Как продвигать люксовые товары: 3 научно-обоснованных способа

Что делает бренд роскошным? Дело не только в качестве товара и его дизайне, но и в маркетинге. В материале — о том, как сделать так, чтобы потребители ассоциировали ваш бренд с роскошью.
Избегайте скидок
В 2004 году исследователи изучили, как на выбор потребителей влияет отмена скидки на товар. Вот что они обнаружили.
- Снижение цен делает продукт менее эксклюзивным, поскольку он становится доступен более широкому кругу людей. А вместе с этим он теряет и статус, и спрос.
- Потребители более склонны ждать следующей скидки, если речь идет о предметах роскоши.
- Эффект асимметричен: чем больше была отмененная скидка, тем сильнее падал спрос.
Используйте замедленную съемку
Исследование 2023 года показало: потребители воспринимают продукт или бренд как более люксовый, если в его рекламном ролике используется замедленная съемка.
Такая съемка усиливает чувство погружения, оставляя желание приобрести рекламируемый продукт. Эффект актуален для разных категорий (шоколад, шампунь, минеральная вода, вино) и стран (Великобритания, США, Франция).
Измените размер логотипа
Согласно исследованию 2010 года, размер логотипа на предметах роскоши зависит от двух факторов:
- богатства потребителя и его потребности в статусе;
- его желания ассоциироваться с членами своей и других групп или дистанцироваться от них.
Поэтому важно учитывать, к какой из трех групп относится ваша аудитория.
- Состоятельные потребители, которые хотят ассоциироваться со своей группой и выбирают ненавязчивый брендинг, узнаваемый только для них.
- Состоятельные потребители, которые хотят выделяться среди менее состоятельных и выбирают предметы роскоши, подчеркивающие их статус.
- Менее состоятельные потребители, которые хотят ассоциироваться с более богатыми и готовы приобретать подделки.
Фото на обложке: DmyTo /
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