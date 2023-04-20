Как сообщить плохую новость сотрудникам

Одна из обязанностей руководителя — делиться с командой непростыми решениями компании и разбираться с их последствиями. Эти рекомендации помогут провести такой разговор с сотрудниками честно и открыто, не обесценивая их опыт.
Начните с главного
Есть мнение, что если подходить к новости постепенно, то она меньше расстроит слушателей. Однако это лишь увеличит беспокойство перед неизбежным шоком.
Поэтому просто сообщите информацию напрямую, а затем выразите понимание и сочувствие.
Сделайте паузу
Ваши слова могут дойти до людей не сразу — в зависимости от того, насколько решение неожиданно и какие последствия несет. Не торопитесь. По возможности установите зрительный контакт со всеми слушателями, дайте им время осмыслить информацию и лишь затем продолжайте.
Возьмите ответственность на себя
Объясните, как начальство принимало это решение, с какими компромиссами столкнулось и какими принципами руководствовалось. Учтите, что некоторые могут его не поддержать. Не перекладывайте вину на других: будучи руководителем, вы являетесь агентом организации и обязались выполнять эту роль при трудоустройстве.
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Будьте честны — не позволяйте желанию нравиться всем взять верх. Даже если вы не участвовали в принятии решения, ваша обязанность состоит в том, чтобы донести до людей логику руководства. Если это невозможно по этическим соображениям, вероятно, стоит задуматься о смене работы.
Проявите сочувствие
Сообщите, что понимаете, как это решение отразится на всех, и разделяете эмоции людей по этому поводу. При этом лучше слегка преувеличить возможные последствия, чем преуменьшить их.
Предложите поддержку
В завершении сообщите, что каждый сотрудник может обратиться к вам за разъяснениями и помощью. Не стоит ожидать, что на этом вопрос будет закрыт, а в вашу сторону посыпятся благодарности. Людям потребуется время, чтобы все обдумать. Сосредоточьтесь на их потребностях, а не на своих.
Подтвердите слова действиями
Покажите свою готовность помогать на практике. Например, пригласите сотрудников на обед или онлайн-встречу. Даже если вы по-разному смотрите на произошедшее, это покажет, что вы заботитесь о них. Более того, так можно завести ценные отношения — даже если этому предшествовали плохие новости.
Такие события испытывают нашу эмоциональной зрелость, честность и сострадательность. Важно отнестись к ним внимательно — это не только меньшее, чем мы обязаны людям, которых это затронуло, но и возможность стать лучшим человеком и руководителем.
Фото на обложке: fizkes /
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