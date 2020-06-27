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Tatler поместил на обложку россиянок из Кремниевой долины

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Журнал Tatler разместил на обложке июльского выпуска россиянок, занимающихся бизнесом в Кремниевой долине. Издание решило рассказать о наших соотечественницах после выхода фильма Юрия Дудя.

Tatler поместил на обложку россиянок из Кремниевой долины
«В материале Tatler речь пойдет о наших соотечественницах, благодаря которым в Долине появились виртуальные друзья, голосовой помощник-стилист и даже один джаз-бар», — пишет издание.

Свои истории рассказали операционный директор Cherry Labs Марина Давыдова, менеджер по исследованию продукта в Netflix Альбина Ицхоки, создательница фонда Day One Ventures Маша Дрокова.

Также о переезде и работе в Долине рассказывают соосновательница LinguaTrip & Fluent.Express Марина Могилко, создательница благотворительных фондов «Журавлик» и Grains of Good Foundation Ольга Журавская, основательница Epytom и Grintern Анастасия Сартан и Женя Куйда, запустившая чат-бот Replica.

Напомним, фильм Дудя о Кремниевой долине вышел в апреле и вызвал, в том числе, критику. Так, основатель Telegram Павел Дурова заявил, что в фильме перечислены только плюсы переезда в Долину, а герои обходят острые углы и концентрируются на позитивных сторонах.

Напомним, Rusbase выпустил проект Silicon (W)alley — 30 историй о девушках, которые переехали в Долину.

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