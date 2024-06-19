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Истории

Эта манера начинать переписку провоцирует тревожность у большинства работников

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

Представьте, что начальник, коллега или клиент пишет: «Привет, позвони мне в конце дня». Или просто: «Привет». Такая неопределенность заставляет понервничать многих работников, особенно из поколения Z. Эта манера общения получила название hey-hanging, что можно перевести как «приветствие без контекста».

Рассказываем, почему это проблема и как лучше реагировать на такие сообщения.

Эта манера начинать переписку провоцирует тревожность у большинства работников
  1. Истории

Согласно отчету HR-консалтинговой компании OneDigital, тревожное расстройство есть более чем у 60% работников из поколения Z. «Приветствие без контекста» вызывает у них беспокойство, ведь это может быть как новость об увольнении, так и безобидный вопрос, который нужно обсудить.

Почему это проблема?

Сотрудники все чаще работают удаленно, и способы взаимодействия меняются. Важно выбирать такой стиль общения, чтобы они не беспокоились, оставались вовлеченными и продуктивными. 

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По мнению технического директора Grammarly Кортни Наполес, приветствие без контекста — лишь попытка привлечь внимание коллеги в бесконечном потоке сообщений.

Однако Наполес добавляет, что из-за отсутствия подробностей может возникнуть путаница, человек будет слишком много думать об этом и испытает ненужный стресс. Это препятствуя эффективному общению и даже вредит отношениям.

Научиться эффективному управлению или прокачать свои навыки можно выбрав курс в каталоге курсов управления.

Этому способствуют несколько факторов. Как рассказывает Джен Хамфри, вице-президент по HR-консалтингу OneDigital, сейчас рабочая сила объединяет четыре поколения, и работодатели пытаются адаптировать все эти разные стили общения.

Пандемия и удаленная работа также повлияли на то, как мы общаемся. По словам Хамфри, менеджерам и организациям следует разобраться в том, как сотрудникам комфортнее общаться и получать информацию, чтобы избежать некоторых ошибок.

Как действовать в такой ситуации?

Трудно изменить поведение других людей, но можно попытаться контролировать свою реакцию. Эксперты дают такие рекомендации.

  • Подумайте, какие проекты связаны с человеком, написавшим сообщение, чтобы предугадать тему разговора.
  • Попросите кратко объяснить, что именно планируется обсудить и нужно ли что-то подготовить.
  • Не настраивайтесь на плохое заранее — лучше подождите, пока собеседник объяснит, по какому вопросу обращается.

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Фото на обложке: Perfect Wave / Shutterstock

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