Работать из дома или из офиса? Стартапы готовят решения для любой ситуации

Пандемия потребовала адаптации не только работодателей и сотрудников, но и стартапов, которые создают для них полезные сервисы. Рынок инструментов для удаленной и гибридной работы набирает обороты, и в 2021 году может вырасти до $333 млрд. Рассказываем, какие проекты на нем уже существуют.

До пандемии стартап Envoy из Сан-Франциско продавал в офисы программы для регистрации посетителей. Его системы вели учет гостей и отслеживали, кто входит в здание.

Когда началась пандемия, и офисы были закрыты, Envoy адаптировал свой продукт. Он начал отслеживать не посетителей, а сотрудников, запустив систему скрининга, которая спрашивала их о возможных симптомах COVID-19 и рисках заражения.

Теперь, когда бизнес открывает офисы и предлагает гибкие варианты работы, Envoy снова меняет стратегию. Его новейший продукт Envoy Desks позволяет сотрудникам бронировать столы, когда они приходят на рабочее место.

Envoy — один из множества стартапов, пытающихся извлечь выгоду из перехода бизнеса на гибридный формат. Они предлагают клиентам варианты гибких офисов, программы для видеозвонков и цифровые инструменты для командной работы, чтобы преодолеть разрыв между личной и удаленной рабочей силой.

Стартапы борются за место, поскольку все больше компаний объявляют о планах ввести гибридный режим работы. В мае McKinsey провела опрос среди 100 компаний, в котором 9 из 10 заявили, что собираются сочетать офисную занятость с дистанционной, даже после того как выход на работу будет безопасным.

Потенциально поставлять инструменты для удаленной работы будет выгодно.

По данным Gartner, в прошлом году компании потратили $317 млрд на информационные технологии для удаленной работы. Gartner оценивает, что в этом году эта сумма вырастет до $333 млрд.

Гибридная и удаленная работа потенциально может принести пользу работникам, для которых офисная среда никогда не подходила, считает Кейт Листер, президент консалтинговой фирмы Global Workplace Analytics. Это женщины, расовые меньшинства, люди, которые ухаживают за кем-то, инвалиды, а также интроверты и просто те, кто предпочитает работать в неурочное время или в одиночестве.

Но как и другие эксперты, она предупреждает: переход на гибридную работу может ограничить перспективы таких сотрудников. Лишенные возможности лично пообщаться с коллегами, они будут реже получать повышение или прибавку к зарплате.

Основатели стартапов заявляют, что их продукты решат проблему.

Фото в тексте: Unsplash

Некоторые проекты ставят перед собой цель разработать приложения для рабочего стола, которые помогают командам лучше сотрудничать и испытывать ощущение пребывания в офисе. Один из них — Tandem, CEO и сооснователем которого является Раджив Айянгар. По его мнению, продукт Tandem воссоздает эффект присутствия — знание, что делают коллеги в режиме реального времени, даже если они находятся в разных местах.

Программа Tandem для ПК стоит $10 в месяц для каждого пользователя. Она показывает, над чем работают товарищи по команде, чтобы прочие знали, доступны ли они для спонтанного видеозвонка в приложении. Список статусов пользователей автоматически обновляется, демонстрируя, что человек разговаривает, редактирует документы Google или выполняет какую-либо другую задачу.

Подобные продукты предлагают Pragli и Tribe, два стартапа, которые существуют с 2019 года. Продукт Pragli можно использовать для создания постоянных аудио- или видеоконференций, к которым могут присоединиться все желающие. Это бесплатно, хотя компания планирует внедрить платную версию. Сервис Tribe использует статусы занятости и доступности, чтобы упростить видеосвязь внутри платформы; в настоящее время он доступен только по приглашению.

Owl Labs, стартап, основанный в 2017 году, также пытается воссоздать эффект присутствия. Он разработал 360-градусную видеокамеру, микрофон и динамик, которые размещаются в середине стола для конференций и автоматически увеличивают изображение говорящего.

Фото в тексте: Owl Labs

Компания заявляет, что за время пандемии число ее клиентов выросло в четыре раза, превысив 75 тысяч. Камера стоимостью в $999 позволяет удаленным работникам участвовать в офисных собраниях и видеть всех, кто говорит, не ограничиваясь камерой ноутбука.

Другие стартапы, такие как Kumospace и Mmhmm, работают над улучшением видеосвязи для гибридной работы. Kumospace предлагает проводить созвоны в формате виртуальной комнаты. Пользователи могут перемещаться с помощью клавиш со стрелками и разговаривать с теми, кто находится рядом.

Дизайн должен имитировать реальное общение. Это разительно отличается от таких сервисов, как Zoom, где все пользователи по умолчанию участвуют в одной беседе, когда подключаются к видеозвонку.

Mmhmm, который был создан основателем Evernote Филом Либином, предлагает множество интерактивных фонов для видео, инструменты для обмена слайд-шоу и другие функции для бесед и презентаций. У него есть бесплатная и премиум-версия, которая обойдется в $8,33 в месяц на сотрудника .

Некоторые компании заявили, что их продукты помогут клиентам понять, рационально ли используется офисное пространство. Стартап из Сан-Франциско Density выпускает продукт, который с помощью пользовательских датчиков глубины измеряет, сколько людей входит в помещение или находится в опен-спейсе. Эти данные можно проанализировать, чтобы понять, сколько помещений задействовано на самом деле, и при необходимости сократить их размеры.

Фото в тексте: Unsplash

Density также планирует предложить другие инструменты для гибридной работы. В прошлом месяце компания приобрела стартап, который создал программу бронирования столов и мест.

Envoy отмечает, что новый продукт Desks привлек внимание 400 организаций, в том числе ритейлера одежды Patagonia и кинокомпании Lionsgate.

«Компании, которые используют нас, получают гораздо более точные и стандартизированные данные во всех офисах по всему миру, — говорит Ларри Гадеа, исполнительный директор Envoy. — И затем они используются в планировании пространства. Нужно ли больше этажей? Больше конференц-залов? Больше столов? Понадобятся ли этой команде еще столы?».

Lionsgate рассказывает, что использовала продукты Envoy еще до пандемии. Когда появился коронавирус, то они помогли обеспечить проверку здоровья для работающих в офисе.

Теперь, когда все больше сотрудников возвращаются из дистанционного режиме, Envoy контролирует рассадку и отслеживает, кто посещает территорию компании. В кинокомпании предполагают, что эта информация поможет определить, как часто команды должны будут находиться в офисе.

«Мы сможем точно узнать, сколько места нам нужно, — комментирует Хизер Сомайни, главный административный сотрудник Lionsgate. Так что, думаю, это будет действительно полезно».

Источник.

Фото на обложке: Pexels