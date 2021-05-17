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Истории

Больше никаких таблеток: Nourished предлагает индивидуальный набор мармеладных витаминов

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Мелисса Сновер регулярно принимала витамины, тщательно подобранные по ее потребностям. Однако составлять необходимые комбинации было непросто, так как витамины приходилось покупать по отдельности. К тому же упаковки обычно содержали разное количество таблеток и продавались в разных магазинах. 

Неудобства побудили Сновер основать собственную компанию по производству кастомизированных витаминов Nourished. Покупатели могут подобрать индивидуальный набор, который будет изготовлен на 3D-принтере с помощью запатентованного метода.

Больше никаких таблеток: Nourished предлагает индивидуальный набор мармеладных витаминов

Готовый продукт представляет собой веганский мармелад без сахара, разделенный на слои для каждого питательного вещества и рассчитанный на ежедневный прием. Клиенты получают упаковки с запасом на три месяца. В марте Nourished изготовила и отправила около 15 тысяч упаковок.

Упаковки с витаминами

Фото: Nourished

Подобрать необходимую комбинацию очень просто. Для этого можно пройти тест на сайте. Он учитывает наличие аллергии у клиента, носит ли он очки или контактные линзы, а также какой диеты и образа жизни придерживается. Из ответов алгоритм генерирует рекомендации по лучшему сочетанию семи полезных ингредиентов из 30 возможных. Доступные варианты разделены на три категории.

  • Витамины (например, витамин C для здоровых костей, цинк для укрепления иммунной системы и фолиевая кислота для поддержания уровня эритроцитов в крови).
  • Растительные суперфуды (например, женьшень и экстракт имбиря).
  • Полезные добавки (Scutell’up — так в Nourished называется растение шлемник (Scutellaria), улучшающее настроение, и гриб кордицепс для восстановления мышц).

Фабрика Nourished, в которой проходит процесс 3D-печати, располагается в городе Бирмингем, Англия. Семь выбранных питательных веществ помещаются в семь картриджей для 3D-принтера с полностью веганским составом: пектин, клетчатка и загуститель из яблок и лимонов. В результате получается мармелад весом 10,5 грамм, состоящий из семи спрессованных шестигранных слоев.

Мармеладные витамины

Фото: Nourished

Сновер признает, что такое число было выбрано ненаучным способом: когда ей пришла идея по созданию мармелада, она принимала по семь витаминов в день. Но есть и более научные обоснования. В ходе опросов по Великобритании компания обнаружила, что в среднем люди принимают по пять-семь различных витаминов ежедневно.

В 2015 году Сновер запустила напечатанный на 3D-принтере мармелад без витаминов и создала запатентованный 3D-принтер для пищевых продуктов. Он был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и Агентством продовольственных стандартов Великобритании. Это предприятие под названием Magic Candy Factory создавало такие интересные кондитерские изделия, как мармеладная Эйфелева башня. В процессе ее изготовления использовались веганский загуститель и технология Nourished.

Процесс изготовления витаминов

Видео: Nourished

В январе 2020 года продукция Nourished была запущена в Великобритании, а в ноябре 2020 года — в США в рамках материнской HealthTech-компании Remedy Health, которую Сновер основала в 2019 году. Недавно Remedy Health объявила о том, что получила $11 млн в рамках финансирования серии A.

По словам Сновер, текстура витаминного мармелада напоминает жевательные конфеты Sour Patch Kid. Однако, в отличие от мармелада с желатином, он не твердеет со временем. Вкус может быть как сладким, так и кислым, а в качестве подсластителя используется сахарный спирт эритритол.

Процесс изготовления витаминов

Видео: Nourished

Вкус мармелада Nourished также зависит от ингредиентов. Некоторые питательные вещества совсем не имеют запаха и вкуса, а другие выделяются достаточно резким ароматом, который необходимо скрыть с помощью цитрусовых добавок. Среди таких: антиоксидант ресвератрол, который получают из кожуры винограда и ягод. 

Сновер признает, что трудно проверить, как именно будут работать витамины после употребления. В особенности из-за того, что каждый из них действует различным образом. Например, витамин B12 приносит прилив энергии быстрее по сравнению с другими. Однако в отличие от обычных витаминов, которые производятся оптом, долго хранятся в магазине и могут потерять свежесть, продукция Nourished, как правило, сохраняет свои свойства, так как отправляется по Великобритании и США сразу после изготовления.

Упаковки с витаминами

Фото: Nourished

В этом году компания запустила линейку детских витаминов Nourished Kids, которые изготавливаются по той же формуле. Для подбора ингредиентов клиентам также предлагается пройти опрос, указав склонность ребенка к рассеянности и сколько времени он проводит за компьютером. В конце года компания планирует выпустить индивидуальные протеиновые батончики, которые также будут печататься на 3D-принтере.

Источник.

Фото на обложке: virtu studio / Shutterstock

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