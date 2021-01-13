Как Netflix и Amazon: в 2021 году сфера здравоохранения ориентирует услуги на потребителя

Узнаем, что еще ждет рынок медицинских услуг в 2021 году.

Согласно данным Crunchbase, в 2020 году инвесторы вложили рекордные $14,2 млрд в цифровое здравоохранение по всему миру. Ожидается, что в наступившем году стартапы в этой области получат еще больше возможностей и инвестиций, а инновации сделают помощь персонализированной и доступной для каждого пациента.

По словам генерального партнера The Engine Энн Девитт, глобальная пандемия привлекла внимание общественности к сфере здравоохранения и заставила понять, насколько взаимосвязан мир. Девитт считает, что в 2021 году эта тенденция продолжит развитие.

Глобальное венчурное финансирование в сфере цифрового здравоохранения. Инфографика: Crunchbase News

«‎Происходит возрождение интереса к здоровью общественности и признание вакцин, — утверждает она. — Результатом станут инновации, объединяющие технологии с искусственным интеллектом, которые позволят побороть следующую пандемию в рекордные сроки, производить вакцины и сотрудничать с другими компаниями и государством».

Активный сбор данных

По словам директора компании M12 Приянки Митра, в 2021 году здравоохранение будет более похоже на взаимодействие с Netflix и Amazon. M12 инвестирует в стартапы, которые занимаются разработкой программного обеспечения.

«‎Мы увидим активное внедрение цифровых технологий и ориентирование услуг на потребителя, — рассказывает Митра. ‎— Высококвалифицированная помощь будет оказываться по запросу и предоставляться по конкурентоспособной цене, а аспекты пользовательского опыта будут внимательно изучены пациентами из поколения Z и миллениалов».

Она полагает, что инфраструктура данных станет основой всей системы здравоохранения. В США производится один зеттабайт медицинских данных ежегодно, которые заполняют сотни тысяч дата-центров. Ожидается, что с каждым последующим годом этот объем будет удваиваться.

Так как данные перенаправляются в разные центры, у пациентов возникают проблемы с получением доступа и важной информации. По словам Митра, компаниям нужно организовать бесперебойный сбор и анализ данных, а также вовлечь пациента в процесс принятия решений.

По данным Emergen Research, повышение качества обслуживания является основным фактором создания операционной совместимости данных, то есть обеспечения их работы во всех системах. К 2027 году это направление в сфере здравоохранения может достигнуть $5,3 млрд.

Фото: Peter Kotoff / Shutterstock

Партнер венчурной фирмы Lerer Hippeau Грэм Браун также ожидает, что область будет активно развиваться в 2021 году: «‎Это откроет различные виды прогнозной аналитики, которая будет использоваться для разработки индивидуального ухода».

Браун утверждает, что активный сбор данных, как из приложений и электронных медицинских карт, так и с носимых устройств, позволит применять более комплексные цифровые подходы для решения проблем здравоохранения, а также изменить способы оплаты и финансирования этой сферы.

В ноябре 2020 года K Health, одна из портфельных компаний Lerer Hippeau, которая разрабатывает цифровую систему оказания первичной медицинской помощи на основе данных, получила $42 млн финансирования в серии D от Valor Equity Partners. K Health сотрудничает с Mayo Clinic, одним из крупнейших медицинских и исследовательских центров мира. Они совместно работают над улучшением и ускорением развертывания моделей виртуального ухода.

«‎K Health использует ИИ, чтобы взаимодействовать с пациентами по телефону. Система работает так, будто вы разговариваете с настоящим врачом, — рассказывает Браун. — Это повышает эффективность распределения больных. 2021 год станет успешным периодом для подобных инноваций, а такие организации, как Mayo Clinic, получат возможность сотрудничать со стартапами совершенно новыми способами».

Индивидуальный уход

В 2021 году также ожидается увеличение финансирования стартапов, которые занимаются персонализацией ухода за больными, особенно в области психического здоровья и для определенных групп населения.

«‎Это интересное время для США», — сказал основатель Spora Health Дэн Миллер. Компания расположена в Сан-Франциско и предоставляет медицинские услуги для цветного населения путем нахождения взаимосвязей между изменением здоровья пациента с его жизненными целями. Стартап был запущен в ноябре 2020 года, получив $1,1 млн в посевном раунде от Human Ventures. На данный момент Spora Health работает уже в четырех штатах.

«‎Мы стремимся улучшить медицинскую грамотность и качество обслуживания, — добавил он. — Есть причины, по которым данная группа населения не доверяет системе здравоохранения, такие как исследование Таскиги. Истории передаются из поколения в поколение, распространяя недоверие». Исследование Таскиги — печально известный медицинский эксперимент, который проводился на представителях бедного афроамериканского населения.

По словам Миллера, платформа Spora Health повышает охват этих групп населения и предоставляет пользователям доступ к медицинским специалистам. Каждый может задать вопрос и получить информацию. Например, найти врачей в определенном городе или местные магазины здоровых продуктов.

По данным отчета Acumen Research and Consulting за 2019 год, к 2026 году глобальный рынок психического здоровья может достигнуть $240 млрд. Митра из M12 утверждает, что с начала глобальной пандемии инвесторы вложили около $600 млн в это направление. Вероятно, эта тенденция сохранится, так как коронавирус устранил традиционную стигматизацию психического здоровья: «‎Люди обращаются за помощью, на которую не решались раньше».

Финансирование и рынки акций

Девитт и Митра уверены, что в 2021 году на публичный рынок выйдет больше цифровых компаний.

Девитт считает, что любая организация, прошедшая раунд серии A и выше, уже готова к первому выпуску акций. Она присматривается к Pear Therapeutics, которая занимается разработкой новых лекарств и получила $80 млн в серии D от SoftBank Vision Fund в декабре 2020 года. Помимо этого, она заинтересована компанией Everlywell, которая тестирует медицинские услуги и также собрала в декабре $175 млн в серии D.

M12 занимается программным обеспечением, и Митра считает, что ряд высокооцененных компаний в этой сфере уже готовы выйти на биржу.

Она присматривается к платформе здравоохранения на основе ИИ Babylon Health, постинвестиционная оценка стоимости которой составила $2 млрд. Также Митра обратила внимание на Devoted Health, оцененную в $2 млрд и предоставляющую медицинское страхование для пожилых людей.

Митра и Девитт ожидают увеличения инвестиций в сферу цифрового здравоохранения. «‎Огромное количество капитала ищет лучших направлений вложения, — рассказывает Девитт. — Если произойдут крупные IPO, это высвободит капитал».

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