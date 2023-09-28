Почему наш мозг пропускает информацию и как привлечь к ней внимание

Недавний опрос показал: около половины людей удаляют письма, даже не читая. Наш мозг очень избирателен, и прежде чем погрузиться в текст, оценивает, какую пользу получит, и стоит ли это затраченных усилий. Именно поэтому инструкции из email часто игнорируются, а сообщения остаются без ответа. Разбираемся, что побуждает нас обратить внимание на информацию.

Каждый раз, когда читатель видит текст — даже такой короткий, как email, сообщение в чате, Slack или публикация в социальных сетях, — в его голове разворачивается четырехэтапный процесс:

прежде всего, надо решить, стоит ли вообще с ним взаимодействовать;

если да — когда это сделать: сейчас или позже;

сколько времени и внимания этому уделить;

наконец, если сообщение требует реакции, нужно решить, отвечать на него или нет.

Эти решения часто принимаются почти мгновенно, практически неосознанно. Но за этот короткий промежуток времени происходит огромное количество мыслительных процессов.

Вопрос 1: Стоит ли это нашего внимания?

Получая сообщение, читатель автоматически проверяет: нужно ли тратить на это время? Стоит ли вообще утруждать себя?

Выбирая между альтернативами, люди взвешивают ожидаемые затраты и выгоды, а затем выбирают наилучший вариант, с максимумом выгод и минимумом затрат. Наше время драгоценно, поэтому порог для взаимодействия может быть довольно высоким.

Недавний опрос среди примерно 1800 работающих специалистов показал, что около половины удаляют полученные письма, не читая их.

Если вариантов много, мы выбираем первый, который покажется достаточно хорошим, вместо того чтобы тратить усилия на поиск наилучшего. Вспомните, сколько контента есть на Netflix. Потребуется немало времени, чтобы выбрать самый лучший фильм для просмотра. Но если выбрать достаточно хороший, на это уходит всего пара минут.

Выбирая «достаточно хороший» вариант, мы способны ориентироваться в сложных решениях с большим объемом информации — от поиска фильма на вечер до работы с электронной почтой.

Читатели часто делают вывод о ценности контекста, учитывая его «оболочку» — легкодоступную информацию, которая указывает на содержание:

для email этой информацией может быть адрес отправителя или тема письма,

для служебной записки — заголовок,

для обычного письма это может быть обратный адрес или формат конверта.

По сути, мы действительно судим о книге по ее обложке. Читатели видят эти подсказки, а затем применяют эмпирические правила, чтобы определить, стоит ли уделить этому внимание.

Они также учитывают связанные с этим затраты: сколько времени и усилий потребуется? Все эти факторы влияют на решения читателей. С большей вероятностью они обратят внимание на короткие сообщения или на контент, в котором будто бы проще сориентироваться — кажется, что для прочтения потребуется меньше времени, внимания и усилий.

В этом есть очевидный смысл, но занятые читатели, которым не хватает времени и внимания, иногда могут действовать нелогично: они склонны отдавать предпочтение настоящему, а не будущему.

Большинство из нас предпочитают заниматься приятными, легкими и приносящими удовлетворение делами сейчас, а сложные и менее приятные откладывать на потом.

Вопрос 2: Когда это читать?

Вернемся к примеру Netflix с точки зрения затрат. Представьте, что обширный набор предложений сократился всего до пары вариантов. Как выбрать, какой посмотреть прямо сейчас?

Исследования показывают, что люди склонны предпочесть более приятный фильм, прежде чем перейти к тому, что воспринимается скорее как полезный или познавательный.

Другие исследования, в которых сравнивались профессиональные решения, продиктованные «хочу» и «должен», подтвердили, что люди склонны откладывать решение на потом, прежде чем приступить к более сложным и менее приятным задачам.

Если у человека есть смешанный набор простых и сложных заданий, он обычно сначала берется за легкие. Закономерность сохраняется, даже если предложить финансовые стимулы для определения приоритетов в трудных задачах.

Точно так же, как мы отказываемся от выгод, чтобы иметь хорошие вещи сейчас, мы также готовы нести расходы, чтобы отложить неприятное на потом.

В одном опросов среди студентов участники сообщили, что предпочли бы простоять в пробке 31 минуту через неделю, 30 минут прямо сейчас.

Если вы пишете что-то, с чем, по мнению предполагаемого читателя, будет неприятно взаимодействовать, он отложит чтение на потом.

Тенденция отдавать предпочтение настоящему перед будущим заложена в нас на глубинном уровне.

Определенные участки мозга, связанные с немедленным вознаграждением (области, связанные с лимбическим вознаграждением), активизируются, когда мы рассматриваем варианты, которые включают желаемые результаты сейчас, но остаются в целом бездействующими при рассмотрении вариантов, которые подразумевают отложенное вознаграждение.

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Все эти расчеты затрат и выгод напрямую связаны с тем, как мы взаимодействуем с получаемыми сообщениями.

Занятые читатели, скорее всего, отдадут предпочтение материалам, с которыми, по их мнению, можно справиться легко и быстро.

И наоборот, они будут склонны избегать сообщений, которые кажутся длинными и отнимут много времени. Поэтому они откладываются на потом.

Вопрос 3. Как это читать?

На самом деле все читают по диагонали.

Занятые читатели стремятся извлечь как можно больше пользы из взаимодействия с контентом, уделяя ему как можно меньше времени и внимания. И для этого они не всегда читают каждую строку.

Человек может внимательно изучить один раздел, бегло просмотреть другой и перейти к следующему в поисках конкретной информации, которую он считает актуальной.

Наше внимание всегда рискует переключиться на что-то другое.

Читая по диагонали, легко пропустить ключевую информацию. Читая внимательно, мы не пропустим так много, но это требует гораздо больше времени и внимания.

В целом, чтение ради пользы — это эффективная стратегия, которая позволяет получить как можно больше информации при минимальных затратах времени и внимания. Но есть проблема: ценность некоторых сообщений может быть осознана только в том случае, если прочесть их полностью.

Как привлечь внимание к информации

Хотите, чтобы ваши письма читали до конца, а сообщения не игнорировали? Эти приемы помогут увеличить шансы на успех:

пишите кратко и/или структурированно,

продемонстрируйте ценность текста,

сделайте контент не только полезным, но и приятным,

предложите информацию, на которую действительно стоит потратить время.

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Фото на обложке: ImYanis / Shutterstock