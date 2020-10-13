Четыре качества, которые помогают добиться успеха

Иногда кажется, что у некоторых людей способность добиваться успеха заложена на генетическом уровне. Мы можем злиться или завидовать им, но лучше понаблюдать за ними и перенять полезные привычки. Вот четыре качества успешных людей, которые может развить в себе каждый человек.

Умение общаться

Люди — социальные существа. Когда мы покупаем вещи или сидим в кафе, то обращаем внимание на продавцов и официантов. На собеседовании от наших коммуникативных навыков часто зависит, получим ли мы работу. Умение общаться с другими людьми — важная составляющая успеха.

«На ваши знания и положение влияют идеи и опыт людей, с которыми вы общались в своей жизни», — отмечает американский предприниматель и автор книги «Никогда не ешьте в одиночку» Кейт Феррацци.

Те, кто всегда достигают поставленных целей, уделяют время продуктивному и уверенному общению с другими людьми. При этом они относятся ко всем одинаково уважительно.

Здоровые амбиции

Амбиции важны, однако нельзя ставить их во главу угла. Многие успешные люди амбициозны, но мы понимаем это только тогда, когда они делают очередной шаг по карьерной лестнице. Они проявляют амбиции, если оказываются в нужном месте в нужное время.

Нездоровые амбиции могут оттолкнуть людей, которые могли бы вам помочь. Определитесь, чего вы хотите, тренируйте навыки и будьте готовы проявить себя. Но не давите на окружающих в попытке добиться успеха.

Стремление действовать, а не ждать

Когда большинство людей только узнает о новом тренде, кто-то уже зарабатывает на нем. Как им это удается? Все очень просто: они действовали, пока другие ждали и анализировали ситуацию.

Предприниматель и инвестор Джон Деймонд начал свой путь с продажи футболок ручной работы на улицах Нью-Йорка. У него не было денег, офиса или фабрик. Сегодня Деймонд возглавляет многомиллионный бренд одежды FUBU.

«Я придумал фразу: "Время никогда не будет идеальным, поэтому мы можем только идеально использовать свое время», — говорит Деймонд.

Никогда не поздно начать собственный проект. Вы уникальны, поэтому у вас есть шансы даже на конкурентном рынке.

Желание добиться большего

Президент США Дональд Трамп часто использует пословицу: «Одевайтесь для работы, которую хотите, а не для той, которая у вас есть». В этом есть смысл: успешные люди планомерно идут к поставленным целям и чувствуют себя комфортно, когда достигают их.

Определите, чего вы хотите. Составьте план. Действуйте. Будьте уверенными, а не высокомерными — и тогда вы сможете добиться успеха.

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