Для экспортеров Москвы открыт прием заявок на получение грантов

Для экспортеров Москвы продолжается первая в этом году заявочная кампания на финансовую помощь в размере 10% от размера экспортного контракта. На гранты могут рассчитывать общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели Москвы, заключившие внешнеторговый договор на сумму более 6 млн рублей. Размер выплаты может составить до 10 млн рублей. Подать заявку можно на сайте до 7 ноября 2023 года.

«Сегодня Москва оказывает экспортерам порядка 30 видов поддержки, одна из самых популярных — гранты. Сегодня в городе продолжается первая в этом году заявочная кампания на финансовую помощь в размере 10% от суммы экспортного контракта для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые поставляют свою продукцию в дружественные страны», — отметила глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.

Для получения гранта сделки должны быть заключены с партнерами из дружественных стран, при этом сумма выплат не может превышать 50% от уплаченных налогов. Помимо этого, компании должны быть зарегистрированы не менее полугода, не иметь задолженностей на сумму более 100 тысяч рублей и не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. Так, в прошлом году гранты в размере до 10 млн рублей получили компании, которые поставляли продукцию и оказывали услуги партнерам из Китая, Индии, Турции, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и других стран.

Кроме того, для экспортеров продолжается вторая волна приема заявок на субсидии по пяти направлениям. В частности, максимальное возмещение затрат на логистику составляет 3 млн рублей, но не более 20% от стоимости партии товара.

Также до 3 млн рублей компании могут получить в случае оформления охранных документов, адаптации продукции и услуг (в том числе разработки дизайна и интерфейса ИТ-продукции и дублирования аудиовизуальной продукции), а также получения сертификации на продукцию (в эту категорию затрат входит перевод документов на иностранный язык, стоимость образцов для проведения испытаний и сами испытания, а также пошлины). Одобренная сумма не может превышать 50% экспортной выручки.

В случае затрат на сертификацию систем менеджмента предприниматели могут возместить до 500 тысяч рублей. В этом случае компенсируется стоимость работ по сертификации систем менеджмента, производства или систем качества, сумма пошлин за оформление документов или перевод на иностранный язык. Одобренный размер субсидии не может превышать 50% от уплаченных налогов.

В рамках первого этапа в этом году уже одобрили более 30 заявок на сумму более 26 млн рублей. Например, возмещение затрат на сертификацию получили поставщик изоляционных материалов в Индию, Китай, Бангладеш, Турцию и поставщик контактных медицинских гелей в Грузию. Субсидии на транспорт одобрили поставщикам установок диспергирования в Китай и другим предприятиям. Всего с 2019 года экспортеры Москвы получили более 1,4 млрд рублей финансовой поддержки.

Фото на обложке: Московский экспортный центр