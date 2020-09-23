Японский человекоподобный робот Gundam научился преклонять колено

Японская фабрика Gundam Yokohama продолжает тестирование своего 18-метрового человекоподобного робота Gundam. В ролике, опубликованном в Twitter порталом об аниме Catsuka, видно, что робот научился опускаться на одно колено, поднимать руку и указательный палец.

Изначально сборку робота планировалось завершить в октябре этого года, но из-за пандемии коронавируса сроки пришлось перенести, заявили в Gundam Yokohama.

Вес робота составит около 25 тонн. По задумке разработчиков, он будет передвигаться при помощи дистанционного управления, с использованием операционной системы Robot Operating System. В компании отмечают, что основная часть робота уже готова.

Робот Gundam — это часть нового одноименного развлекательного центра Gundam Factory Yocohama в парке Ямасита в городе Йокогама. Посетители центра также смогут посмотреть ангар, где он «живет» робот, побывать в лаборатории и увидеть процесс его создания.

Gundam — одна из самых продолжительных франшиз аниме, которая появилась на телеэкранах в 1979 году. Она объединяет несколько десятков сериалов, фильмов, видеоигр, аниме-сериалов и японских комиксов. Во вселенной Gundam рассказывается о далеком будущем, где люди воюют друг с другом при помощи огромных человекоподобных роботов.

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