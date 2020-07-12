Как COVID-19 изменит процесс найма в Кремниевой долине

Кризис, вызванный COVID-19, серьезно повлиял на рабочие процессы и трудоустройство в Кремниевой долине. В новых условиях руководители технологических компаний могут привлекать талантливых специалистов из других городов. CEO стартапа HackerRank Вивек Равишанкар рассказывает, как изменится подход работодателей после пандемии.

Снижение влияния нетворкинга

С марта были уволены более 69 тысяч сотрудников стартапов, большинство из которых находится в Кремниевой долине. Вряд ли все они найдут подходящие вакансии рядом с домом — скорее всего, 25-30% начнут работать удаленно. Новый подход увеличит возможности специалистов из разных штатов (или даже стран) и ослабит влияние нетворкинга, который исторически был сильно развит в технологической сфере. Кроме того, удаленка позволит бизнесам создавать отличные продукты независимо от фактического месторасположения компании. Эти процессы уже набирали обороты в последние годы, но пандемия оказалась их серьезным катализатором.

Рост социокультурного многообразия

Переход на удаленную работу в разы увеличивает количество людей, среди которых компании смогут выбирать сотрудников. Крупные технологические бизнесы годами пытались повысить социокультурное многообразие в коллективах, но с 2014 года этот показатель в Apple, Facebook, Google и Microsoft вырос менее чем на 1%. После пандемии COVID-19 ситуация может измениться: теперь при отборе кандидатов работодатели больше ориентируются на их навыки, чем на место жительства или происхождение. В результате состав команд станет более разнообразным, что может позитивно отразиться на качестве итоговых продуктов. Правда, чтобы это произошло в действительности, компаниям предстоит не только нанять представителей различных культур, но и помочь им встроиться в коллектив.

Потеря интереса к университетским ярмаркам вакансий

Количество участников университетских мероприятий резко сократится — процесс трудоустройства большинства выпускников будет проходить онлайн. Это связано как с необходимостью социального дистанцирования, так и с тем фактом, что многие бизнесы и учебные заведения уже не вернутся к привычному укладу.

Новый подход пойдет на пользу и компаниям, и кандидатам. Сейчас многие работодатели ищут стажеров в нескольких ведущих учебных заведениях, упуская отличных программистов из Аризоны, Южной Калифорнии или Ирвайна. После пандемии на первый план выйдут реальные умения, что существенно упростит доступ к сфере IT.

Появление новых профессий

В ближайшее время компаниям потребуются специалисты по организации удаленной работы. Они возьмут на себя такие процессы, как подбор подходящей среды для онлайн-совещаний, ведение документации и многое другое. Кроме того, появятся консультанты, которые будут настраивать рабочие процессы в удаленных подразделениях.

Снижение важности личных встреч

Последний шаг в процессе привлечения финансирования — это встреча с инвесторами. Если стартап дошел до этого этапа, стороны почти наверняка подпишут договор — это происходит в 80% случаев.

При приеме на работу соотношение совсем другое — лишь 30% собеседований заканчиваются заключением контракта. После пандемии этот показатель существенно вырастет, потому что изучение навыков сотрудника будет проходить онлайн, а во время интервью кандидат будет знакомиться с с командой и проектом. Если эта встреча пройдет успешно, его скорее всего примут в штат.

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