отношения или эксперимент на время пандемии?

Точно так же, сейчас обсуждается, останется ли работа из дома долгосрочным трендом, существует аналогичный дискурс о том, войдет ли в норму работа из отелей, как только уровень занятости восстановится до уровня 2019 года.

Но это может быть формализованный продукт, как тот, что создали Industrious и Proper Hospitality.

«Я вижу, что гибкий офис является долгосрочным жизнеспособным вариантом на рынке, а работа из отеля — вероятной нишевой отраслью, — сказал Джодка. — Если отели смогут сотрудничать с признанными и хорошо зарекомендовавшими поставщиками гибких офисных помещений, то это позволит им занять нишу на рынке после пандемии».

Гостиничная индустрия — не единственная, кто следит за тем, как концепция «работа из отеля» работает с широкой публикой. Традиционные поставщики офисных услуг рассматривают интерес к продукту как ведущий показатель того, что люди хотят вернуться на рабочее место вдали от собственного дома.

«В сфере офисной недвижимости мы оптимистичны, посещаемость офисных пространств продолжит возвращаться к гораздо более высоким уровням, чем это могло показаться вероятным ранее в этом году, — говорит Брендан Кэрролл, директор по исследованиям Cushman & Wakefield. — У многих отелей правильное расположение и удобства, необходимые для того, чтобы предложить какое-то решение, потенциально долгосрочное».

Но для того, чтобы концепция работы из отеля сохранилась и после восстановления отрасли, гостиничные операторы должны были бы найти способ, чтобы их предложение соответствовало ежедневным тарифам.

Дневные тарифы Industrious в Сан-Франциско колеблются от $134 до $399, а ночные на 12 октября 2020 года составляли от $177 до $450. На данный момент партнерство Industrious продлится до середины декабря, но Proper Hospitality готова к дальнейшему сотрудничеству.

«В наши дни трудно что-либо предсказать, но если мы увидим, что спрос на такой опыт сохраняется, то мы готовы обеспечить его в 2021 году», — сказал Палке.

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