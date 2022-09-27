Самый ценный актив: как бывшие сотрудники помогают укреплять бренд работодателя

Разбираемся, какую пользу приносят хорошие отношения с сотрудниками даже после их ухода и как этого достичь.

Рабочая сила — один из важнейших активов бизнеса. И ее ценность не обязательно должна заканчиваться после увольнения. Даже если сотрудник покинул компанию, он по-прежнему может влиять на бренд работодателя, рассказывая о нем в соцсетях и знакомым. К тому же он может вернуться к вам, захватив с собой новый опыт и свежий взгляд на организацию.

Почему бренд работодателя так важен

Бренд работодателя — это «уличная» репутация компании, внешний взгляд на ее деятельность. Прежде чем оставлять отклик на вакансию, кандидаты, как правило, изучают информацию об организации в интернете и через знакомых. Так они решают, стоит ли пытаться в нее устроиться.

На бренд работодателя, несомненно, влияют его бывшие сотрудники. Например, они могут рассказывать о своем опыте в социальных сетях и оставлять отзывы на специальных сайтах. Таким образом, если относиться к ушедшим сотрудникам как к старым друзьям, то обе стороны оказываются в выигрыше.

Зачем расставаться на хорошей ноте

Многие из нас увольнялись со скандалом. После этого остается лишь стресс, беспокойство и порой злость. Оглядываясь назад, мы видим лишь негативные аспекты.

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С другой стороны, некоторым посчастливилось столкнуться с работодателями, которые поощряют карьерное развитие. Они не держат обиды и иногда даже поддерживают связь с уволившимися сотрудниками. Организация, в которой к людям относятся с уважением, оставляет хорошее впечатление, что отражается на бренде работодателя.

Как выстроить отношения с персоналом

Цените персонал без каких-либо условий

Победная формула проста: покажите, что безоговорочно признаете и цените каждого сотрудника. Помогайте им самореализовываться — 58% людей хотели бы иметь возможность использовать свои таланты на следующей работе, показал опрос Gallup.

Помимо этого, определите цель для своей компании и помогите членам команд вносить свой вклад в ее достижение. Сотрудники ожидают, что компания будет ориентирована на людей, а также придерживаться своих ключевых убеждений.

Конечно, талантливые специалисты будут время от времени покидать организацию. Однако они будут рассказывать о ней лишь хорошее.

Измените отношение к увольнению

Смена работы не обязательно должна восприниматься как нечто негативное. Например, в консалтинговой компании McKinsey сформирован менталитет, который учитывает, что большинство сотрудников когда-нибудь уйдут. Это снижает беспокойство о массовом оттоке, поскольку бренд работодателя силен и широко известен.

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Постарайтесь не держаться за людей и не делайте увольнение запретной темой. С таким подходом к вам с большей вероятностью будут возвращаться ушедшие сотрудники, а отношение к бренду в соцсетях станет более позитивным.

Сформируйте сообщество бывших сотрудников

Члены таких сообществ часто считают себя частью элитной группы. Многие из них настолько гордятся тем, что работали в определенной компании, что демонстрируют свой опыт в социальных сетях.

Это осознают компании из списка Fortune 500: согласно исследованию Enterprise Alumni, 98% из них предлагают корпоративные программы для бывших сотрудников. В то же время малые и средние бизнесы пока не осознали ценность этих сообществ.

Ваша компания может с легкостью одной из первых в своем секторе начать предоставлять льготы своим «выпускникам». Например, запустить специальную рассылку с актуальной и интересной информацией и проводить развлекательные (или даже образовательные) мероприятия. Главное — приносить людям пользу, даже если они уже покинули компанию.

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Фото на обложке: New Africa / Shutterstock