Директор по ИИ — самая горячая вакансия. Но никто не знает, чем он должен заниматься

Боясь лишиться работы из-за нейросети, многие пытаются действовать на опережение. Обычные сотрудники используют ИИ в работе, технические кадры позиционируют себя как экспертов в этой технологии, а руководители стремятся к самой желанной должности — директора по ИИ. Какой опыт для этого нужен и какие задачи он будет решать, пока остается загадкой.

Еще несколько лет назад позиция руководителя по ИИ существовала только в технологических компаниях. Сегодня она (или ее обязанности) появляются везде — от Amazon до Visa и Coca-Cola.

Согласно данным LinkedIn, только в США за последние 5 лет число подобных вакансий выросло втрое. И хотя их описание может сильно варьироваться в зависимости от компании, предполагается, что этот человек будет делать все, в том числе внедрять ИИ в продукты и поощрять сотрудников быстрее использовать новые инструменты в работе.

«Это главная задача десятилетия, и она слишком переоценена» — говорит Питер Кренски, директор и аналитик Gartner, который специализируется на управлении кадрами в области ИИ.

Как и любая технологическая новинка, революция ИИ может напоминать золотую лихорадку. Искусственный интеллект — одна из немногих областей, в которых компании активно тратят деньги, считая его неизбежным будущим и желая улучшить свое финансовое положение.

В то же время требования к директору по ИИ, как и к самому ИИ, остаются туманными, и переход на эту должность может показаться авантюрой.

Все согласны, что бизнесу нужен такой человек, но неясно, в чем будет заключаться его работа. Более того, неясно, кто именно должен стать директором по ИИ: тот, кто годами работал над технологией, или тот, кто познакомился с ней благодаря последнему урожаю потребительских продуктов и понимает, как все остальные ее используют.

Неясно и то, насколько масштабным будет влияние ИИ и как быстро он изменит привычное нам положение вещей.

Вот лишь несколько из причин, почему компании ищут директоров по ИИ. Большинство крупных компаний, если еще не ввели эту должность, то обязательно сделают это.

«Если бы год назад я сказал какому-нибудь CEO: “Было бы глупо не иметь директора по ИИ”, он бы ответил: “Да ладно, не смеши”. Сегодня он скажет: “Знаю, поэтому у меня он есть”» — объясняет Кренски.

По его оценке, около четверти компаний из списка Fortune 2000 ввели должность руководителя по ИИ на уровне вице-президента или выше. Он ожидает, что через год их доля вырастет до 80%.

Хотя эта позиция будет более распространена в крупных компаниях, например в сфере банкинга, технологий или производства, он ожидает увидеть ее и в среднем бизнесе, а также госорганах.

Как правило, эту должность занимает тот, кто находился на руководящей позиции в техническом направлении — директор по данным или директор по информации. Но доступность инструментов генеративного ИИ и возможность применить их в самых разных индустриях означает, что позиция директора по ИИ подойдет и тем, кто управлял бизнесом или маркетингом.

Предположительно, ИИ будет более трансформационным и на нем будет проще зарабатывать, чем на веяниях вроде Web3. Поэтому эксперты полагают, что функция директора по ИИ станет постоянной.

«Это будет роль, которая определенно сохранится на какое-то время. Это не переходная должность. Она абсолютно необходима» — считает Бина Амманат, исполнительный директор Deloitte AI Institute.

Конкретный спектр задач будет варьироваться, особенно в зависимости от типа компании. Если в цифровом бизнесе директор по ИИ будет работать над тем, чтобы внедрить технологию в продукты, в компаниях не из технологического сектора ему придется определять, где и как использовать ИИ, чтобы улучшить бизнес-модель организации.

Старщий вице-президент по исследованиям Autodesk Майк Хэйли говорит, что де факто он является директором по ИИ, поскольку более десяти лет управлял стратегией компании в этом направлении.

Он не только поощрял использование этой технологии внутри компании, но и инвестировал в ее внедрение в продукты Autodesk, чтобы «растворить интерфейс» между пользователями и программным обеспечением. Так ИИ помогал людям использовать «естественные способы выражения», как речь или карандашные рисунки, чтобы создавать подробные чертежи.

