Никакой информационной перегрузки: как работает приложение Heyday

Heyday — одно из многочисленных приложений-органайзеров, которые обещают сделать жизнь проще. Однако оно не требует от пользователя импортировать данные, привыкать к новым инструментам или проставлять теги. Heyday работает как ассистент, показывая историю запросов по теме и помогая быстро сориентироваться в предмете. Рассказываем о философии приложения.

Сэм Дебрюл, один из создателей Heyday, рассказывает, что все началось с идеи создать удобный инструмент, который автоматически организует нужные данные. В итоге получилось не столько приложение в традиционном смысле, сколько дополнительный слой, легко интегрирующийся с другими материалами.

Недостающий слой

Дебрюл и его партнер по Heyday, Самиур Рахман, познакомились во время работы в компании Mattermark, занимающейся анализом данных на основе машинного обучения. Они быстро поняли, что перегружены количеством информации, которую они получали изо дня в день. Еще более утомительны были системы для управления данными.

«Все просто должно быть связано, — говорит Рахман, — без необходимости выполнять дополнительную работу».

Вместе они придумали более удобное решение. Продукт должен был действовать как «личный Google» — автономное приложение, которое бы искало и упорядочивало информацию из каждого используемого сервиса производительности. Но они быстро поняли, что им нужно что-то более простое.

Так сервис стал чем-то вроде VR-очков для контента.

«Мы просто улучшаем ваш опыт в этом отношении — возвращаем старые материалы, даем вам контекст того, что вы читаете, заставляем вас чувствовать себя более подготовленными и иметь доступ к памяти без необходимости много работать», — объясняет Рахман.

На рабочем столе все это происходит с помощью расширения для браузера. Оно доступно для Chrome, Firefox, Edge, Brave и Vivaldi.

Когда пользователь изучает материалы тематики, которую уже просматривал ранее, в браузере появляется маленькая зеленая вкладка. Нажав на нее, можно увидеть панель со всей соответствующей информацией.

Аналогичным образом Heyday работает и на iPhone и iPad с помощью расширения Safari, которое доступно как часть приложения для iOS. Пока что взаимодействие с iPad далеко от идеала. Рахман признает, что основное внимание сейчас уделяется версии для ПК — по данным разработчиков, именно за ними пользователи выполняют самую тяжелую работу.

Но Heyday совместимо не только с поиском в Google, но и с другими поисковыми сайтами, и отображает информацию из электронных писем, документов и даже сообщений Slack.

Автор Fast Company приводит несколько собственных примеров работы Heyday.

Когда он открыл статью о сочетаниях клавиш, которые экономят время, на вкладке появилась одна из рассылок с упоминанием того же инструмента, а также история поиска со статьями из интернета.

При поиске Heyday в Google сервис предложил подборку связанных страниц, которые автор просматривал, собирая информацию о сервисе. Также появилось напоминание о встрече с основателями компании, которую он запланировал в календаре.

При вводе HP LaserJet Pro в поисковой строке приложение напомнило о других случаях, когда он изучал работу домашнего принтера и статьях, которые он искал для устранения неполадок.

Heyday избавляет от необходимости вести заметки и закладки, показывая нужную информацию в нужное время. И это только начало.

Философия стикера

Вторая часть загадки Heyday заключается в том, как работает сервис, объединяющий разрозненный опыт просмотра веб-страниц в единое целое. Расширение позволяет выделять текст на любой веб-странице, а затем сохранять этот отрывок в специальном разделе.

Его всегда можно просмотреть на сайте Heyday, который похож на улучшенную версию вкладки с историей браузера. Он показывает изученные темы, просмотренный контент и посещенные сайты, максимально упрощая поиск или просмотр последних материалов. Чтобы улучшить тематическую подборку, можно самостоятельно добавить фрагмент информации.

Сервис ежедневно отправляет пользователю email с «воспоминаниями», где перечислены исследованные темы и важная информация, прочитанная в недавнем прошлом. Таким образом, Heyday сохраняет все важное и при необходимости напоминает об этом.

«В долгосрочной перспективе Heyday станет связующим слоем, который позволит почувствовать: "Я никогда не теряю контекст, я всегда могу вернуться к тому, что мне нужно, я всегда вижу полную картину"», — говорит Рахман.

Отчасти это подразумевает, что особое значение уделяется конфиденциальности. Компания Heyday обещает защищать все данные, шифровать их на каждом этапе и никогда не делиться ими, не продавать и не использовать для показа рекламы. Вместо этого сервис взимает $10 после бесплатной двухнедельной пробной версии и зарабатывает исключительно на подписках.

Как надеются соучредители сервиса, Heyday сможет стать не просто еще одним приложением для повышения производительности, а скорее недостающим звеном, связывающим другие сервисы.

«Каждый отдельный пользователь может использовать любой инструмент, который он хочет, но все равно будет чувствовать, что все это работает вместе», — говорит Рахман.

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