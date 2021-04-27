Пивоваренная компания AB InBev и стартап Clara Foods будут производить растительные белки

Производитель альтернативных белков Clara Foods объявил о сотрудничестве с ZX Ventures, подразделением по инновациям пивоваренной компании AB InBev. Clara Foods станет первым партнером AB InBev среди пищевых компаний, но, вероятно, не последним. Сотрудничество позволит Clara Foods производить растительные белки в больших масштабах путем ферментации.

Стартап Clara Foods вышел из акселератора IndieBio. В течение многих лет компания использовала технологию высокоточной ферментации для изготовления альтернативных белков, в том числе растительных. Но чтобы конкурировать с традиционной отраслью, производить такую продукцию нужно в гораздо больших масштабах.

Будучи крупнейшим производителем пива в мире, AB InBev, новый партнер Clara Foods, имеет все ресурсы для масштабного использования этой технологии. Сотрудничество двух компаний объединит «столетний опыт AB InBev в масштабной пищевой ферментации и переработке, полученный в процессе пивоварения» с технологиями Clara Foods по производству более экологичных белков.

Основатель и CEO BioBrew, технологической платформы ZX Ventures, Патрик О’Риордан отметил, что удовлетворение будущих глобальных потребностей в питании потребует межотраслевого сотрудничества, объединяющего старые технологии с новыми. В данном случае для производства яичного белка, вероятно, будут адаптированы существующие технологии создания пива.

Масштабирование — это ключ к продвижению любого альтернативного белка. Clara Foods и команда BioBrew из ZX Ventures нацелены производить яичный белок в масштабах, аналогичных пивоварению.

Ранее в этом году CEO Clara Foods Артуро Элизондо рассказал изданию The Spoon, что компания планирует выйти за рамки производства заменителей яичного белка, чтобы создавать и другие альтернативы. На сегодняшний день Clara Foods уже выпустила растительный пепсин, а в будущем представит также яичный белок для напитков и упомянутый выше заменитель яичного белка.

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