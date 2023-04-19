Добровольцы проведут год, имитируя жизнь на Марсе

С июня четверо участников эксперимента Chapea поселятся на космической базе в Хьюстоне. Им предстоит воспроизвести быт будущих астронавтов и регулярно проходить тесты, чтобы отследить, как изоляция влияет на организм и разум человека.

Может показаться, что мы на Марсе. Под ногами шуршит песок, а солнечные панели и оборудование покрыты тонким слоем красной пыли. Но добраться сюда можно и без космического корабля. Мы находимся в углу Космического центра NASA имени Джонсона в Хьюстоне, в большом белом складе, неподалеку от поля для диск-гольфа и трамвайного маршрута для туристов и школьных групп.

С июня этого года здесь стартует эксперимент, участники которого проведут год, имитируя жизнь на марсианской базе.

«По мере того, как мы перемещаемся с низкой околоземной орбиты, с Луны на Марс, у нас будет гораздо больше ограничений в ресурсах, чем на Международной космической станции, и мы будем намного дальше от Земли или какой-либо помощи», — рассказывает доктор Грейс Дуглас, главный исследователь проекта Chapea.

Четыре члена экипажа будут жить в небольшом жилом блоке, который был построен с использованием огромного 3D-принтера, чтобы смоделировать, как NASA может создавать сооружения на поверхности Марса из марсианского грунта.

«Это действительно экстремальные условия, — говорит доктор Сюзанна Белл, возглавляющая лабораторию поведенческого здоровья и работоспособности в Космическом центре имени Джонсона NASA. — Вы просите людей жить и работать вместе более одного года. Они не только должны будут хорошо ладить, но и слаженно работать».

Эксперимент — очередной шаг к высадке людей на поверхность Марса. NASA заявляет, что надеется отправить людей на красную планету уже в 2030-х годах. Предположительно, в план первой миссии войдет 9-месячный полет и около 2 с половиной лет на поверхности, после чего астронавты вернутся на Землю.

Фото в тексте: NASA

Подготовка уже идет полным ходом в рамках программы «Артемида», первого полета астронавтов на Луну с 1972 года. В рамках миссий NASA также запускает Gateway, космическую станцию, которая будет вращаться вокруг Луны и служить промежуточной остановкой для полетов на Марс.

Попасть на Луну — значит попасть на Марс, а попасть на Марс означает испытать физическое и поведенческое здоровье экипажа в изоляции. Вот тут-то и вступает в игру проект Chapea.

Эта миссия — не первый эксперимент NASA в рамках долгосрочных пробных запусков перед отправкой людей в глубину космоса. В 2015 году астронавт Скотт Келли и космонавт Михаил Корниенко провели год на Международной космической станции. Ученые сравнили биометрические данные Келли с его однояйцевым близнецом, сенатором Марком Келли, находящимся на Земле, чтобы изучить последствия длительного космического полета.

В NASA также проводят серию «аналоговых миссий», предназначенных для имитации различных этапов освоения космоса здесь, на Земле.

«Независимо от того, насколько это сложно, масштабно или дорого, это все равно будет проще, чем во время космического полета», — объясняет Скотт Смит, глава лаборатории биохимии питания в Космическом центре имени Джонсона NASA.

«Поэтому, когда мы хотим посмотреть на потерю костной массы и мышечной массы, мы укладываем людей в постель. Когда мы хотим посмотреть на витамин D и людей, которые не видят солнца, мы отправляемся в Антарктиду. Когда мы рассматриваем оксидативный стресс, мы опускаемся на дно океана. А когда мы хотим взглянуть на замкнутую среду и стресс, мы строим камеры, подобные этой» — добавляет он.

В NASA не сообщают имена четверки, которая должна отправиться в среду обитания в июне, но отмечают, что она была отобрана по тем же критериям, что и корпус астронавтов. Это люди с учеными степенями в естесственных науках, которые соответствуют физическому и психологическому профилю, что делает их подходящими для такого эксперимента.

Дом площадью около 160 кв. м, рассчитанный на следующий год, включает в себя четыре отдельные комнаты и общую ванную комнату с душем и туалетом. Здесь есть выделенные рабочие места, медицинский пункт и зона отдыха с такими настольными играми, как «Монополия» и «Колонизаторы», а также приставки Play Station 3 и Super Nintendo.

Используя крытые теплицы, члены экипажа будут выращивать готовые к употреблению продукты, например помидоры и листовую зелень. Это позволит NASA оценить качество и эффективность своего плана по выращиванию сельскохозяйственных культур на Марсе.

NASA проанализирует их мусор, чтобы разработать продукты, которые можно будет повторно использовать в космосе. В сообщении между обитателями Chapea и внешним миром будет даже 22-минутная задержка связи, точно такая же, с какой астронавты столкнутся при общении с Землей.

Фото в тексте: NASA

Самой впечатляющей особенностью Chapea является песочница площадью около 111 кв. м. Для выхода из базы экипажу потребуется надеть имитацию скафандров и пройти через фальшивый воздушный шлюз, чтобы попасть во внешнюю часть среды обитания — надувной пузырь, наполненный песком и имитирующий марсианский ландшафт.

Именно здесь участники будут в парах выполнять задачи, которые в NASA называют «марш-бросками»: определить интересные породы, сфотографировать их, взять образцы для анализа, оценить место для строительства новых объектов, провести техническое обслуживание Chapea или очистить солнечные панели от песка.

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Также исследователи будут внимательно следить за признаками физического и психического стресса у участников.

NASA заявляет, что хочет сделать эксперимент максимально похожим на марсианский, что означает не только изоляцию, но и дополнительные искусственные источники стресса: ограничение ресурсов, отказ оборудования и большие рабочие нагрузки.

Например, у членов экипажа будет небольшой запас продовольствия, и им нужно будет тщательно распределять ресурсы. Им придется регулярно сдавать анализы крови и проходить психологические опросники.

«Мы очень заинтересованы в реакции на стресс в подобной ситуации, особенно в условиях длительной изоляции и заточения, — говорит Белл. — У нас не так много данных о том, что происходит с кем-то, находящимся в изоляции в течение года».

Дуглас отмечает, что участникам разрешается покидать среду обитания и эксперимент, если они пожелают, и на всякий случай также были выбраны два дублера.

«Мы настроили команду на успех, — говорит Белл, — но нам все еще нужны эти данные, прежде чем мы действительно отправим людей на Марс».

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