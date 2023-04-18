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10 ошибок начинающего руководителя

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Вспоминая начало своей карьеры, менеджер вряд ли думает о чувстве власти или новых визитках. Самые яркие эмоции связаны с первыми ошибками на руководящей должности. В материале — 10 наиболее распространенных ошибок, которые допускают неопытные руководители.

10 ошибок начинающего руководителя

Журнал Fast Company спросил лидеров бизнеса, что не рекомендуется делать начинающим менеджерам. Они рассказали о своем опыте и допущенных ими ошибках.

Не давать прямую обратную связь

Впервые я стала руководителем в 24 года, и у меня была команда из 20 человек. Мне было трудно давать честную обратную связь непосредственным подчиненным...

Казалось, будет проще просто прикрыть их и сделать все самостоятельно. Тогда я не понимала, что конструктивная обратная связь — отличный инструмент для сотрудников, который помогает им становиться лучше и расти. Если я не даю им последовательную обратную связь, значит, я мешаю им лучше работать.

А еще это мешает расти мне, потому что я не могу делегировать. Сегодня я верю в подход «Радикальной прямоты» (книга, написанная Ким Скотт), который лучше всего определить как способность напрямую бросать вызов, одновременно демонстрируя искреннюю заботу.

Гали Арнон, CMO Fiverr

Не уделять внимание построению команды

Я была чуть старше 20, когда получила свою первую руководящую должность. Если у вас нет формального управленческого образования  которого у меня не было, вы либо учитесь плавать, либо тонете. Моей ошибкой было решить, что все остальные в команде довольны своим положением.

Как же я ошибалась. Я быстро поняла, что сплоченность команды очень важна и помогает другим добиться успеха. Я при каждой возможности благодарила коллег и отмечала ценность их работы. Я все время говорила: «В слове "команда" нет буквы "я"».

Линда Скорцо, CEO Hiring Indicators

Извиняться вместо того, чтобы устранять проблему

Мне было 22 года, и меня недавно назначили командиром взвода в армии. В моем подчинении были 25 солдат. Мы были в полях, и я выбрал неподходящее время и пропустил доставку еды, так что мой взвод в тот вечер не поел.

Это была большая ошибка, которая коснулась всех нас. Я без конца извинялся перед сержантом. Никогда не забуду, как он посмотрел мне прямо в глаза и ответил: "Перестань извиняться и реши проблему".

Сегодня я CEO, и я никогда не забуду этот совет. Культура нашей компании заключается в том, чтобы пробовать новые идеи и решения, но если они терпят неудачу, мы не ищем оправданий, а активно ищем другие варианты.

Дэйв Хейни, CEO Surety Systems, Inc.

Никогда не просить о помощи

Одна из вещей, о которых я жалею — это то, что в нужный момент я не обращалась за помощью. Я занимаю должность менеджера уже больше года, и мне было 27, когда я впервые узнала, что мне придется управлять несколькими людьми.

Чтобы избежать выгорания, нужно открыто говорить о том, когда вам тяжело. Поговорите со своим начальником и коллегами, поскольку они, вероятно, тоже прошли через это. И только потому, что вы занимаете более высокую позицию, не значит, что вам нельзя просить о помощи или получать ее.

В конце концов, вы человек и испытываете человеческие эмоции. Не стоит сдерживать свои чувства, если можете рассчитывать на помощь.

Сара Блоксидж, директор по маркетингу, Sixth City Marketing

Навязывать строгий дресс-код

В начале моей карьеры руководителя один из подчиненных ходил в офис в шортах. Хотя в нашей компании было 800 человек и дресс-код в целом был расслабленным, я хотел, чтобы моя команда выглядела профессиональнее. Меня не волновало, что CTO был в шортах и шлепанцах.

Тогда я попросил этого сотрудника изменить его отношение к внешнему виду. Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо было со стороны менеджера низшего звена требовать соблюдать более строгие правила. А сейчас я и сам хожу на работу в шортах.

Логан Мэллори, вице-президент по маркетингу, Motivosity

Пытаться мотивировать всех одинаково

Став руководителем, я пробовал общий подход к мотивации, основанный на моем собственном опыте. Я пытался побуждать команду с помощью того, что подходило мне и нескольким другим коллегам. Но я быстро понял, что мы и наши мотивы настолько разные, что нужен индивидуальный подход.

Проактивно обсуждая мотивацию с каждым, можно сохранять ее в каждом и поддерживать вовлеченность на собственных условиях.

Рубен Гамез, основатель и CEO SignWell

Считать определенные задачи ниже своего достоинства

Когда много лет назад я начал работать менеджером, у меня было большое эго. Я чувствовал, что перешел на новый уровень в иерархии, и это давало мне определенные привилегии. Моей ошибкой было решить, что определенные задачи были ниже моего достоинства. Я не хотел выносить мусор или выполнять другую "черную" работу.

В конце концов, мой наставник сказал: "Я бы никого не просил делать ничего такого, чего не сделал бы сам". Затем этот руководитель высшего звена принялся собирать мусор у 80 человек в нашем офисе вместо меня.

Это был ценный урок смирения, и он запомнился мне на долгие годы. Сегодня мое время более ценно, когда я работаю над тем, в чем преуспеваю. Но я никого не попрошу сделать то, чего не сделал бы сам. Запомните этот урок, и вы станете более чутким и харизматичным управленцем.

Деннис Консорте, консультант по лидерству, Snackable Solutions

Контролировать все до мелочей

Я впервые стал менеджером, когда мне было 22 года, и это было одновременно невероятно страшно и захватывающе. Моя самая большая ошибка, которой следует избегать другим начинающим руководителям, — это микроменеджмент. Это может происходить естественным образом, но в большинстве случаев это приведет к снижению морального духа и производительности в команде.

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Я постарался больше сосредоточиться на поддержке, а не на контроле, четко озвучивать ожидания и предоставлять возможность самостоятельно мыслить и решать проблемы. Это давало им автономию и возможность проявлять инициативу. Такой подход помог нам всем лучше озвучивать мысли и отвечать за свои действия.

Трэвис Линдемоен, управляющий директор nexus IT group

Не прислушиваться к коллегам

Мне было 23 года, когда я впервые стал менеджером. Я чувствовал себя взволнованным и готовым принять вызов. Однако моей ошибкой было не уделять времени тому, выслушать сотрудников и узнать об их индивидуальных сильных и слабых сторонах. Я думал, что могу просто сказать им, что делать. Я быстро выяснил, что это не так...

Самый большой урок, который я усвоил, заключался в том, что общение и понимание необходимы, чтобы управлять.

Я узнал, что работа менеджера требует терпения, сопереживания и готовности учиться у других. Важно найти время, чтобы наладить отношения со своими сотрудниками.

Дастин Рэй, co-CEO и директор по развитию IncFile

Не делегировать задачи

Ошибка, которую я допустил в начале своей карьеры, заключалась в том, что я не делегировал полномочия. Я был так увлечен деталями и заботой о том, чтобы все было идеально, что брал на себя гораздо больше, чем было необходимо.

Но правда в том, что хороший менеджмент предполагает делегирование задач тем людям, которые лучше всего подготовлены для выполнения этой работы, будь то уникальный набор навыков, опыт работы или даже доступность.

Это высвободило у меня больше времени для разработки стратегии, управления моральным духом команды и не увязания в деталях.

Станислав Хилобоченко, вице-президент по работе с клиентами Clario

Мы все совершаем ошибки. Кажется, что начинающие менеджеры просто допускают их чаще. Главное — быть готовым признать свой промах и найти в себе силы его исправить.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney

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