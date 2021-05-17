Больше никаких таблеток: Nourished предлагает индивидуальный набор мармеладных витаминов

Неудобства побудили Сновер основать собственную компанию по производству кастомизированных витаминов Nourished. Покупатели могут подобрать индивидуальный набор, который будет изготовлен на 3D-принтере с помощью запатентованного метода.

Мелисса Сновер регулярно принимала витамины, тщательно подобранные по ее потребностям. Однако составлять необходимые комбинации было непросто, так как витамины приходилось покупать по отдельности. К тому же упаковки обычно содержали разное количество таблеток и продавались в разных магазинах.

Готовый продукт представляет собой веганский мармелад без сахара, разделенный на слои для каждого питательного вещества и рассчитанный на ежедневный прием. Клиенты получают упаковки с запасом на три месяца. В марте Nourished изготовила и отправила около 15 тысяч упаковок.

Фото: Nourished

Подобрать необходимую комбинацию очень просто. Для этого можно пройти тест на сайте. Он учитывает наличие аллергии у клиента, носит ли он очки или контактные линзы, а также какой диеты и образа жизни придерживается. Из ответов алгоритм генерирует рекомендации по лучшему сочетанию семи полезных ингредиентов из 30 возможных. Доступные варианты разделены на три категории.

Витамины (например, витамин C для здоровых костей, цинк для укрепления иммунной системы и фолиевая кислота для поддержания уровня эритроцитов в крови).

Растительные суперфуды (например, женьшень и экстракт имбиря).

Полезные добавки (Scutell’up — так в Nourished называется растение шлемник (Scutellaria), улучшающее настроение, и гриб кордицепс для восстановления мышц).

Фабрика Nourished, в которой проходит процесс 3D-печати, располагается в городе Бирмингем, Англия. Семь выбранных питательных веществ помещаются в семь картриджей для 3D-принтера с полностью веганским составом: пектин, клетчатка и загуститель из яблок и лимонов. В результате получается мармелад весом 10,5 грамм, состоящий из семи спрессованных шестигранных слоев.

Фото: Nourished

Сновер признает, что такое число было выбрано ненаучным способом: когда ей пришла идея по созданию мармелада, она принимала по семь витаминов в день. Но есть и более научные обоснования. В ходе опросов по Великобритании компания обнаружила, что в среднем люди принимают по пять-семь различных витаминов ежедневно.

В 2015 году Сновер запустила напечатанный на 3D-принтере мармелад без витаминов и создала запатентованный 3D-принтер для пищевых продуктов. Он был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Агентством продовольственных стандартов Великобритании. Это предприятие под названием Magic Candy Factory создавало такие интересные кондитерские изделия, как мармеладная Эйфелева башня. В процессе ее изготовления использовались веганский загуститель и технология Nourished.

Видео: Nourished

В январе 2020 года продукция Nourished была запущена в Великобритании, а в ноябре 2020 года — в США в рамках материнской HealthTech-компании Remedy Health, которую Сновер основала в 2019 году. Недавно Remedy Health объявила о том, что получила $11 млн в рамках финансирования серии A.

По словам Сновер, текстура витаминного мармелада напоминает жевательные конфеты Sour Patch Kid. Однако, в отличие от мармелада с желатином, он не твердеет со временем. Вкус может быть как сладким, так и кислым, а в качестве подсластителя используется сахарный спирт эритритол.

Видео: Nourished

Вкус мармелада Nourished также зависит от ингредиентов. Некоторые питательные вещества совсем не имеют запаха и вкуса, а другие выделяются достаточно резким ароматом, который необходимо скрыть с помощью цитрусовых добавок. Среди таких: антиоксидант ресвератрол, который получают из кожуры винограда и ягод.

Сновер признает, что трудно проверить, как именно будут работать витамины после употребления. В особенности из-за того, что каждый из них действует различным образом. Например, витамин B12 приносит прилив энергии быстрее по сравнению с другими. Однако в отличие от обычных витаминов, которые производятся оптом, долго хранятся в магазине и могут потерять свежесть, продукция Nourished, как правило, сохраняет свои свойства, так как отправляется по Великобритании и США сразу после изготовления.

Фото: Nourished

В этом году компания запустила линейку детских витаминов Nourished Kids, которые изготавливаются по той же формуле. Для подбора ингредиентов клиентам также предлагается пройти опрос, указав склонность ребенка к рассеянности и сколько времени он проводит за компьютером. В конце года компания планирует выпустить индивидуальные протеиновые батончики, которые также будут печататься на 3D-принтере.

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