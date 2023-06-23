Как продвигать люксовые товары: 3 научно-обоснованных способа

Что делает бренд роскошным? Дело не только в качестве товара и его дизайне, но и в маркетинге. В материале — о том, как сделать так, чтобы потребители ассоциировали ваш бренд с роскошью.

Избегайте скидок

В 2004 году исследователи изучили, как на выбор потребителей влияет отмена скидки на товар. Вот что они обнаружили.

Снижение цен делает продукт менее эксклюзивным, поскольку он становится доступен более широкому кругу людей. А вместе с этим он теряет и статус, и спрос.

Потребители более склонны ждать следующей скидки, если речь идет о предметах роскоши.

Эффект асимметричен: чем больше была отмененная скидка, тем сильнее падал спрос.

Используйте замедленную съемку

Исследование 2023 года показало: потребители воспринимают продукт или бренд как более люксовый, если в его рекламном ролике используется замедленная съемка.

Такая съемка усиливает чувство погружения, оставляя желание приобрести рекламируемый продукт. Эффект актуален для разных категорий (шоколад, шампунь, минеральная вода, вино) и стран (Великобритания, США, Франция).

Измените размер логотипа

Согласно исследованию 2010 года, размер логотипа на предметах роскоши зависит от двух факторов:

богатства потребителя и его потребности в статусе;

его желания ассоциироваться с членами своей и других групп или дистанцироваться от них.

Поэтому важно учитывать, к какой из трех групп относится ваша аудитория.

Состоятельные потребители, которые хотят ассоциироваться со своей группой и выбирают ненавязчивый брендинг, узнаваемый только для них. Состоятельные потребители, которые хотят выделяться среди менее состоятельных и выбирают предметы роскоши, подчеркивающие их статус. Менее состоятельные потребители, которые хотят ассоциироваться с более богатыми и готовы приобретать подделки.

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Фото на обложке: DmyTo / Shutterstock