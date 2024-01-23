В британском университете появятся лекторы-голограммы

Скоро такая возможность появится у студентов Университета Лафборо, где будут тестировать технологию на базе ИИ, способную создать реалистичную голограмму любого человека.

Любой преподаватель подтвердит: заманить студентов на утреннюю лекцию — непростая задача. Однако урок физики с Альбертом Эйнштейном или мастер-класс по дизайну с Коко Шанель наверняка заинтересует даже самых ленивых.

С помощью технологии Университет Лафборо планирует приглашать спортивных ученых из Массачусетского технологического института, которые научат студентов направления «Мода» создавать иммерсивные шоу, а также проверять, как будущие менеджеры справляются со сложными ситуациями в бизнесе.

Как утверждает Викки Лок, директор по бакалавриату Бизнес-школы Лафборо, студенты «обожают» этот гаджет и хотят сделать с ним селфи. По ее словам, им гораздо интереснее, когда приглашенный лектор выступает в виде голограммы, а не по Zoom.

Университет будет тестировать технологию в течение года и официально включит ее в учебную программу в 2025 году.

Эти голографические устройства создает американская компания Proto. Среди ее клиентов — BT и IBM, которые используют технологию во время встреч, чтобы снизить потребность в корпоративных поездках. Proto также работает с модным ритейлером H&M над созданием интерактивных витрин в Стокгольме.

Дэвид Нуссбаум основал Proto четыре года назад, а ранее работал над голограммами умерших знаменитостей. Он говорит, что его компания скоро сможет вернуть к жизни некоторых из величайших мыслителей 20-го века.

Как утверждает Нуссбаум, технология Proto способна проецировать изображение Стивена Хокинга или любого другого человека, создавая впечатление, будто он находится рядом с вами.

«ИИ — часть нашей жизни, нравится это людям или нет», — считает Нуссбаум. По его словам, компания стремится доказать: не обязательно быть эксцентричным миллионером или знаменитостью, чтобы иметь свою голограмму.

Гэри Бернетт, профессор цифрового творчества Университета Лафборо, утверждает, что иммерсивные технологии и ИИ — это «новые формы грамотности», и именно они пригодятся студентам в будущей карьере.

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В американском университете появятся ИИ-студенты

Проректор Рэйчел Томсон считает, что технология поможет университету реализовать стратегию устойчивого развития. Так приглашенным лекторам не придется прилетать лично, а студенты, изучающие инженерию, дизайн и творческие искусства, смогут использовать меньше материалов для создания прототипов.

Помимо этого, по сравнению с видеозвонками, с Proto гораздо легче демонстрировать сложное оборудование, например двигатель.

Нуссбаум рассказал, что компании и крупные учреждения, такие как университеты, — первый шаг в плане Proto. В течение следующих полутора лет он надеется выпустить устройства меньшего размера, которые будут стоить менее $1 тыс.

Нуссбаум добавил, что благодаря ИИ можно создать аватар любого человека в мире, но отметил, что это может повлечь за собой юридические последствия.

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Фото на обложке: Yuangeng Zhang / Shutterstock