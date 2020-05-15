Шесть полезных настроек Gmail, которые вы могли не заметить

В Gmail есть множество настроек, и часть из них можно спокойно проигнорировать, но некоторым стоит уделить время, чтобы сделать работу с сервисом проще и удобнее. Рассмотрим шесть таких инструментов.

Чтобы их включить, нужно зайти в меню настроек Gmail. Для этого нажмите на шестеренку в правом верхнем углу и в появившемся списке выберите «Настройки».

1. Продлите время для отмены отправки

Эта распространенная ситуация: в письме мы эмоционально критикуем друга, члена семьи или коллегу и жалеем об этом ровно в том момент, когда нажимаем на кнопку «Отправить». К счастью, Gmail позволяет отменить это действие до того, как письмо на самом деле куда-то уйдет. По умолчанию на отмену отправки дается пять секунд, но этот период можно увеличить до 30 секунд. Во вкладке «Общие» для этого выделена четвертая строка настроек.

2. Отвечайте всем по умолчанию

Сразу под пунктом «Отмена отправки» расположена настройка, которая позволяет сделать режим «Ответить всем» вариантом по умолчанию. Это удобно, если вам нужно регулярно отвечать группе людей, а не одному человеку. Главное — не забыть об этой настройке, отправляя письмо конкретному адресату, иначе придется воспользоваться отменой отправки.

3. Организуйте письма с помощью звезд

В Gmail можно помечать важные письма, но по умолчанию для этого используется только одна желтая звезда. Чтобы рассортировать важные письма, нужно найти настройку «Звезды», которая находится в нижней части вкладки «Общие».

Вы можете выбрать дополнительные значки и затем переключать их в письме, повторяя нажатие на звезду. В настройках доступны не только звезды разных цветов, но еще восклицательный и вопросительный знаки, галочка и другие символы.

4. Автоматически пересылайте письма другому человеку

Если вы постоянно пересылаете кому-то письма одного и того же типа, попробуйте автоматизировать работу, совместив автоматическую пересылку с фильтром.

В первой строке вкладки «Пересылка и POP/IMAP» нажмите на кнопку «Добавить адрес пересылки». Введите email человека, которому вы хотите пересылать письма. После того, как он подтвердит этот шаг, вы сможете выбрать либо пересылку всей почты, либо настроить фильтры — соответствующая ссылка находится под кнопкой «Добавить адрес пересылки».

Допустим, вы хотите автоматически пересылать другу все письма, отправленные с адреса [email protected] Введите [email protected] в строке «От» и нажмите «Создать фильтр» в нижней части окна. На следующей странице установите флажок «Переслать его:» и выберите пункт назначения для пересылки, созданный ранее. Как только все будет готово, нажмите на синюю кнопку «Создать фильтр» и убедитесь, что новые сообщения от Боба будут мгновенно пересылаться другу.

5. Создайте собственные сочетания клавиш

В Gmail есть готовые сочетания клавиш, но вы можете создать и свои. Для этого нужно зайти на вкладку «Расширенные», включить параметр «Пользовательские быстрые клавиши» и нажать кнопку «Сохранить изменения». Когда Gmail перезагрузится, вернитесь в «Настройки»: там появится новая вкладка — «Быстрые клавиши». Зайдите на нее и изучите внушительный список существующих сочетаний, каждое из которых можно изменить, написав новый вариант после «или».

6. Делегируйте работу с почтовым ящиком своему помощнику

Вы можете предоставить ассистенту доступ к своей учетной записи в Gmail, не называя логин и пароль. На вкладке «Аккаунты и импорт» во второй снизу строке под названием «Предоставить доступ к своему аккаунту» выберите «Добавить другой аккаунт». Введите адрес электронной почты вашего помощника, чтобы все настроить, а затем определитесь, как вы хотите обрабатывать письма, которые будут отправляться от вашего имени.

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