Как я сэкономила тысячи долларов, путешествуя по США и присматривая за домами и кошками

Мэдолин Гурли работает ситтером — она присматривает за хозяйством и домашними питомцами, пока их владельцы находятся в отпуске. Эта работа позволяет ей не только бесплатно жить в роскошных домах, но и путешествовать по стране.

Мое путешествие началось с внезапной, одноразовой подработки, которое я тогда воспринимала, как просто бесплатную возможность в Сан-Франциско на новогодних праздниках в обмен на присмотр за домом и кошкой. Так я провела 10 дней, а потом еще четыре раза летала из Австралии в США, чтобы еще поработать ситтером. Я ездила из Сиэтла в Бостон, Цинциннати и Санта-Фе, по пути заглядывая в другие города. Во время своей последней поездки я присматривала за домами и кошками в четырех штатах. По ощущениям такая работа похожа на долгий летний отпуск, в котором вам составят компанию дружелюбные питомцы.

Как стать ситтером

За годы работы я пользовалась разными площадками для ситтеров. У каждой действуют свои цены, но если посчитать, сколько вы экономите на проживании, то аккаунт довольно быстро окупает себя.

TrustedHousesitters: аккаунт для ситтера стоит $119 в год, если хотите зарегистрироваться и как владелец дома, и как ситтер, то нужно будет платить $148 в год. Это мой самый любимый сайт. На нем больше всего предложений, но и больше конкуренции.

аккаунт для ситтера стоит $119 в год, если хотите зарегистрироваться и как владелец дома, и как ситтер, то нужно будет платить $148 в год. Это мой самый любимый сайт. На нем больше всего предложений, но и больше конкуренции. housecarers.com: $50 в год. Именно здесь я нашла одно из самых незабываемых предложений, благодаря которому встретила Рождество в Колорадо.

$50 в год. Именно здесь я нашла одно из самых незабываемых предложений, благодаря которому встретила Рождество в Колорадо. MindMyHouse: $20 в год. Самая низкая стоимость аккаунта из всех площадок. Однако я отвечала на множество объявлений на этом сайте, но получила только одно предложение о работе.

$20 в год. Самая низкая стоимость аккаунта из всех площадок. Однако я отвечала на множество объявлений на этом сайте, но получила только одно предложение о работе. House Sitters America: $30 в год. Как видно из названия, на этом сайте можно найти объявления только от владельцев домов в США. Однако у площадки есть региональные версии для Австралии, Канады и Великобритании, правда, за аккаунт для каждой придется платить отдельно.

Хаус-ситтинг — это возможность жить в прекрасном доме и ухаживать за ним. В 2018 году я присматривала 10 дней за гигантским домом в Боулдере (штат Колорадо). Он был просто огромен и располагался в удобном месте — если бы я снимала его на такой же срок через Airbnb, то проживание обошлось бы мне в почти $8 тысяч. Я никогда бы не смогла жить в таком доме, даже если разделила сумму аренды с друзьями. Получается, что мой годовой аккаунт на housecarers.com окупил себя сотни раз.

У большинства таких площадок есть реферальные программы — за каждого приглашенного участника вы получаете несколько месяцев бесплатного пользования или же небольшую сумму, которой можно покрыть часть оплаты аккаунта в следующем году.

Фото: Мэдолин Гурли

Объявления о поиске людей, которые будут присматривать за домом или питомцами, можно найти и на Facebook, но специальные площадки для такой работы вызывают больше доверия. Да и там чтобы получить статус «проверенного» аккаунта пользователи должны отправить скан своего паспорта.

Экономия на транспорте

Когда вы путешествуете и работаете ситтером, вы можете сэкономить немало денег. Заказчики часто помогали мне добраться из аэропорта или подвозили до него — а это экономия в $20-40 за каждую поездку. Таким образом за два года работы я сэкономила на транспорте почти $800.

Некоторые владельцы домов оставляли мне свою транспортную карту. Однажды я присматривала за двумя персидскими кошками молодой пары из Бостона — и хозяева сказали, что я могу пользоваться их месячным проездным. Поездка на общественном транспорте в Бостоне стоит $2,90, так что в сумме за две недели я сэкономила около $280. В итоге я могла свободно изучать город и не беспокоиться о том, сколько потрачу на проезд.

Фото: Мэдолин Гурли

Сколько денег уходит на еду

Пара из Бостона также сказала мне, что я могу есть все продукты в доме. У некоторых хозяев были довольно большие огороды и мне было разрешено собирать урожай. В июле 2019-го я присматривала за домом и кошкой в Остине — и хозяева вручили мне подарочную карту на $100 для супермаркета Whole Foods. Изначально я не знала номинала карты и думала, что на ней максимум $10 или $20. Каково было мое удивление, когда купила утром немного еды и кассир сообщил, что на карте осталось еще $90. В итоге карты хватило, чтобы покрыть все расходы на продукты за все мое время пребывания.

Пара из Остина была самыми щедрыми хозяевами из всех — они даже угостили меня вегетарианским тако, когда мы встретились в аэропорту. Все это говорит о том, как благодарны могут быть некоторые люди за то, что вы присматриваете за их домом и питомцами. А так обычно я трачу на еду от $10 до $20 в день — покупаю свежие фрукты и выпечку, а также заглядываю в местные кафе.

Фото: Мэдолин Гурли

На чем лучше ездить по стране

Перемещаться между городами недешево. Я обычно летаю лоукостером Southwest, потому что у них есть недорогие билеты, в стоимость которых стоит два места багажа. Если же вы готовы рано вставать или ездить ночью, можно путешествовать на автобусе, что очень дешево. Несколько раз я ездила на автобусах Megabus, но обычно выбираю Greyhound, потому что у них есть маршруты в города, где меньше туристов. Хорошие предложения бывают у поездов Amtrak — однажды мне нужно было ехать из Бирмингема в Новый Орлеан, и билет на поезд стоил всего $38, а на автобусе я бы добралась за $77.

Вид из дома в Боулдере. Фото: Мэдолин Гурли

В некоторых случаях вам может понадобиться машина — например, когда я присматривала за домом в Боулдере, то до него можно было добраться только на автомобиле, потому что он располагался на вершине горы, куда не ходили автобусы. В аэропорту Денвера я взяла машину через сервис Alamo — там обычно самые низкие цены — 10 дней аренды обошлись мне примерно в $350. С учетом расходов на бензин и проезд по платным дорогам, на машину я потратила в сумме около $550.

Так что, если бесплатное проживание в чужом доме кажется вам прекрасным предложением, не забывайте, что кое-какие расходы у вас все-таки будут.

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Любой путешественник может найти для себя идеальное место — где можно пожить пару дней или несколько недель, где надо присматривать только за кошкой или за целой фермой с животными. Да, на что-то придется потратиться, но я останавливалась в совершенно уникальных домах в удивительных кварталах и познакомилась с огромным количеством прекрасных людей и милейших питомцев, и могу сказать, что оно того стоит.

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