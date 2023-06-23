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Истории

Как продвигать люксовые товары: 3 научно-обоснованных способа

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Что делает бренд роскошным? Дело не только в качестве товара и его дизайне, но и в маркетинге. В материале — о том, как сделать так, чтобы потребители ассоциировали ваш бренд с роскошью.

Как продвигать люксовые товары: 3 научно-обоснованных способа

Избегайте скидок

В 2004 году исследователи изучили, как на выбор потребителей влияет отмена скидки на товар. Вот что они обнаружили.

  • Снижение цен делает продукт менее эксклюзивным, поскольку он становится доступен более широкому кругу людей. А вместе с этим он теряет и статус, и спрос.
  • Потребители более склонны ждать следующей скидки, если речь идет о предметах роскоши.
  • Эффект асимметричен: чем больше была отмененная скидка, тем сильнее падал спрос.

Используйте замедленную съемку

Исследование 2023 года показало: потребители воспринимают продукт или бренд как более люксовый, если в его рекламном ролике используется замедленная съемка.

Такая съемка усиливает чувство погружения, оставляя желание приобрести рекламируемый продукт. Эффект актуален для разных категорий (шоколад, шампунь, минеральная вода, вино) и стран (Великобритания, США, Франция).

Измените размер логотипа

Согласно исследованию 2010 года, размер логотипа на предметах роскоши зависит от двух факторов:

  • богатства потребителя и его потребности в статусе;
  • его желания ассоциироваться с членами своей и других групп или дистанцироваться от них.

Поэтому важно учитывать, к какой из трех групп относится ваша аудитория.

  1. Состоятельные потребители, которые хотят ассоциироваться со своей группой и выбирают ненавязчивый брендинг, узнаваемый только для них.
  2. Состоятельные потребители, которые хотят выделяться среди менее состоятельных и выбирают предметы роскоши, подчеркивающие их статус.
  3. Менее состоятельные потребители, которые хотят ассоциироваться с более богатыми и готовы приобретать подделки.

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Фото на обложке: DmyTo / Shutterstock

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