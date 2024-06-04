Проблема поколений: как помочь разным сотрудникам найти общий язык

Сегодня в одной компании могут работать представители нескольких поколений. Пожилые работники не всегда ладят с молодыми коллегами. Как справиться с эйджизмом, стереотипами и непониманием — читайте в материале.

Одна из главных проблем современной рабочей среды — взаимодействие с сотрудниками, которые выросли в разные эпохи, и у них сформировались разные взгляды и предпочтения.

В одной компании могут трудиться сразу 4 поколения:

бэби-бумеры (к ним относят тех, кто родился в период примерно с 1946 по 1964 годы),

X (1965-1980 годы),

миллениалы (1981-1996 годы),

Z (1997-2012 годы).

И это часто приводит к конфликтам: вместо того, чтобы понимать и ценить различия другу друга, многие руководствуются стереотипами и осуждают коллег из других поколений. Это провоцирует осуждение и чувство изоляции, подрывает производительность, сказывается на общей культуре организации.

Чтобы создать условия для доверия и понимания различий, потребуется использовать эмоциональный интеллект. Найти общий язык представителям разных поколений помогут следующие шаги.

Бросьте вызов стереотипам

Человека формирует не только эпоха, в которую он вырос, но и множество других факторов. Обстоятельства, в которых мы воспитываемся, сильно различаются и влияют на нас так же сильно, как и время, в которое мы воспитываемся.

Человек, обладающий эмоциональным интеллектом, не считает характеристики других людей менее значимыми, он задает вопросы и пытается понять, что за ними стоит. Он знает: отличия не делают нас «хорошими» или «плохими» — скорее, разными.

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Чтобы помочь сотрудникам развивать эту компетенцию, руководитель может приглашать профильных спикеров и организовывать обучающие семинары для представителей разных поколений. Выберите команды из людей разного возраста, которые хорошо ладят, и узнайте, как им это удается.

Найдите общие ценности и интересы

Один из лучших способов преодолеть барьеры между работниками разных поколений — найти общие интересы и поставить общую цель.

Например, это может быть участие в волонтерском проекте, который кажется значимым для людей всех возрастов. Например, помощь детям — дело, в котором могут поучаствовать люди разных поколений, независимо от различий.

Организуйте открытое собрание и предложите сотрудникам поделиться, с чем они сталкиваются, и рассказать о деле, которым они увлечены. Так они смогут понять, как живут их коллеги за стенами офиса, и оценить их трудности.

Поощряйте людей обмениваться благодарностями и рассказывать, какие качества они ценят в коллегах. Все это способствует объединению и укреплению связей.

Поддерживайте и поощряйте менторство между разными возрастными группами

Во время обучения разные поколения получают доступ к уникальным навыкам и знаниям друг друга. Например, молодые люди могут помочь пожилым коллегам разобраться с новейшими технологиями. А люди постарше — поделиться опытом и рассказать о том, с чем младшие коллеги еще не сталкивались.

Постоянно фокусируйтесь на сильных сторонах, которые разные поколения привносят в работу. Важно помнить, что вы работаете над общей целью. И именно руководители отвечают за то, чтобы выявлять возрастную дискриминацию и устранять ее последствия.

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Консультант по лидерству Лидия Генри советует развивать культуру взаимопонимания и активного слушания, а также повышать навыки эффективной коммуникации, как письменной, так и устной.

«Это стимулирует сотрудничество, повышает производительность и высвобождает энергию, которая подпитывается доверием и чувством психологической безопасности сотрудников» — говорит она.

Веселитесь вместе

Наконец, командам из разных поколений рекомендуется искать возможности вместе развлекаться. Смех нас объединяет. Почти невозможно сохранять какую-либо дистанцию или чувство социальной иерархии, вытирая слезы от смеха.

Ищите возможности для увлекательных упражнений и игр, которые понравятся всем и смогут поднять настроение на рабочем месте. А еще это хороший способ снять стресс.

Таким образом, эмоциональный интеллект может помочь всем нам бросить вызов стереотипам о наших коллегах по работе, найти общий язык, наставлять друг друга и получать удовольствие от работы.

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