«Внезапно этот комплексный инструмент, который требует обучения и определения параметров, становится доступнее для большего числа людей» — объясняет Хэйли, имеющий опыт работы в компьютерных науках и прикладной математике.

Бали Д.Р., руководитель отдела ИИ и автоматизации ИТ консалтинговой компании Infosys, помогает клиентам использовать искусственный интеллект, одновременно пытаясь применять его для «усиления человеческого потенциала» в Infosys, от подбора персонала до продаж и разработки ПО.

«На всех этапах цепочки создания стоимости мы видим, как на самом деле можно сделать это лучше, быстрее, дешевле», — говорит Д.Р., который перешел на должность ИИ с другой управленческой должности и начал свою карьеру в компании 30 лет назад с разработки программного обеспечения.

Директор по аналитике FICO Скотт Золди последние семь лет возглавлял работу компании по анализу данных в области ИИ, пусть и без громкой должности директора по ИИ. В основном он сосредоточен на внедрении ИИ в продукты компании, в том числе модели потребительских расходов, которые помогают выявлять мошенничество с кредитами или случаи, когда клиент попадается на удочку мошенников.

Он также тратит много времени, размышляя, как можно ответственно использовать ИИ, чтобы не вступать в противоречие с регулирующими органами, корпоративным управлением или потребителями, например, применяя алгоритм, который с большей вероятностью выявит защищенную группу людей за совершение мошенничества.

Золди, который говорит, что зарегистрировал более 100 патентов на ИИ, считает, что должность руководителя отдела искусственного интеллекта должна достаться кому-то с технологическим образованием.

«Вы действительно должны быть экспертом, иначе в будущем вы можете обречь организацию на провалы, потому что это очень сложно», — говорит Золди. Для него директор по ИИ в некотором смысле обеспечивает надзор, как начальник службы безопасности.

В то время как, по оценкам Кренски из Gartner, около 80% руководителей в области искусственного интеллекта имеют техническое образование, еще 20%, конечно, не могут этим похвастаться.

Пример тому — Пратик Такар, глобальный руководитель отдела генеративного ИИ в Coca-Cola, который ранее руководил глобальной креативной стратегией компании.

Такар использует ИИ для оптимизации и усиления рекламных продуктов компании. Например, недавно при помощи технологии они сделали примерно 15% рекламного ролика, что сократило время производства с года до 2 месяцев.

Конор Греннан, декан Школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, который недавно получил дополнительную должность руководителя по генеративному ИИ, рассматривает это звание скорее как инициативу и сравнивает его с должностью директора по обучению или директора по производительности.

В университете он поощряет всех, от студентов и профессоров до администраторов и рекрутеров, использовать ИИ, чтобы стать эффективнее и лучше справляться с задачами.

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Греннан, имеющий степень MBA и ранее изучавший английский язык и политику, считает, что на самом деле для многих организаций будет лучше, если директор по ИИ не будет иметь технического образования. Это поможет ему лучше объяснить преимущества технологии более широкой аудитории простых смертных.

«Вам не нужно разбираться, на какой программе работает iPhone, просто закажите Uber», — объясняет Греннан.

По его мнению, важнее широкое видение и импровизация. «Они должны быть отличными коммуникаторами, им нужно иметь представление обо всей компании, по крайней мере, с высоты 30 тысяч футов Высота полета самолета, с которой не видны отдельные люди, лишь крупные строения и структуры; в бизнесе — о видении топ-менеджеров, которые фокусируются на стратегии и рынке. А также это должен быть кто-то, кто действительно понимает, на что способен генеративный ИИ, — сказал Греннан. — Вы не сможете охватить все, передав это в технический отдел».

Независимо от того, где в организации находится директор по ИИ, факт остается фактом: это новый рубеж, который, вероятно, сильно изменится по мере развития технологии и нашего понимания ее. И, как и в случае с любой новой технологией, здесь будут сочетаться подлинные инновации и подлинное мошенничество.

Искусственный интеллект развивается, и это будет очень большое событие. Но его полные последствия — и в чем именно они заключаются — проявятся в течение многих лет, так что у нас, возможно, будет время разобраться во всем.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney